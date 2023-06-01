7 loại thực phẩm giàu collagen bậc nhất, ngăn ngừa lão hóa siêu hiệu quả

Collagen là loại protein được ví như chất keo kết dính các mô tế bào, giúp giữ gìn sự tươi trẻ cho làn da cũng như sức khỏe tổng thể.

Để làm chậm quá trình lão hóa, phụ nữ cần một chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng , bổ sung nhiều loại rau củ vì chúng có ý nghĩa trong việc bảo vệ làn da, tăng cường sức khỏe và cung cấp collagen tốt.

Collagen không chỉ nhiều trong các thực phẩm nguồn gốc động vật như nước hầm xương, chân gà, da heo, cá nguyên da mà nhiều loại rau, củ, quả cũng rất giàu collagen tự nhiên.

Những loại rau quả giàu collagen, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả:

1. Rau chân vịt

Ăn nhiều rau chân vịt giúp tăng cường sản xuất collagen, giữ cho làn da săn chắc và mịn màng - Ảnh minh họa: Internet

Rau chân vịt được đánh giá là chứa hàm lượng vitamin C cao nhất trong các loại rau. Ăn nhiều rau chân vịt giúp tăng cường sản xuất collagen, giữ cho làn da săn chắc và mịn màng, trong khi mái tóc luôn được chắc khỏe và đầy đặn.

2. Cải xoăn (cải kale)

Cải xoăn là thực phẩm rất ít calo nên đặc biệt tốt cho người muốn bổ sung collagen - Ảnh minh họa: Internet

Đây là loại rau ăn lá rất tốt cho quá trình sản xuất collagen trong cơ thể. Cải xoăn rất giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, canxi và các chất dinh dưỡng khác.

Tương tự cải bó xôi, cải xoăn là thực phẩm rất ít calo nên đặc biệt tốt cho người muốn bổ sung collagen nhưng ngại tăng cân, hay không quen ăn những thực phẩm động vật vừa giàu collagen nhưng cũng giàu chất béo.

3. Các loại đậu

Hạt đậu chứa chất kích thích collagen tự nhiên, ngăn ngừa lão hóa - Ảnh minh họa: Internet

Các loại đậu như đậu đen, đậu đỏ, đậu hà lan, đậu nành… chứa rất nhiều amino acid. Đây là thành phần quan trọng giúp cấu tạo nên các loại protein, trong đó có collagen cho cơ thể.

Đặc biệt, đậu nành và các chế phẩm của đậu nành như sữa, đậu hũ, natto… còn chứa hàm lượng lớn hoạt chất genistein, giúp kích thích sản xuất collagen tự nhiên, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

4. Ớt chuông

Hàm lượng Vitamin C trong ớt chuông cao, chứa chất chống ôxy hóa - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ chứa hàm lượng vitamin C cao, có tác dụng kích thích sản xuất collagen mà ớt chuông còn chứa nhiều carotenoids – một chất chống ôxy hóa mạnh mẽ. Carotenoids là các sắc tố hữu cơ có trong thực vật, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo màu của ớt chuông, có đặc tính chống viêm, bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

5. Bơ

Thành phần vitamin A có sẵn trong bơ cũng góp phần loại bỏ các tế bào da chết - Ảnh minh họa: Internet

Bơ chứa nhiều axit béo có công dụng chống viêm, thúc đẩy sức khỏe làn da, giúp da mịn màng, căng sáng, dẻo dai. Thành phần vitamin A có sẵn trong bơ cũng góp phần loại bỏ các tế bào da chết, giúp làn da sáng, khỏe đẹp, cải thiện tầm nhìn và hỗ trợ hệ miễn dịch.

Ngoài ra, ăn nhiều bơ cũng là cách để ngăn chặn độc tố và bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, phòng ngừa ung thư da vì chứa nhiều caroten. Phụ nữ sau 30 tuổi hãy ăn nhiều bơ để làm đẹp da cũng như đẩy lùi tình trạng lão hóa.

6. Quả lựu

Không chỉ ngon, lựu còn là loại quả ngăn ngừa lão hóa tốt - Ảnh minh họa: Internet

Từ lâu, lựu nổi tiếng là loại quả chứa nhiều vitamin C, các chất chống ôxy hóa mạnh, giúp phụ nữ tránh khỏi tổn thương từ gốc tự do và giảm mức độ viêm. Ngoài ra, lựu chứa một loại hợp chất có tên là Punicalagins – chất này có khả năng duy trì hàm lượng collagen trong da, làm chậm quá trình lão hóa.

7. Rau cải xoong

Rau cải xoong chứa nhiều dưỡng chất và vitamin, siêu hiệu quả trong quá trình chống lão hóa - Ảnh minh họa: Internet

Sở dĩ coi rau cải xoong là loại thực phẩm bổ dưỡng bởi chúng chứa nhiều canxi, kali, mangan, phốt pho, vitamin A, C, K, B-1 và B-2...

Loại thực phẩm này hoạt động như chất khử trùng bên trong da, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho các tế bào của cơ thể.

Đặc biệt, thành phần gồm vitamin A, C và nhiều chất chống oxy hóa có công dụng vô hiệu hóa các gốc tự do có hại, phòng ngừa hình thành nếp nhăn, xóa mờ nếp nhăn xấu xí.