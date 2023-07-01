Chuyên gia dinh dưỡng bật mí các loại nước ép 'khắc tinh' của mỡ máu, Việt Nam bán đầy

Dinh dưỡng 01/07/2023 11:23

Một số loại đồ uống quen thuộc đối với người Việt Nam chứa các hợp chất có lợi cho sức khỏe, giúp giảm hoặc kiểm soát lượng mỡ máu trong cơ thể hiệu quả.

Cholesterol là một loại chất béo có trong máu. Mức cholesterol cao có thể khiến mỡ tích tụ trong mạch máu. Về lâu dài, lớp mỡ này tích tụ nhiều hơn gây cản trở máu chảy qua động mạch.

Chuyên gia dinh dưỡng bật mí các loại nước ép 'khắc tinh' của mỡ máu, Việt Nam bán đầy - Ảnh 1
Một chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và dùng thuốc khi cần có thể giúp giảm cholesterol trong máu - Ảnh minh họa: Internet

Theo thống kê của Viện Dinh Dưỡng Việt Nam, hơn 29% người trưởng thành bị bệnh mỡ máu. Một số trường hợp, lớp mỡ này có thể vỡ đột ngột và tạo thành cục máu đông dẫn đến nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. 

Nguyên nhân dẫn đến lượng cholesterol cao thường là do lối sống không lành mạnh, tuy nhiên vẫn có thể phòng ngừa và điều trị. 

Để giảm lượng cholesterol, cần thường xuyên sử dụng các loại đồ uống lành mạnh dưới đây:

Nước ép dứa

Dứa là loại trái cây chứa nhiều nước, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa . Những chất dinh dưỡng này kích thích quá trình đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Nó cũng rất ít calo và có thể được đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn để tận dụng tối đa lợi ích của nó.

Dứa có chứa hàm lượng chất xơ tốt. Theo tài liệu khoa học, việc tiêu thụ chất xơ thường xuyên giúp kiểm soát mức cholesterol .

Ngoài ra, dứa có hàm lượng calo thấp và hàm lượng nước cao làm cho nó trở thành một loại thực phẩm lý tưởng để đưa vào chế độ ăn kiêng giảm cân ít calo. Bằng cách này, nó hoạt động gián tiếp trong việc giảm cholesterol do hạn chế năng lượng làm thay đổi cấu hình lipid.

Nước ép bông cải xanh

Bông cải xanh được các chuyên gia dinh dưỡng gọi là siêu thực phẩm có nhiều công dụng cho cơ thể như: Chống lão hóa, chống ung thư, hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát bệnh tiểu đường.

Chuyên gia dinh dưỡng bật mí các loại nước ép 'khắc tinh' của mỡ máu, Việt Nam bán đầy - Ảnh 2
Trong bông cải xanh có chứa một hợp chất gọi là glucoraphanin, giúp thiết lập lại quá trình chuyển hóa tế bào trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Khi các hệ thống năng lượng của tế bào không hoạt động tốt, các chất dư thừa còn lại tạo thành cholesterol khiến hình thành các mô mỡ, gây béo phì. Bông cải xanh chứa lượng glucoraphanin cao gấp 2,3 lần các loại rau xanh khác. Theo các chuyên gia, bông cải xanh rất tốt cho người bị bệnh mỡ máu, gan nhiễm mỡ, tiêu thụ 400g bông cải xanh một tuần giúp giảm đến 6% lượng cholesterol trong máu và cơ thể.

Nước ép bông cải xanh là một trong những loại nước uống giảm mỡ máu phổ biến, phù hợp để bổ sung vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày của người bệnh.

Nước ép cà chua

Cà chua rất giàu chất chống oxy hóa lycopene, có thể cải thiện mức mỡ máu và giảm cholesterol LDL “xấu”. Các nghiên cứu chỉ ra rằng uống nước ép cà chua có thể tăng hàm lượng lycopene hấp thụ vào cơ thể.

Chuyên gia dinh dưỡng bật mí các loại nước ép 'khắc tinh' của mỡ máu, Việt Nam bán đầy - Ảnh 3
Nước ép cà chua cũng rất giàu chất xơ, chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu nhỏ được thực hiện 25 phụ nữ từ 20-30 tuổi cho thấy uống 280ml nước ép cà chua mỗi ngày trong vòng 2 tháng có thể giúp giảm lượng cholesterol trong máu.

Nước cam ép

Trong nước cam có chứa một chất gọi là Hesperidin, đây là là một loại polyphenol có vòng flavonoid. Hesperidin có chức năng tăng cường mao mạch và được gọi là Vitamin P. Ngoài chức năng tăng cường mao mạch, hesperidin còn có nhiều tác dụng như cải thiện lưu lượng máu, giảm lượng mỡ trung tính trong máu, cải thiện mức cholesterol trong máu, chống dị ứng, cải thiện triệu chứng thấp khớp và nhiều tác dụng khác. 

Chuyên gia dinh dưỡng bật mí các loại nước ép 'khắc tinh' của mỡ máu, Việt Nam bán đầy - Ảnh 4
Hesperidin có chức năng chống oxy hóa và tác dụng hạ huyết áp nên có hiệu quả trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và rối loạn mạch máu não - Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí "Biomedical Environmental Science" tháng 4/2008 còn chứng mình được nước cam ép giúp cải thiện mỡ máu do tăng cholesterol “tốt” HDL và giảm cholesterol “xấu” LDL.

Nước ép lựu

Theo cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), nước ép lựu là thức uống lý tưởng giúp giảm cholesterol và các dấu hiệu khác của bệnh tim, bao gồm cả tăng huyết áp.

Chuyên gia dinh dưỡng bật mí các loại nước ép 'khắc tinh' của mỡ máu, Việt Nam bán đầy - Ảnh 5
Nước ép có tác dụng chống lại sự lắng đọng cholesterol trong các mạch máu. Lựu chứa các hóa chất thực vật (phytochemical) đóng vai trò là chất chống oxy hóa bảo vệ lớp nội mạc của động mạch khỏi bị tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra loại nước ép trái cây này có hiệu quả trong việc giảm triglyceride, một loại chất béo khác được tìm thấy trong máu có thể làm tắc nghẽn mạch. Uống nước ép lựu không chỉ giúp loại bỏ cholesterol LDL mà còn làm tăng cholesterol HDL "tốt", giúp ngăn ngừa mắc bệnh tim mạch.

Nước ép cải bó xôi

Rau cải bó xôi thuộc họ rau muối, là loại rau giàu dinh dưỡng, dễ dung nạp, dùng tốt cho mọi lứa tuổi. Rau cải bó xôi còn được dùng làm thuốc (phối hợp rau với thuốc) và có thể sắc lấy nước làm thuốc đơn thuần.

Chuyên gia dinh dưỡng bật mí các loại nước ép 'khắc tinh' của mỡ máu, Việt Nam bán đầy - Ảnh 6
Ngoài ra còn có tác dụng làm sáng mắt, bổ âm huyết, chữa thiếu máu, suy nhược cơ thể, thanh nhiệt tiêu độc, chống chảy máu... - Ảnh minh họa: Internet

Trong cải bó xôi có nhiều natri, kali, canxi, photpho, magie, sulfur, mangan, kẽm, sắt, đồng...; nhiều vitamin B, C, A, B12 và protid, glucid, lipid, nước, chất xơ... Do trong rễ của cải bó xôi có chất glycosid tác dụng làm giảm mỡ cholesterol trong máu, rau cải bó xôi vị ngọt, tính mát nên cải bó xôi còn được dùng chữa tăng huyết áp.

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