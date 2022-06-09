Lợi ích to lớn của nước củ dền mang đối với sức khoẻ khiến nhiều người bất ngờ

Dinh dưỡng 09/06/2022 08:56

Củ dền là một trong những loại củ có tác dụng chữa bệnh rất tốt, bên cạnh đó nước uống nước ép củ dền sẽ mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe của bạn. Cùng khám phá nhé!

Nước ép củ dền chứa nhiều các vitamin A, B1, B2, B6 và C, canxi, magie, đồng, phốt pho, natri và sắt… vì vậy mà nước ép củ dền có những lợi ích tuyệt vời bạn không thể bỏ qua

Lợi ích to lớn của nước củ dền mang đối với sức khoẻ khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép củ dền giúp cải thiện vóc dáng

Củ dền có nhiều chất xơ và ít calo nên sẽ là thực phẩm “thân thiện” với những người muốn giảm cân, cải thiện vóc dáng. Chất xơ giúp tiêu hóa chậm, đem lại cảm giác no lâu, Nếu cơ thể đang trong tình trạng thừa cân, hãy uống nước ép củ dền đỏ hoặc bổ sung dền đỏ vào thực đơn hàng ngày, bởi nó sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả.

Có thể giúp hỗ trợ sức khỏe não bộ

Chức năng nhận thức và tâm thần suy giảm theo tuổi tác. Đối với một số người, sự suy giảm này có thể dẫn đến các tình trạng như mất trí nhớ. Việc giảm lưu lượng máu và giảm cung cấp oxy cho não có thể góp phần vào sự suy giảm này. Điều thú vị là nitrat trong củ dền có thể cải thiện chức năng nhận thức bằng cách thúc đẩy sự giãn nở của các mạch máu và do đó làm tăng lưu lượng máu đến não.

Bảo vệ gan

Trong củ dền có một hợp chất có tên gọi là betalain. Đây là hợp chất giúp ngăn ngừa tình trạng mệt mỏi, tăng cường các chức năng gan, loại bỏ độc tố trong gan cũng như chống lại sự hình thành nên các lớp mỡ. Thế nên, ăn củ dền hoặc uống nước ép thường xuyên giúp bạn cải thiện tình trạng mệt mỏi ở gan.

Chứng thiếu máu

Hàm lượng chất sắt cao trong củ dền giúp tái tạo và tái kích thích tế bào máu và cung cấp oxy cho cơ thể. Hàm lượng chất đồng trong củ dền giúp tạo ra thêm chất sắt cho cơ thể. 

Ổn định trạng thái tinh thần

Củ dền chứa một hợp chất nitrogen gọi là bataine, chất này có tác dụng thư giãn tinh thần vì kích thích quá trình tổng hợp serotonin, vốn là chất dẫn truyền thần kinh. Bổ sung một cốc nước ép củ dền 1-2 lần/tuần giúp bạn giải tỏa căng thẳng, thư thái tinh thần và ăn ngon – ngủ kĩ hơn.

Có thể cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Chất xơ là một thành phần quan trọng của một chế độ ăn uống lành mạnh. Nó có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm cải thiện tiêu hóa. Một chén củ dền chứa 3,4 gam chất xơ. Chất xơ bỏ qua quá trình tiêu hóa và đi xuống ruột kết, nơi nó cung cấp các vi khuẩn có lợi cho đường ruột hoặc bổ sung khối lượng lớn vào phân.

Lợi ích to lớn của nước củ dền mang đối với sức khoẻ khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Củ dền có chứa nhiều sắc tố betalain, giúp ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Betalain là chất chống ôxy hóa tan trong nước, nên có khả năng ngừa và chống lại một số tế bào ung thư và phá hủy các tế bào không ổn định bên trong cơ thể.

Hệ tiêu hoá kém, tham khảo ngay những loại thực phẩm cực kỳ lợi ích có ngay trong gian bếp nhà bạn

Hệ tiêu hoá kém, tham khảo ngay những loại thực phẩm cực kỳ lợi ích có ngay trong gian bếp nhà bạn

Bạn đang có hệ tiêu hoá không tốt, có thể tham khảo các loại thực phẩm này kèm theo chỉ định của bác sĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   công dụng củ dền đỏ sức khoẻ tốt Dinh dưỡng và sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 1 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 8 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 58 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 58 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 24 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 58 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 58 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe