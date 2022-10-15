Cách ăn khoai tây lành mạnh và an toàn, đem lại lợi ích cho cơ thể không phải ai cũng biết

Khoai tây có chứa rất nhiều dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như chất đạm và vitamin C. Ngoài ra, lượng kali có trong một củ khoai tây sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng hơn sau khi ăn. Đặc biệt, khoai tây còn chứa cả những hoạt chất giúp làm giảm cảm giác thèm ăn.

Khoai tây là loại thực phẩm không mấy xa lạ với chúng ta. Thông thường khoai tây được dùng cho những người gầy muốn tăng cân, tuy nhiên, nếu biết cách áp dụng với một thực đơn khoa học, những người béo phì thừa cân hoàn toàn có thể lấy lại vóc dáng thon gọn chỉ với những củ khoai tây.

Mặc dù vậy, bạn cần chú ý cách ăn khoai tây để đạt lợi ích tốt nhất, vì không phải cách chế biến nào cũng lành mạnh.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Julie Upton, cách tốt nhất để ăn khoai tây là để nguyên vỏ và nướng. Để lại vỏ khoai tây sẽ mang lại nhiều chất dinh dưỡng cho thực phẩm.

Ví dụ, một củ khoai tây khoảng 58 gram cung cấp 4,5 gram chất xơ và 332 milligram kali. Điều đó có nghĩa là một nửa tổng lượng chất xơ từ một củ khoai tây đến từ vỏ, các dưỡng chất cần thiết trong vỏ khoai tây có thể giúp chúng ta giảm cân.

Các chuyên gia cho rằng, trong vỏ của khoai tây chứa phần lớn chất xơ rất tốt cho cơ thể

Khoai tây là một trong những thực phẩm chứa nhiều kali, chất xơ và vitamin C. Một củ khoai tây cỡ trung bình có khoảng 110 calo, do đó đây là thực phẩm tốt cho chế độ ăn kiêng.

Khoai tây là một loại thực phẩm giàu tinh bột và cũng nên là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống của bạn, vì nó là một nguồn cung cấp carbohydrate dồi dào.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không phải mọi cách bạn ăn khoai tây đều có lợi cho sức khỏe. Ngay cả khi nướng cả vỏ, bạn cũng cần cẩn trọng với các loại topping chế biến kèm.

Một số loại topping có ít giá trị dinh dưỡng nhưng lại nhiều calo, vì vậy điều quan trọng là bạn cần chọn loại topping phù hợp để giúp bạn thấy no và không ảnh hưởng giá trị của khoai tây.

Hãy thận trọng với các loại topping giàu chất béo và calo như bơ, kem chua, nước thịt, bacon,... Thay vào đó, hãy thêm các loại topping lành mạnh như hạt đậu, sốt salsa, ớt, rau xanh, phô mai parmesan.