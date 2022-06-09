Lợi ích to lớn của nước củ dền mang đối với sức khoẻ khiến nhiều người bất ngờ

Nước ép củ dền chứa nhiều các vitamin A, B1, B2, B6 và C, canxi, magie, đồng, phốt pho, natri và sắt… vì vậy mà nước ép củ dền có những lợi ích tuyệt vời bạn không thể bỏ qua

Củ dền có nhiều chất xơ và ít calo nên sẽ là thực phẩm “thân thiện” với những người muốn giảm cân, cải thiện vóc dáng. Chất xơ giúp tiêu hóa chậm, đem lại cảm giác no lâu, Nếu cơ thể đang trong tình trạng thừa cân, hãy uống nước ép củ dền đỏ hoặc bổ sung dền đỏ vào thực đơn hàng ngày, bởi nó sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả.

Chức năng nhận thức và tâm thần suy giảm theo tuổi tác. Đối với một số người, sự suy giảm này có thể dẫn đến các tình trạng như mất trí nhớ. Việc giảm lưu lượng máu và giảm cung cấp oxy cho não có thể góp phần vào sự suy giảm này. Điều thú vị là nitrat trong củ dền có thể cải thiện chức năng nhận thức bằng cách thúc đẩy sự giãn nở của các mạch máu và do đó làm tăng lưu lượng máu đến não.

Bảo vệ gan

Trong củ dền có một hợp chất có tên gọi là betalain. Đây là hợp chất giúp ngăn ngừa tình trạng mệt mỏi, tăng cường các chức năng gan, loại bỏ độc tố trong gan cũng như chống lại sự hình thành nên các lớp mỡ. Thế nên, ăn củ dền hoặc uống nước ép thường xuyên giúp bạn cải thiện tình trạng mệt mỏi ở gan.

Chứng thiếu máu

Hàm lượng chất sắt cao trong củ dền giúp tái tạo và tái kích thích tế bào máu và cung cấp oxy cho cơ thể. Hàm lượng chất đồng trong củ dền giúp tạo ra thêm chất sắt cho cơ thể.

Ổn định trạng thái tinh thần

Củ dền chứa một hợp chất nitrogen gọi là bataine, chất này có tác dụng thư giãn tinh thần vì kích thích quá trình tổng hợp serotonin, vốn là chất dẫn truyền thần kinh. Bổ sung một cốc nước ép củ dền 1-2 lần/tuần giúp bạn giải tỏa căng thẳng, thư thái tinh thần và ăn ngon – ngủ kĩ hơn.

Có thể cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Chất xơ là một thành phần quan trọng của một chế độ ăn uống lành mạnh. Nó có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm cải thiện tiêu hóa. Một chén củ dền chứa 3,4 gam chất xơ. Chất xơ bỏ qua quá trình tiêu hóa và đi xuống ruột kết, nơi nó cung cấp các vi khuẩn có lợi cho đường ruột hoặc bổ sung khối lượng lớn vào phân.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Củ dền có chứa nhiều sắc tố betalain, giúp ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Betalain là chất chống ôxy hóa tan trong nước, nên có khả năng ngừa và chống lại một số tế bào ung thư và phá hủy các tế bào không ổn định bên trong cơ thể.