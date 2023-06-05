8 loại trái cây là 'thần dược' bữa sáng nhưng lại hóa 'độc dược' khi ăn vào bữa tối

Dinh dưỡng 05/06/2023 10:17

Trái cây dù tốt đến đâu, nếu ăn sai thời điểm thì sẽ phản tác dụng, trở thành 'độc dược' có hại cho sức khỏe. 

Trái cây là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu được tiêu thụ ít, bao gồm kali, chất xơ, vitamin C và folate (axit folic). Không chỉ cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể, làm giảm quá trình lão hóa da, mà còn là yếu tố quan trọng trong thực đơn của những người giảm cân, giữ dáng.

Tuy nhiên, trái cây dù tốt đến đâu, nếu ăn sai thời điểm thì không những không có tác dụng mà còn trở thành 'độc dược' có hại cho sức khỏe

Dưới đây là 8 loại trái cây, nếu ăn vào buổi sáng thì tốt vô cùng, ngược lại ăn vào buổi tối sẽ có thể trở thành ‘độc dược’ gây hại cho sức khỏe.

1. Bơ

8 loại trái cây là 'thần dược' bữa sáng nhưng lại hóa 'độc dược' khi ăn vào bữa tối - Ảnh 1
Bơ chứa một lượng dầu thực vật cao, dễ gây tăng câng và huyết áp nếu ăn vào buổi tối.

Với hàm lượng dinh dưỡng cao, bơ được sách Guiness đánh giá là trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất. Trong 100g quả bơ chín có đến 60g nước, 2,08g protid, 20,10g lipid, 7,4g gluxit, tro 1,26g, và một số khoáng chất khác như: Ca, P, Fe, Vitamin A, B1, C,…Bơ có tác dụng làm giảm cholesterol và mỡ trong máu, bảo vệ hệ thống tim mạch, huyết quản, gan, dạ dày,…Vì thế, mỗi ngày bạn nên ăn 1 quả bơ để bồi bổ cơ thể và giúp làn da khỏe mạnh hơn.

Tuy nhiên, khi bạn ăn bơ vào buổi tối, lượng mỡ thực vật nguyên chất tích tụ khiến cho huyết áp tăng cao, gây tăng cân,…

2. Xoài

8 loại trái cây là 'thần dược' bữa sáng nhưng lại hóa 'độc dược' khi ăn vào bữa tối - Ảnh 2
Hàm lượng đường trong xoài cao dễ dẫn tới một số bệnh có hại cho sức khỏe nếu ăn vào buổi tối.

Trong một miếng xoài trung bình có chứa khoảng 100 calo, 1g protein, 0,5g chất béo, 25g carbohydrate, 23g đường và 3g chất xơ. Khẩu phần này đáp ứng đủ nhu cầu hàng ngày về vitamin C, 35% vitamin A, 20% folate, 10% vitamin B6, 8% vitamin K và kali của cơ thể. Có thể nói xoài là nguồn cung cấp dinh dưỡng tuyệt vời cho cơ thể.

Chất chống oxy hóa trong xoài như zethanthin giúp lọc những tia ánh sáng xanh gây hại cho mắt làm thoái hóa điểm vàng khi về già, beta-carotene giúp ngăn ngừa được bệnh hen suyễn và kìm hãm sự phát triển của các tế bào ung thư.

Nhưng nếu như ăn xoài vào buổi tối, hàm lượng đường cao sẽ là nguyên nhân dẫn đến một số căn bệnh nguy hiểm đối với sức khỏe như: tiểu đường, mỡ máu,…

3. Măng cụt

8 loại trái cây là 'thần dược' bữa sáng nhưng lại hóa 'độc dược' khi ăn vào bữa tối - Ảnh 3
'Nữ hoàng trái cây' với giàu chất dinh dưỡng, nhưng có thể ảnh hưởng sâu tới giấc ngủ nếu ăn vào buổi tối.

Măng cụt là một trong những loại trái cây quen thuộc của vùng nhiệt đới. Trong măng cụt có chứa nhiều chất dinh dưỡng và một số vitamin thiết yếu như vitamin B1, C, chất đạm, chất béo, canxi, chất xơ, sắt,... Bên cạnh đó, măng cụt còn chứa hỗn hợp kháng thể xathones có khả năng diệt khuẩn. Vì thế, bạn nên bổ sung măng cụt vào thực đơn tráng miệng hoặc ăn vặt hằng ngày.

Tuy nhiên, bạn nên tránh xa loại quả này vào buổi tối vì chất xathone có thể gây nên tình trạng ngủ chập chờn, khiến cho giấc ngủ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và sức khỏe không ổn định vào sáng hôm sau.

4. Sầu riêng

8 loại trái cây là 'thần dược' bữa sáng nhưng lại hóa 'độc dược' khi ăn vào bữa tối - Ảnh 4
Ăn sầu riêng vào buổi tối rất dễ gây nên tình trạng xơ vữa động mạch.

Sầu riêng được biết đến là một loại quả giàu dinh dưỡng, là phương thuốc chữa ho và bệnh ngoài da rất hiệu quả. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều sầu riêng vì sẽ gây nóng trong người, dễ sinh mụn nhọn.

Nếu ăn sầu riêng vào buổi tối rất dễ gây nên tình trạng xơ vữa động mạch.

5. Thanh long

8 loại trái cây là 'thần dược' bữa sáng nhưng lại hóa 'độc dược' khi ăn vào bữa tối - Ảnh 5
Những người bị rối loạn đường ruột, tiêu chảy, tiểu đường nên tránh xa loại quả này sau bữa tối.

Thanh long là loại quả đặc sản quen thuộc với người Việt và chứa nhiều chất dinh dưỡng. Không chỉ vậy, nó còn được xem là loại trái cây giúp phòng ngừa táo bón và giảm béo hiệu quả.

Cũng là loại trái cây chứa nhiều đường vì vậy không nên ăn nhiều vào buổi tối. Đặc biệt, những người bị rối loạn đường ruột, tiêu chảy, tiểu đường nên tránh xa loại quả này sau bữa tối.

6. Dưa hấu 

Hai loại trái cây này được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích nên ăn nhiều, đặc biệt trong mùa hè. Dưa hấu vừa giúp giải khát lại tăng cường sinh lực cho cơ thể. Dưa hấu là loại trái cây tốt để có cho bữa ăn sáng bởi chúng giúp làm tái hydrat trong cơ thể.

8 loại trái cây là 'thần dược' bữa sáng nhưng lại hóa 'độc dược' khi ăn vào bữa tối - Ảnh 6
Những loại trái cây mọng nước nên được ăn vào bữa sáng.

Các loại cây họ dưa có hàm lượng nước và chất dinh dưỡng cao, giúp tăng cường năng lượng của cơ thể và làm cho bạn cảm thấy khỏe khoắn suốt cả ngày. Dưa hấu có thể ăn kết hợp cho bữa ăn sáng bằng cách sử dụng làm salad hay các loại nước ép.

7. Chanh, cam

8 loại trái cây là 'thần dược' bữa sáng nhưng lại hóa 'độc dược' khi ăn vào bữa tối - Ảnh 7
Nên ăn kèm cam, chanh với các loại trái cây khác để cân bằng acid trong dạ dày.

Acid citric mà thường được tìm thấy trong chanh và cam. Đây cũng là hai loại trái cây tốt nhất cho bữa ăn sáng của bạn. Các loại trái cây có chứa axit sẽ giúp đỡ cơ thể bạn trong hoạt động cơ thể và quá trình trao đổi chất. Mặc dù có thực phẩm cho bữa ăn sáng citric có hại cho những người có vấn đề liên quan đến dạ dày nhưng các loại trái cây thuộc họ cam chanh cũng có hàm lượng nước cao, giúp tái hydrate cơ thể và cải thiện năng lượng làm việc của chúng ta.

Nếu có vấn đề về dạ dày, quá mẫn cảm với các thành phần acid citric, bạn có thể ăn kèm cam chanh cùng với các loại trái cây khác cùng để cân bằng độ acid, tốt hơn cho dạ dày của bạn nhé!

8. Trái cây khô

8 loại trái cây là 'thần dược' bữa sáng nhưng lại hóa 'độc dược' khi ăn vào bữa tối - Ảnh 8
Trái cây khô nên ăn vào buổi sáng.

Trái cây khô như hạt điều, hạnh nhân... là một lựa chọn tốt cho bữa ăn sáng của bạn. Các loại trái cây khô có chứa lượng đường cao và carbohydrate có thể cung cấp cho bạn năng lượng tốt nhất trong cả ngày hoạt động và làm việc. Mặc dù đây không phải là loại trái cây tốt nhất cho bữa ăn sáng của những người đang tìm kiếm chế độ ăn uống giảm cân.

Tuy nhiên, với những người muốn tăng cân thì bạn nên cho trái cây khô vào thực đơn của mình. Và bất cứ lúc nào, các loại trái cây vẫn là thực phẩm tốt nhất cho bữa sáng của con người.

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