Ăn trứng có nhiễm cúm gia cầm không? Làm thế nào để phòng tránh?

Dinh dưỡng 28/02/2023 10:31

Tình hình dịch cúm gia cầm H5N1 đang diễn biến phức tạp tại Campuchia, ở một tỉnh sát biên giới của Việt Nam. Điều đó dấy lên nhiều lo ngại, nhất là về mức độ truyền nhiễm. Liệu nguồn lây nhiễm loại virus này có xảy ra khi chúng ta ăn trứng gà hay không?

Trước đó, theo Tuổi Trẻ, tình hình tỉnh biên giới Campuchia giáp Việt Nam có ca nhiễm cúm A/H5N1 tử vong, các tỉnh phía nam, trong đó có TP.HCM đã cảnh giác và lên kế hoạch ứng phó.

Ngày 25.2, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai phòng chống dịch bệnh cúm A/H5N1.Bộ Y tế Campuchia ngày 24-2 xác nhận ca nhiễm vi rút cúm gia cầm H5N1 thứ hai ở người, là cha của bé gái 11 tuổi tử vong ngày 22-2 do nhiễm chủng vi rút này.

Theo Hãng tin Reuters, ngày 24-2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng tình hình cúm gia cầm là "đáng lo ngại" và đang làm việc với chính quyền Campuchia sau khi có hai trường hợp nhiễm cúm gia cầm H5N1 ở người được phát hiện ở nước này trong một gia đình.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết cúm gia cầm H5N1 thường lây lan giữa gia cầm bị mắc bệnh, tuy nhiên đôi khi cũng có thể lây từ gia cầm sang người.

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Biên giới Campuchia giáp Việt Nam có ca nhiễm cúm A/H5N1 tử vong. Ảnh: Internet

Cũng theo VietNamNet, virus này có thể lây lan cho người tiếp xúc gần, tỷ lệ tử vong trước đây lên tới 50%. Hiện nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chưa chính thức xác nhận khả năng lây truyền cúm A/H5N1 từ người sang người. Việc ăn trứng gia cầm có lây nhiễm hay không được lí giải như sau: Người nhiễm bệnh thải virus qua nước bọt, chất nhầy và phân. Virus tồn tại trong khí dung hoặc bụi khí, xâm nhập vào mắt, mũi, miệng của con người. Hầu hết ca nhiễm xảy ra khi con người tiếp xúc gần, kéo dài với gia cầm mắc bệnh mà không đeo găng tay, khẩu trang bảo vệ. Nguy cơ lây nhiễm phụ thuộc vào mức độ tiếp xúc, thời gian tiếp xúc, khoảng cách.

Vì vậy, trứng gia cầm có thể lây nhiễm virus từ phân và dịch nhầy. Trong quá trình vận chuyển, chế biến nếu con người tiếp xúc trên bề mặt trứng có thể lây nhiễm virus. Tuy nhiên, tỷ lệ lây nhiễm này thấp.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) khuyến cáo việc ăn thịt gia cầm và trứng khi được xử lý đúng cách và nấu chín kỹ ở nhiệt đột khoảng 74 độ C sẽ giết chết vi khuẩn và virus, bao gồm H5N1. CDC chỉ khuyến cáo người dân không nên ăn thịt, trứng gia cầm bị bệnh. Các loại trứng và gia cầm ở Việt Nam vẫn được kiểm soát. Bạn không nên lo sợ dịch cúm gia cầm mà loại bỏ thực phẩm từ trứng và gia cầm khỏe mạnh đã nấu chín.

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Lí giải ăn trứng gia cầm có lây nhiễm H5N1 không. Ảnh: VietNamNet

Để phòng cúm gia cầm, bạn không nên sử dụng thịt gia cầm và trứng chưa nấu chín hoặc nấu chưa chín. Khi chế biến thực phẩm, người nấu ăn cần rửa tay bằng nước ấm và xà phòng thật sạch. Thớt, bát đĩa và dụng cụ nhà bếp phải được làm sạch bằng nước nóng. Bạn phải tách thịt gia cầm sống và trứng ra khỏi các thực phẩm khác.

Ngoài ra, bạn tuyệt đối không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện gia cầm ốm, chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn.

Các triệu chứng nhiễm H5N1 ở người gồm sốt cao trên 38 độ C, khó chịu, ho, đau họng, đau cơ. Nếu bạn có biểu hiện trên và liên quan đến gia cầm phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

Những thông tin về dịch cúm A/H5N1 tại Campuchia, người dân vẫn cần theo dõi thường xuyên và thực hiện phòng bệnh theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

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Từ khóa:   H5N1 cúm gia cầm dịch cúm H5N1

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