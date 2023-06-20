Loại rau có tên kiêu sa, 'hot rần rần' trên mạng xã hội mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng mà không phải ai cũng biết

Hiện nay, rau tiến vua đang trở thành 1 loại thực phẩm gây 'sốt' trên mạng xã hội và chứa những giá trị dinh dưỡng khiến nhiều người bất ngờ.

1. Rau tiến vua là gì? Đây là loại rau nổi tiếng chỉ dâng cho cung đình thời xưa. Rau tiến vua thường mọc ở ven biển, khó thích ứng với nước ngọt. Thân lá của rau tiến vua mềm nhưng dai, có kích cỡ thường bằng ngón tay út hoặc có thể to hơn. Mùa rau tiến vua thường vào tháng 4 âm lịch hằng năm. Loại rau này khi ăn sẽ có cảm giác giòn thanh mát, rất ngon. Loại rau này khá đặc biệt, vì để bảo quản được lâu thường mang đi phơi khô. Khi sử dụng, bạn chỉ cần đem rau ngâm vào nước vài tiếng đồng hồ. Rau sẽ nhanh chóng khôi phục lại hình dáng ban đầu. Đặc biệt, dù là dạng khô hay tươi thì rau vẫn giữ nguyên những giá trị dinh dưỡng.

Trong tiếng anh thì rau tiến vua còn được gọi là Dried Mountain Jelly Vegetable - Ảnh: Internet Loại rau quý này còn được gọi với những cái tên như rau công sôi, rau cần biển, rau câu hay rau cần khô. Còn trong tiếng anh thì rau tiến vua còn được gọi là Dried Mountain Jelly Vegetable. 2. Những công dụng tuyệt vời của rau tiến vua Chống lão hóa, thanh nhiệt, giải độc: Rau tiến vua một loại thực phẩm giàu protein, pectin, các axit amin và các chất chống oxy hóa. Do đó ăn rau tiến vua thường xuyên bạn sẽ cảm thấy cơ thể căng tràn sức sống. Trung tâm giám sát thực phẩm quốc gia Trung Quốc đã công nhận rau tiến vua là loại thực phẩm chống oxy hóa hàng đầu. So với các loại hoa quả thông dụng trên thị trường như bưởi, cam, xoài, dứa thì rau tiến vua có nhiều công dụng tốt hơn. Đặc biệt ăn rau tiến vua rất mát giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc tốt.

Ăn rau tiến vua giúp chống lão hóa - Ảnh: Internet Phòng chống ung thư: Trong y học, nhiều nghiên cứu chỉ ra chất phytonutrients có trong rau tiến vua giúp ngăn chặn sự hình thành và phát triển của các khối u trong cơ thể, làm giảm nguy cơ mắc ung thư: Vú, dạ dày và tá tràng. Tốt cho tim mạch: Theo phân tích của Viện rau quả thuộc viện khoa học Trung Quốc thì rau tiến vua có giá trị dinh dưỡng cao có tới 20 loại khoáng chất, các loại axit amin thiết yếu. Ăn nhiều rau tiến vua hạn chế nguy cơ bị đau tim, nhồi máu cơ tim, đột quỵ và thiếu máu não. Rau tiên vua tốt cho tim mạch - Ảnh: Internet Giảm cân: Rau tiến vua là thực phẩm giàu chất xơ, ít calo, do đó sau khi vào cơ thể sẽ đem lại tác dụng phân giải mỡ thừa. Đồng thời đẩy nhanh quá trình bài tiết chất thải trong đường ruột để độc tố không bị tích tụ quá nhiều ở vùng bụng. Chất xơ đem lại cảm giác no nên phát huy công dụng giảm cân tốt. Ăn rau tiến vua còn tốt cho phụ nữ có thai - Ảnh: Internet Tốt cho phụ nữ có thai và sự phát triển của thai nhi: Rau tiến vua là loại rau có tính bình và ôn hòa. Do đó phụ nữ mang thai và cho con bú đều có thể dùng được. Hơn nữa, rau tiến vua giàu hàm lượng dinh dưỡng với sắt, canxi, phốt pho, kẽm, pectin và các axit amin khác nhau. Đây là các hoạt chất cần cho trẻ sơ sinh hình thành cơ thể, não bộ. Rau Tiến Vua giàu các loại vitamin A, C, B, E rất tốt cho phụ nữ mang thai. Đặc biệt vitamin E giúp cho phụ nữ mang thai giảm tỉ lệ bị sảy thai và sinh non.

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