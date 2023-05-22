9 loại thực phẩm dưới đây chính là thủ phạm làm suy giảm collagen, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Nếu không muốn nhanh lão hóa thì bạn nên hạn chế tiêu thụ những loại thực phẩm này.

Cá, thịt gà, thịt heo... đều là những món chứa nhiều protein có lợi cho sức khỏe nhưng khi chiên ngập dầu, những protein này bị phá vỡ và tạo ra phản ứng đường hóa, tạo ra nhiều AGE - một chất được hình thành do phản ứng của protein hoặc chất béo với các phân tử đường trong cơ thể. Chất này không chỉ làm da nhanh xuất hiện nếp nhăn, chảy xệ, còn gia tăng tình trạng viêm mãn tính, khiến da dễ nổi mụn, nhạy cảm.

Nạp nhiều đường vào cơ thể dễ khiến da xỉn màu, kém săn chắc, phá vỡ cấu trúc collagen.

Nước ngọt có gas, trà sữa, bánh ngọt được xem là những món có hàm lượng đường rất cao. Đường, sữa không chỉ ảnh hưởng đến cân nặng mà còn tác động đến làn da. Khi tiêu thụ quá nhiều đường ngọt, sữa động vật sẽ kích thích tuyến bã nhờn, từ đó khiến da dễ nổi mụn hơn. Nó cũng tạo ra phản ứng glycation, làm ảnh hưởng đến cấu trúc collagen, eslatin, khiến da kém săn chắc, nhanh chảy xệ, xỉn màu.

3. Các loại thịt chế biến sẵn

Các loại đồ ăn chế biến sẵn chứa nhiều chất bảo quản không tốt cho cơ thể.

Các loại đồ ăn liền, chế biến sẵn như thịt nguội, xúc xích, jampon... đều chứa một lượng lớn chất bảo quản cùng các loại chất phụ gia không chỉ kém lành mạnh cho sức khỏe, còn không có lợi cho vóc dáng. Đặc biệt, những món này sau khi chế biến cùng dầu mỡ sẽ sản sinh ra nhiều AGE. Chất này tích tụ lâu ngày trong cơ thể gây ra nhiều tổn hại cho sức khỏe và đẩy nhanh lão hóa cơ thể. Vì vậy, dù những món này ngon đến mấy cũng nên tiêu thụ ít, thay đổi cách chế biến sao cho ít phải dùng đến dầu mỡ nhất có thể.

4. Bánh mì trắng

Bánh mì trắng có chỉ số đường huyết và tinh bột cao.

Bánh mì trắng có chỉ số đường huyết cao, thành phần chủ yếu là tinh bột. Lượng tinh bột cao trong bánh mì sẽ góp phần làm đứt gãy các sợi elastin, phá hủy collagen, gây ra tình trạng da chảy xệ, nếp nhăn lão hóa. Bên cạnh bánh mì, các thực phẩm có chỉ số đường huyết cao khác như bánh quy, mỳ ống, bánh nướng… cũng khiến làn da nhanh lão hóa, suy giảm collagen.

5. Bơ thực vật

Bơ thực vật cũng khiến da nhanh lão hóa.

Da là cơ quan lớn nhất trong cơ thể và mọi thực phẩm chúng ta tiêu thụ hàng ngày có thể ảnh hưởng đến da. Hầu hết các loại bơ thực vật, đặc biệt là bơ rắn có chứa chất béo.

Chất béo này làm tăng cholesterol xấu, giảm cholesterol tốt và tạo ra nhiều phản ứng viêm trong cơ thể. Tình trạng viêm đã được chứng minh là liên quan đến các bệnh lý tim mạch, đột quỵ và khiến bạn trông già hơn.

6. Thịt đỏ

Thịt đỏ chứa nhiều protein tốt, vì vậy không cần cắt bỏ khỏi thực đơn mà hãy cân bằng thực phẩm này một cách phù hợp.

Các loại thịt đỏ có khả năng tạo ra các gốc tự do khi được hấp thụ vào cơ thể gây ảnh hưởng đến khả năng tự bảo vệ và tái tạo collagen của da.

Một nghiên cứu gần đây của Viện Sức khỏe Cleveland Clinic ở Mỹ cho thấy, mức độ cao của carnitine, một hợp chất dồi dào trong động vật có thể gây đông cứng thành mạch máu, khiến da nhăn nheo.

Tuy nhiên, trong thói quen ăn uống hằng ngày, bạn cũng không nên kiêng hoàn toàn thịt đỏ, bởi chúng cũng cung cấp rất nhiều protein và dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

7. Ăn quá nhiều muối

Khi ăn quá nhiều muối, các ion natri nhiều lên sẽ phá vỡ sự cân bằng của da dẫn tới sự mất nước của các tế bào, đặc biệt là các tế bào da. Từ đó da trở nên khô, mất tính đàn hồi và khiến cho quá trình lão hoá da diễn ra nhanh chóng hơn.

Nhiều loại thực phẩm đóng hộp được bảo quản bằng natri, có thể khiến cơ thể tích nước, xảy ra hiện tượng sưng húp, kéo theo các hiện tượng da chùng nhão, chảy sệ, da bị lão hóa.

8. Thực phẩm cay nóng

Đồ cay nóng dễ gây nổi mụn, giảm tính đàn hồi cho da.

Một số thực phẩm cay nóng như ớt, hạt tiêu có thể có lợi cho quá trình trao đổi chất, nhưng nếu ăn quá nhiều thì lại không tốt cho làn da. Vì thực phẩm cay nóng có thể là nguyên nhân gây giãn mao mạch ở một số người dễ bị mọc mụn trứng cá hoặc đang trong thời kỳ mãn kinh. Ăn nhiều thực phẩm cay nóng khiến cho da nhanh bị chảy sệ, mất độ đàn hồi.

9.Cà phê

Cà phê thực chất có nhiều tác dụng phụ ảnh hưởng đến cơ thể và làn da.

Caffeine trong cà phê được coi là nhóm thực phẩm gây hại cho sức khỏe. Sử dụng quá nhiều cà phê sẽ tạo ra những tác dụng phụ lớn như như làm mất nước trong cơ thể, khiến tim đập nhanh, huyết áp tăng, rối loạn sự trao đổi đường trong cơ thể… Uống nhiều caffeine còn khiến da bị kích thích, tấy đỏ, hình thành nhiều nếp nhăn trên da vì nó khiến da bị mất nước.