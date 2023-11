Chị em nào cũng nên biết 6 loại rau củ này để làm mờ đốm nâu và vết nám, làn da sáng khỏe từ bên trong, cải thiện làn da từng ngày!

Loại giàu dưỡng ẩm và chất dinh dưỡng này là nguồn tuyệt vời cung cấp canxi, kali, mangan, phốt pho, vitamin A, C, K, B1 và B2. Cải xoong hoạt động như một chất khử trùng bên trong da, tăng cường lưu thông và cung cấp khoáng chất, vitamin A và C cho tất cả các tế bào của cơ thể.

Trong họ nhà ớt chuông thì ớt chuông xanh chiếm lượng nước nhiều hơn cả. Trong mỗi quả ớt chuông xanh chứa 93,9% là nước, do đó sử dụng chúng trong các bữa ăn cũng giúp làn da cải thiện độ ẩm.

Ảnh minh họa: Internet

Giá đậu xanh

Giá đỗ có lợi cho sức khỏe theo nhiều cách, từ hàm lượng vitamin C cao đến các protein và chất xơ giúp tạo ra độ giòn đặc biệt của chúng.

Các chất chống ôxy hóa như vitamin C, vitamin A và các hợp chất chống ôxy hóa khác như dinh dưỡng thực vật, polyphenol và flavonoid… trong giá đỗ xanh bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của các gốc tự do. Trong giá cũng chứa nhiều vitamin C và chất xơ giúp loại bỏ chất ô nhiễm, tạp chất và các chất không mong muốn khác khỏi cơ thể và ngăn chúng bị tắc nghẽn trong lỗ chân lông trên da, giảm tạo nhân mụn.

Dùng giá thường xuyên giúp cải thiện độ ẩm của da, giúp da tăng sự đàn hồi và ngăn ngừa làm chậm những thay đổi của da do tuổi tác như các đốm đồi mồi, đốm đen; một số nghiên cứu còn cho thấy tác dụng chống chất ôxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi UV từ đó hỗ trợ ngăn ngừa ung thư da.

Ảnh minh họa: Internet

Rau bina

Rau bina hay còn gọi là ra cau cải chân vịt không những chứa tới 91,4% lượng nước mà chúng còn chứa nhiều vitamin E, giúp làn da luôn có được độ ẩm và ngăn chặn quá trình lão hóa. Vì thế, việc chế biến những món ăn với rau bina có thể giúp tăng t.uổi thọ và đem đến vẻ láng mịn cho làn da.

Khoai lang

Khoai lang là một nguồn beta carotene tuyệt vời, hoạt động như một chất chống nắng tự nhiên. Khi tiêu thụ, chất chống ôxy hóa này được kết hợp vào da và giúp bảo vệ các tế bào da khỏi ánh nắng mặt trời. Điều này có thể giúp ngăn ngừa cháy nắng, chết tế bào và da khô, nhăn.

Một khẩu phần 1/2 chén (100g) khoai lang nướng chứa đủ beta carotene để cung cấp hơn sáu lần lượng vitamin A cơ thể cần mỗi ngày.

Rau cần tây

Rau cần tây chứa đến 95,4 % lượng nước, đồng thời còn là nguồn cung cấp vitamin A, C và K. Do vậy, rau cần tây không những cung cấp độ ẩm mà còn giúp ngăn chặn quá trình lão hóa cho làn da hiệu quả.