Chị em nào cũng nên biết 6 loại rau củ này để làm mờ đốm nâu và vết nám, làn da sáng khỏe từ bên trong, cải thiện làn da từng ngày!

Dinh dưỡng 10/05/2023 12:18

Để sở hữu làn da tươi tắn và mịn màng từ bên trong, chị em có thể kết hợp thêm những loại rau củ này trong quá trình dưỡng da để tăng thêm hiệu quả nhé.

Cải xoong

Loại giàu dưỡng ẩm và chất dinh dưỡng này là nguồn tuyệt vời cung cấp canxi, kali, mangan, phốt pho, vitamin A, C, K, B1 và B2. Cải xoong hoạt động như một chất khử trùng bên trong da, tăng cường lưu thông và cung cấp khoáng chất, vitamin A và C cho tất cả các tế bào của cơ thể.

Thêm một ít loại rau xanh đầy hương vị này vào món salad của bạn ngay từ hôm nay để có làn da sáng đẹp, khỏe mạnh.

Chị em nào cũng nên biết 6 loại rau củ này để làm mờ đốm nâu và vết nám, làn da sáng khỏe từ bên trong, cải thiện làn da từng ngày! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ớt chuông xanh

Trong họ nhà ớt chuông thì ớt chuông xanh chiếm lượng nước nhiều hơn cả. Trong mỗi quả ớt chuông xanh chứa 93,9% là nước, do đó sử dụng chúng trong các bữa ăn cũng giúp làn da cải thiện độ ẩm.

Chị em nào cũng nên biết 6 loại rau củ này để làm mờ đốm nâu và vết nám, làn da sáng khỏe từ bên trong, cải thiện làn da từng ngày! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giá đậu xanh

Giá đỗ có lợi cho sức khỏe theo nhiều cách, từ hàm lượng vitamin C cao đến các protein và chất xơ giúp tạo ra độ giòn đặc biệt của chúng.

Các chất chống ôxy hóa như vitamin C, vitamin A và các hợp chất chống ôxy hóa khác như dinh dưỡng thực vật, polyphenol và flavonoid… trong giá đỗ xanh bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của các gốc tự do. Trong giá cũng chứa nhiều vitamin C và chất xơ giúp loại bỏ chất ô nhiễm, tạp chất và các chất không mong muốn khác khỏi cơ thể và ngăn chúng bị tắc nghẽn trong lỗ chân lông trên da, giảm tạo nhân mụn.

Dùng giá thường xuyên giúp cải thiện độ ẩm của da, giúp da tăng sự đàn hồi và ngăn ngừa làm chậm những thay đổi của da do tuổi tác như các đốm đồi mồi, đốm đen; một số nghiên cứu còn cho thấy tác dụng chống chất ôxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi UV từ đó hỗ trợ ngăn ngừa ung thư da.

Chị em nào cũng nên biết 6 loại rau củ này để làm mờ đốm nâu và vết nám, làn da sáng khỏe từ bên trong, cải thiện làn da từng ngày! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Rau bina

 

Rau bina hay còn gọi là ra cau cải chân vịt không những chứa tới 91,4% lượng nước mà chúng còn chứa nhiều vitamin E, giúp làn da luôn có được độ ẩm và ngăn chặn quá trình lão hóa. Vì thế, việc chế biến những món ăn với rau bina có thể giúp tăng t.uổi thọ và đem đến vẻ láng mịn cho làn da.

Khoai lang

Khoai lang là một nguồn beta carotene tuyệt vời, hoạt động như một chất chống nắng tự nhiên. Khi tiêu thụ, chất chống ôxy hóa này được kết hợp vào da và giúp bảo vệ các tế bào da khỏi ánh nắng mặt trời. Điều này có thể giúp ngăn ngừa cháy nắng, chết tế bào và da khô, nhăn.

Một khẩu phần 1/2 chén (100g) khoai lang nướng chứa đủ beta carotene để cung cấp hơn sáu lần lượng vitamin A cơ thể cần mỗi ngày.

Rau cần tây

 

Rau cần tây chứa đến 95,4 % lượng nước, đồng thời còn là nguồn cung cấp vitamin A, C và K. Do vậy, rau cần tây không những cung cấp độ ẩm mà còn giúp ngăn chặn quá trình lão hóa cho làn da hiệu quả.

Măng cụt xanh - thứ quả gây sốt được đẩy giá cao ngất ngưỡng liệu có hương vị thơm ngon như lời đồn?

Măng cụt xanh - thứ quả gây sốt được đẩy giá cao ngất ngưỡng liệu có hương vị thơm ngon như lời đồn?

Măng cụt xanh có vị chua, chát, mỗi năm chỉ có thể thu hoạch một lần nhưng lại là nguyên liệu đắt đỏ để làm nên món gỏi đặc sản "trứ danh" miền đông Nam Bộ.

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng làm đẹp thực phẩm đẹp da

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 18 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân