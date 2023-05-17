7 thực phẩm xuất hiện nhiều trong mâm cơm người Việt lại 'nuôi lớn' tế bào ung thư cực nhanh, đừng dại mà ăn nhiều!

Dinh dưỡng 17/05/2023 06:30

Phần lớn người Việt vẫn không hề biết rằng 7 loại thực phẩm mà họ nạp vào cơ thể mỗi ngày lại là thứ 'nuôi dưỡng' các tế bào ung thư.

Đồ chua (đồ lên men)

Cá muối, thịt xông khói và rau muối chua đều là thực phẩm được bảo quản, về mặt dinh dưỡng, những thực phẩm này dễ sinh ra dimethyl nitrit, chất này có thể chuyển hóa thành chất gây ung thư dimethyl nitrit trong cơ thể amin, vì vậy mọi người nên ăn ít đồ chua hơn vì nhiều nhất có thể.

Ngoài cá muối, còn có trứng muối, dưa muối,… cũng nên ăn ít hoặc càng ít càng tốt, để giảm nguy cơ ung thư cho cơ thể.

7 thực phẩm xuất hiện nhiều trong mâm cơm người Việt lại 'nuôi lớn' tế bào ung thư cực nhanh, đừng dại mà ăn nhiều! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước ngọt

Trong nước ngọt chứa nhiều chất có hại như: chất tạo màu, đường hóa học,… rất gây hại cho cơ thể. Nghiên cứu còn cho thấy nếu uống nhiều hơn một lon nước ngọt mỗi ngày làm gia tăng nguy cơ đột quỵ. Những loại nước có ga này còn làm tăng các vấn đề về dạ dày và nguy cơ gây ung thư nữa đấy!

7 thực phẩm xuất hiện nhiều trong mâm cơm người Việt lại 'nuôi lớn' tế bào ung thư cực nhanh, đừng dại mà ăn nhiều! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm hun khói

Các loại thực phẩm như xúc xích hun khói hay thịt hun khói chứa hàm lượng chất béo và muối rất cao. Điều này làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư dạ dày cũng như ung thư đại tràng.

Ngoài ra, hấp thu thực phẩm hun khói cũng đồng nghĩa với việc hấp thu một lượng đáng kể bồ hóng được sinh ra trong quá trình chế biến đồ ăn. Và bồ hóng chính là một trong những tác nhân gây ung thư nguy hiểm.

7 thực phẩm xuất hiện nhiều trong mâm cơm người Việt lại 'nuôi lớn' tế bào ung thư cực nhanh, đừng dại mà ăn nhiều! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thịt nướng

Thịt nướng tuy là món ăn ngon nhưng sau khi nướng đồ nướng ở nhiệt độ cao rất dễ sinh ra một số chất gây ung thư nên nguy cơ mắc bệnh ung thư đặc biệt cao đối với những người thường xuyên ăn đồ nướng.

Dù là thịt bò quay, thịt cừu nướng, lợn sữa quay, ngỗng quay, vịt quay và các loại thực phẩm quay khác đều có thể chứa một số chất gây ung thư mạnh nên bạn càng phải chú ý kiểm soát miệng hơn. 

7 thực phẩm xuất hiện nhiều trong mâm cơm người Việt lại 'nuôi lớn' tế bào ung thư cực nhanh, đừng dại mà ăn nhiều! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khoai tây chiên

Một món ăn vặt khoái khẩu của giới trẻ đó chính là khoai tây chiên. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế ăn quá nhiều bởi chúng chứa lượng chất béo xấu cao. Việc chiên với nhiệt độ cao sẽ sinh ra chất acrylamide – đây cũng là chất gây ung thư được tìm thấy trong thuốc lá.

7 thực phẩm xuất hiện nhiều trong mâm cơm người Việt lại 'nuôi lớn' tế bào ung thư cực nhanh, đừng dại mà ăn nhiều! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Thịt đỏ

Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng thịt đỏ là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh ung thư đại tràng. Việc tiêu thụ thịt đỏ trong thời gian dài làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh đại tràng ác tính.

Bắp rang bơ làm bằng lò vi sóng

Bắp rang bơ làm bằng lò vi sóng có chứa chứa chất bảo quản Propyl gallate, vốn là nguồn cơn gây ra hàng loạt các triệu chứng phát ban ở da hay biến chứng của bệnh dạ dày. Đồng thời, trong loại đồ ăn vặt này còn có dầu đậu nành – một thực phẩm biến đổi gene cùng nhiều chất phụ gia khác.

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