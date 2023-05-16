Rất nhiều người thích rau muối chua, vì nó có vị thơm và giúp giải ngấy, nhưng cần chú ý không nên ăn quá nhiều. Cơ chế của rau muối chua là sử dụng áp suất thẩm thấu cao của muối, sự lên men của vi sinh vật, quá trình thủy phân protein và một loạt các thay đổi sinh hóa khác để bảo quản.

Bên cạnh đó, nitrit tồn tại trong cơ thể rất lâu, đồng thời cũng dễ dàng bị axit dịch vị xúc tác và phục hồi thành nitrosamine. Nó có khả năng gây ung thư cao, không chỉ trực tiếp làm tổn thương mô gan mà còn khiến các tế bào gan trở thành ung thư.

Có nhiều tạp chất trong rau muối chua, chẳng hạn như nitrat, nitrit,... Ăn thường xuyên sẽ có tác động xấu đến cơ thể, gây thiếu vitamin, đẩy nhanh quá trình lão hóa da, gây ung thư, tạo sỏi,…

Hàm lượng nitrit trong rau ngâm đạt đỉnh trong khoảng 1 tuần và giảm dần trong khoảng 14 ngày, nếu quá trình ngâm muối không chuẩn thì hàm lượng này sẽ cao hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Thịt đông lạnh để lâu ngày

Nhiều người mua thịt về nhà không ăn hết một lúc nên cho vào tủ lạnh cấp đông. Thậm chí còn bỏ quên 6 tháng - 1 năm không nhớ đến. Thực tế, thịt càng được cấp đông thì càng bị mất chất. Ăn thịt đông lạnh lâu ngày không chỉ làm tăng gánh nặng trao đổi chất cho dạ dày mà còn gây hại cho gan. Vì những loại thịt này vốn đã sản sinh ra một lượng lớn vi khuẩn nên khi ăn vào sẽ làm tăng gánh nặng trao đổi chất cho gan.

Ảnh minh họa: Internet

Trái cây bị mốc một phần

Nếu thấy trái cây nhũn hỏng, biến dạng, thối mốc dù chỉ là một phần nhỏ, bạn cũng không nên gọt bỏ phần hỏng rồi ăn tiếp. Bởi một nghiên cứu của Học viện Y tế Dự phòng Trung Quốc cho thấy: Số lượng vi khuẩn có trong trái cây bị mốc chỉ xuất hiện 10% -50% tại phần bị mốc. Số còn lại sẽ xuất hiện rải rác trong các khu vực trông có vẻ lành lặn.

Trong các bộ phận bị mốc của trái cây, vi sinh vật tạo ra độc tố aflatoxin, được biết đến là một chất gây ung thư gan mạnh. Nếu một người giữ thói quen ăn trái cây mốc dễ dẫn đến cơ thể khó chịu, thậm chí gây ung thư gan.

Ảnh minh họa: Internet

Măng tươi

Măng tươi là món ăn yêu thích của nhiều người, tuy nhiên, món ăn này lại là nguyên nhân gây hại cho gan của bạn. Trong măng tươi có chứa hàm lượng cyanide rất cao, khoảng 230 mg/1 kg măng củ.

Các chuyên gia nhận định, khi ăn phải măng có chứa nhiều cyanide, dưới tác động của các enzym đường tiêu hóa, cyanide biến thành axit cyanhydric (HCN), đây là chất cực độc với cơ thể, gây hại cho gan.

Thực phẩm đóng hộp

Nhiều người vì quá bận rộn nên thường xuyên sử dụng thực phẩm đóng hộp bởi sự tiện lợi. Tuy nhiên, thực phẩm đóng hộp lại chứa rất nhiều chất bảo quản thực phẩm.

Nếu thường xuyên ăn những loại thực phẩm đóng hộp, nó sẽ tích tụ nhiều chất có hại sẽ có thể làm giảm hoạt động của gan và thận. Đó là lí do các chuyên gia y tế khuyên bạn nên hạn chế thực phẩm không tốt cho gan này.