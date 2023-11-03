8 thực phẩm siêu chế biến được chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng: Toàn món quen thuộc, nhiều tác dụng tuyệt vời

Không giống với thực phẩm chưa qua chế biến chưa bị biến đổi so với trạng thái tự nhiên, chẳng hạn như trái cây và rau, thực phẩm siêu chế biến thường có chứa một số thành phần, chất phụ gia, màu nhân tạo, chất bảo quản, nhiều đường như đồ ăn nhẹ, bữa ăn làm sẵn,...

Có thể bạn đã từng nghe đến thuật ngữ " thực phẩm siêu chế biến ".

Các báo cáo liên kết thực phẩm siêu chế biến với việc tăng nguy cơ mắc bệnh bao gồm béo phì, đau tim, đột quỵ, ung thư, tiểu đường loại 2 và chứng mất trí nhớ.

Nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều chất béo, đường và muối, có thể gây hại cho sức khỏe nếu những thực phẩm này chiếm phần lớn trong chế độ ăn uống.

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Một số món ăn nhẹ mà bạn có thể cho là tốt cho sức khỏe cũng được chế biến nhiều và chứa các chất phụ gia, như bánh mì siêu thị và nhiều loại ngũ cốc ăn sáng.

Theo đó, các chuyên gia sức khỏe khuyên nên ăn ít thực phẩm chế biến sẵn, như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau, chất xơ và protein nạc.

May mắn thay, có một số loại thực phẩm siêu chế biến được đánh giá tốt cho sức khỏe và nhiều loại có thể được ăn như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, theo trang Which?.

Dưới đây là 8 loại thực phẩm siêu chế biến thực sự tốt cho cơ thể.

1. Đậu nướng bằng lò

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Mặc dù đậu nướng được coi là một loại thực phẩm siêu chế biến, nhưng chúng thực sự chứa ít đường và chất béo, đồng thời là nguồn cung cấp protein và chất xơ dồi dào, theo Which?.

Không chỉ vậy, đậu nướng còn rẻ và siêu dễ dàng ăn kèm với một miếng bánh mì nướng hoặc khoai tây nướng cho bữa tối.

Theo chuyên gia về lựa chọn người tiêu dùng, nửa hộp đậu nướng chứa lượng protein tương đương với hai quả trứng nhỏ và một phần tư lượng chất xơ khuyến nghị hàng ngày.

2. Bánh mì

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Nếu bạn từng thắc mắc làm thế nào mà bánh mì siêu thị có thể bảo quản được lâu hơn nhiều so với bánh mì làm tại nhà, đó là vì nó chứa chất nhũ hóa và chất bảo quản để cải thiện kết cấu và khối lượng cũng như kéo dài thời hạn sử dụng.

Những điều này làm cho bánh mì cắt lát trở thành thực phẩm siêu chế biến, nhưng điều đó không có nghĩa là bánh mì không tốt cho sức khỏe.

Chọn bánh mì nguyên hạt thay vì bánh mì trắng vẫn được ưa chuộng hơn vì nó sẽ chứa nhiều chất xơ hơn.

Theo Which?, hai lát bánh mì nguyên hạt ở siêu thị cung cấp khoảng 16% nhu cầu chất xơ hàng ngày và là nguồn cung cấp vitamin B1 dồi dào.

Lựa chọn một ổ bánh mì nguyên hạt thậm chí còn tốt hơn vì sẽ cung cấp một lượng chất béo không bão hòa lành mạnh.

3. Lát cá tẩm bột

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Mặc dù không ngon bằng cá tươi, nhưng một khẩu phần lát cá tẩm bột được tính là một trong hai khẩu phần cá được khuyên dùng mỗi tuần.

Lát cá tẩm bột không chứa axit béo omega 3 nên không phải là loại thực phẩm nhiều dầu nhưng chúng ít chất béo và là nguồn cung cấp protein tốt.

4. Sữa chua

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Sữa chua được coi là một lựa chọn tốt cho sức khỏe vì có nhiều canxi và protein. Tuy nhiên nhiều loại sữa chua có thể giống bánh pudding có đường hơn, vì vậy bạn cần phải cẩn thận khi chọn sữa chua.

Sữa chua nguyên chất, sữa chua Hy Lạp chủ yếu chứa sữa và vi khuẩn sống tốt cho sức khỏe, mặc dù một số có chất làm đặc.

Sữa chua tự nhiên có phủ trái cây cũng thuộc loại thực phẩm chế biến sẵn, vì trái cây cô đặc hoặc xay nhuyễn có chứa chất làm đặc hoặc tinh bột.

Nếu sữa chua không có vị đơn giản hoặc có vị trái cây - ví dụ như kẹo bơ cứng giòn - thì có thể trong loại sữa chua này có nhiều chất phụ gia, đường hoặc chất làm ngọt hơn và bạn cần cân nhắc khi ăn.

5. Sữa thực vật

Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết các loại sữa làm từ thực vật, ngoại trừ sữa đậu nành, đều có hàm lượng protein rất thấp và không có loại tự nhiên nào chứa hàm lượng vitamin và khoáng chất như sữa bò.

Sữa bò có chứa canxi tự nhiên và là nguồn cung cấp các vitamin, khoáng chất và protein khác. Nhưng nhiều người lựa chọn sữa thực vật vì họ không dung nạp lactose hoặc phải áp dụng chế độ ăn thuần chay.

Nếu bạn chọn sữa thực vật, chúng tôi khuyên bạn nên lựa chọn loại tăng cường để có được các chất dinh dưỡng quan trọng như iốt.

6. Pasta sốt cà chua

Ảnh minh họa: Internet

Một trong những bữa tối dễ dàng và rẻ nhất bạn có thể làm là mì ống với một lọ sốt cà chua.

Mặc dù nước sốt thường được xếp vào loại siêu chế biến vì chúng chứa chất điều chỉnh độ axit và chất làm đặc, bạn vẫn có thể thưởng thức chúng như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh.

Đơn giản là thêm một ít rau, thịt băm, đậu lăng hoặc cá ngừ đóng hộp để tăng hàm lượng dinh dưỡng và thêm một số chất xơ, protein và vitamin.

7. Hummus

Ảnh minh họa: Internet

Hummus là một món ăn đến từ Trung Đông và Ả Rập, được làm từ đậu gà nấu chín nghiền nhuyễn trộn với xốt tahini, dầu ô liu, nước cốt chanh muối và tỏi.

Nhưng các món ăn mua tại cửa hàng cũng sẽ có chất bảo quản và chất điều chỉnh độ chua trong hỗn hợp để giữ an toàn khi ăn lâu hơn.

Mặc dù không có lợi như đậu xanh nguyên hạt nhưng món ăn này vẫn là nguồn cung cấp protein, chất béo và chất xơ không bão hòa lành mạnh và có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh.

8. Ngũ cốc

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Không phải tất cả các loại ngũ cốc đều được tạo ra như nhau về mặt tốt cho sức khỏe, trang Which? cho biết.

Nhưng các loại ngũ cốc đơn giản hơn vẫn có thể làm hài lòng bàn ăn sáng của bạn.

Trang Which? khuyên bạn nên tìm những lựa chọn đơn giản hơn và thêm trái cây hoặc các loại hạt để tăng thêm hương vị.

Những thành phần nào tạo nên thực phẩm siêu chế biến?

Hương liệu, chất bảo quản, chất nhũ hóa và chất làm đặc tạo nên thực phẩm siêu chế biến.

Chúng được xác định dưới dạng số điện tử hoặc theo tên, theo Which?.

Số E cho thấy chất phụ gia đã được phê duyệt để sử dụng ở EU và Vương quốc Anh.

Chất bảo quản giúp kéo dài thời hạn sử dụng của thực phẩm và giữ cho thực phẩm an toàn hơn khi ăn bằng cách cản trở sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc có hại.

Ảnh minh họa: Internet

Tên của chất bảo quản bao gồm chất chống oxy hóa, axit xitric, axit sorbic, nitrat, nitrit và sunfite.

Trong khi đó, chất nhũ hóa giúp trộn lẫn hai chất tách biệt một cách tự nhiên như nước và chất béo. Chúng được sử dụng trong sốt mayonnaise, bơ thực vật, sô cô la và thậm chí cả kem.

Nhiều thực phẩm siêu chế biến có nhiều hương liệu sẽ không tốt cho sức khỏe. Điều quan trọng khi lựa chọn thực phẩm siêu chế biến đó là hãy tập trung vào chỉ số các loại phụ gia trong bảng thành phần.