7 loại thực phẩm giàu collagen bậc nhất, ngăn ngừa lão hóa siêu hiệu quả

Lão hóa là nỗi lo của rất nhiều chị em, đặc biệt sau tuổi 30, quá trình này sẽ diễn ra với tốc độ nhanh chóng.
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Để làm chậm quá trình lão hóa, phụ nữ cần một chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng, bổ sung nhiều loại rau củ vì chúng có ý nghĩa trong việc bảo vệ làn da, tăng cường sức khỏe và cung cấp collagen tốt.
Collagen là loại protein được ví như chất keo kết dính các mô tế bào, giúp giữ gìn sự tươi trẻ cho làn da cũng như sức khỏe tổng thể.
Collagen không chỉ nhiều trong các thực phẩm nguồn gốc động vật như nước hầm xương, chân gà, da heo, cá nguyên da mà nhiều loại rau, củ, quả cũng rất giàu collagen tự nhiên.
Ăn thực phẩm giàu collagen hoặc thực phẩm thúc đẩy cơ thể sản sinh collagen giúp tạo ra các acid amin nuôi dưỡng làn da.
Những loại rau quả giàu collagen, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả:
1. Rau chân vịt
Rau chân vịt được đánh giá là chứa hàm lượng vitamin C cao nhất trong các loại rau. Ăn nhiều rau chân vịt giúp tăng cường sản xuất collagen, giữ cho làn da săn chắc và mịn màng, trong khi mái tóc luôn được chắc khỏe và đầy đặn.
2. Cải xoăn (cải kale)
Đây là loại rau ăn lá rất tốt cho quá trình sản xuất collagen trong cơ thể. Cải xoăn rất giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, canxi và các chất dinh dưỡng khác.
Tương tự cải bó xôi, cải xoăn là thực phẩm rất ít calo nên đặc biệt tốt cho người muốn bổ sung collagen nhưng ngại tăng cân, hay không quen ăn những thực phẩm động vật vừa giàu collagen nhưng cũng giàu chất béo.
3. Các loại đậu
Các loại đậu như đậu đen, đậu đỏ, đậu hà lan, đậu nành… chứa rất nhiều amino acid. Đây là thành phần quan trọng giúp cấu tạo nên các loại protein, trong đó có collagen cho cơ thể.
Đặc biệt, đậu nành và các chế phẩm của đậu nành như sữa, đậu hũ, natto… còn chứa hàm lượng lớn hoạt chất genistein, giúp kích thích sản xuất collagen tự nhiên, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.
4. Ớt chuông
Không chỉ chứa hàm lượng vitamin C cao, có tác dụng kích thích sản xuất collagen mà ớt chuông còn chứa nhiều carotenoids – một chất chống ôxy hóa mạnh mẽ. Carotenoids là các sắc tố hữu cơ có trong thực vật, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo màu của ớt chuông, có đặc tính chống viêm, bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.
5. Bơ
Bơ chứa nhiều axit béo có công dụng chống viêm, thúc đẩy sức khỏe làn da, giúp da mịn màng, căng sáng, dẻo dai. Thành phần vitamin A có sẵn trong bơ cũng góp phần loại bỏ các tế bào da chết, giúp làn da sáng, khỏe đẹp, cải thiện tầm nhìn và hỗ trợ hệ miễn dịch.
Ngoài ra, ăn nhiều bơ cũng là cách để ngăn chặn độc tố và bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, phòng ngừa ung thư da vì chứa nhiều caroten. Phụ nữ sau 30 tuổi hãy ăn nhiều bơ để làm đẹp da cũng như đẩy lùi tình trạng lão hóa.
6. Quả lựu
Từ lâu, lựu nổi tiếng là loại quả chứa nhiều vitamin C, các chất chống ôxy hóa mạnh, giúp phụ nữ tránh khỏi tổn thương từ gốc tự do và giảm mức độ viêm. Ngoài ra, lựu chứa một loại hợp chất có tên là Punicalagins – chất này có khả năng duy trì hàm lượng collagen trong da, làm chậm quá trình lão hóa.
7. Rau cải xoong
Sở dĩ coi rau cải xoong là loại thực phẩm bổ dưỡng bởi chúng chứa nhiều canxi, kali, mangan, phốt pho, vitamin A, C, K, B-1 và B-2...
Loại thực phẩm này hoạt động như chất khử trùng bên trong da, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho các tế bào của cơ thể.
Đặc biệt, thành phần gồm vitamin A, C và nhiều chất chống oxy hóa có công dụng vô hiệu hóa các gốc tự do có hại, phòng ngừa hình thành nếp nhăn, xóa mờ nếp nhăn xấu xí.