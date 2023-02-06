Mạch máu là phần quan trọng của hệ tuần hoàn, hệ thống kín dẫn máu từ tim đến các cơ quan trong cơ thể và rồi trở về tim. Hệ thống mạch gồm có động mạch, tĩnh mạch và vi tuần hoàn.

Theo thông tin từ VnExpress, một người trưởng thành có khoảng 10.000 triệu mao mạch, tổng diện tích bề mặt mao mạch 500 – 700 m2, tổng chiều dài khoảng 96.000 km nghĩa là gấp 2,5 lần so với chu vi trái đất. Vi tuần hoàn là nơi đảm bảo chức năng chính của hệ mạch, cũng là nơi xảy ra sự trao đổi nước, O2, CO2, chất dinh dưỡng , chất thải giữa máu, các cơ quan xung quanh chúng.

Vi tuần hoàn (mao mạch) là nơi tiếp giáp giữa động mạch và tĩnh mạch, đơn vị nhỏ nhất của hệ mạch máu.

Chúng giữ vai trò cung cấp chất dinh dưỡng, trao đổi chất, vận chuyển chất thải của cơ thể. Mạch máu giống như những đường ống dẫn oxy và dưỡng chất đến từng tế bào, đảm bảo nguồn sống cho các tế bào, các cơ quan trong cơ thể. Nếu mạch máu bị tắc nghẽn hoặc bị thu hẹp lại, thì máu sẽ lưu thông chậm lại, ùn ứ. Từ đó oxy và chất dinh dưỡng không thể cung cấp đủ, dẫn đến tế bào, các cơ quan bị cạn kiệt dưỡng chất, bị suy kiệt dần, xuất hiện nhiều bệnh lý về tim mạch, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Tầm quan trọng của mạch máu và việc thông huyết mạch. Ảnh: Internet

Cơ thể của chúng ta thường có rất nhiều nỗi sợ, đặc biệt các bệnh liên quan đến mạch máu. Máu lưu thông không tốt, máu nhiễm mỡ, mỡ máu cao, tim mạch, cao huyết áp đều được chỉ ra bởi thiếu sự cân bằng của cơ quan này. Theo Báo Sức khỏe và đời sống, có nhiều nguyên nhân gây liên quan đến mạch máu trong đó có bệnh cao huyết áp nguy hiểm như: căng thẳng, thức ăn chiên, ít tập thể dục, tuổi tác, chủng tộc và các bệnh thứ cấp như bệnh thận.

Hầu hết các triệu chứng bệnh liên quan đến mạch máu đều không cụ thể, cường độ xuất hiện khác nhau tùy theo mức độ nghiêm trọng của bệnh. Nếu bạn có nguy cơ cao, cần theo dõi sát sao các vấn đề của mình để cơ thể hoạt động tốt nhất.

Các thực phẩm nào tốt cho mạch máu?

Cũng theo Báo Sức khỏe và đời sống, nguồn dinh dưỡng chính của cholesterol (được gọi là cholesterol trong chế độ ăn) là các sản phẩm từ động vật như: thịt, pho mát và các sản phẩm từ sữa. Khi nói đến việc giảm mức cholesterol, không phải là cholesterol trong chế độ ăn uống mà là hai loại chất béo không lành mạnh. Đó là chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa là thủ phạm khiến cholesterol xấu tăng cao. Nhiều thực phẩm giàu cholesterol trong chế độ ăn uống cũng có thể chứa những chất béo không lành mạnh này.

Hình ảnh tắc nghẽn mạch máu. Ảnh: Internet

Đối với người Việt Nam, chất béo nên chiếm 18 -20% tổng năng lượng ăn vào. Ở người trưởng thành, nếu khẩu phần có khoảng 30g chất béo thì trong đó nên có 20g là chất béo nguồn gốc thực vật. Bạn cần chú ý một số điều sau:

Thêm nhiều chất xơ hòa tan vào chế độ ăn.

Hạn chế chất béo bão hòa.

Không chứa chất béo chuyển hóa.

Các bữa ăn cân bằng.

Thông tin từ Báo Phụ Nữ Việt Nam, mạch máu sẽ rất 'biết ơn' nếu bạn thường xuyên bổ sung 6 thực phẩm giúp chúng làm chậm lão hóa, ngăn ngừa bệnh tật sau đây:

Đậu đen

Thêm một loại hạt dân dã nhưng lại là “thần dược” với mạch máu đó là đậu đen. Vitamin B6, kali, chất xơ, folate và phytonutrient của đậu đen giúp làm sạch mạch máu, tăng cường tuần hoàn máu, làm tan các cục máu đông.

Lượng chất xơ tốt của hạt đậu đen giúp giảm cholesterol trong máu nên giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch và mạch máu não. Vitamin B6, folate ngăn chặn sự tích tụ của homocysteine giúp giảm nguy cơ làm hỏng mạch máu, trẻ hóa mạch máu. Đậu đen còn rất giàu anthocyanin, có thể loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, giảm cholesterol và thúc đẩy quá trình lưu thông máu.

Đậu đen tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Cần tây

Do chứa nhiều vitamin K, cần tây có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu. Vitamin K là cần thiết cho quá trình đông máu. Cần tây không chỉ cung cấp cho bạn vitamin K, còn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng khác để giúp tẩy sạch chất thải ra khỏi cơ thể.

Yến mạch buổi sáng cung cấp chất dinh dưỡng lành mạnh tốt cho mạch máu. Ảnh: Internet

Cần tây có chứa sắt, canxi, phốt pho, giàu protid, nhiều axit amin tự do, tinh dầu, inositol và nhiều loại vitamin, giúp tăng cảm giác thèm ăn, kích thích tuần hoàn máu, cải thiện hệ thống miễn dịch và bổ não. Chất hóa học tự nhiên apigenin có trong cần tây giúp ngừa chứng huyết áp cao và giúp giãn nở mạch máu.

Bột yến mạch

Bột yến mạch là một trong những thực phẩm cực tốt cho mạch máu. đặc biệt là trong ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị mỡ máu. Bởi vì bột yến mạch rất giàu β-glucan và chất xơ hòa tan, có thể ức chế sự hấp thụ cholesterol của cơ thể và có tác dụng tốt trong việc điều chỉnh lipid máu.

Bột yến mạch cũng có tác dụng bảo vệ hệ tim mạch và giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, làm giảm mỡ gan tri-acid. Đồng thời, kali trong loại thực phẩm này có thể giúp bài tiết natri và giảm huyết áp, rất tốt cho máu.

Thực phẩm mạch máu cực kỳ yêu thích”. Ảnh: Internet

Hạt bí đỏ

Nhiều người không biết rằng hạt bí đỏ tuy nhỏ bé nhưng lại rất tốt cho sức khỏe, nhất là hệ tuần hoàn máu. Hạt bí đỏ chứa rất nhiều khoáng chất và vitamin thiết yếu. Nhờ có hàm lượng vitamin E cao, hạt bí đỏ hoạt động rất hiệu quả để cung cấp tính đàn hồi cho các mạch máu.

Thường xuyên tiêu thụ hạt bí đỏ cũng giúp bảo vệ các mô trong cơ thể. Bạn nên sử dụng hạt bí đỏ trong chế độ ăn uống, có thể dùng như một món ăn chính hoặc ăn vặt giúp cải thiện tốt hệ tuần hoàn, bảo vệ mạch máu và ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Tảo bẹ

Nhắc đến thực phẩm tốt cho mạch máu thì không thể bỏ qua tảo bẹ. Trong tảo bẹ giàu chất xơ tốt, có tác dụng rất tốt đối với độ kết dính của máu và ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch. Đặc biệt, nó còn có thể loại bỏ nhanh chóng lượng cholesterol dư thừa, nhờ đó các mạch máu được “thông thoáng” hơn, lưu thông trơn tru hơn.

Thậm chí, một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng tảo bẹ còn có thể giảm dư lượng kim loại nặng, giải độc và lọc máu. Chất polysaccharide của tảo bẹ có tác dụng giảm nồng độ cholesterol và triglycerid trong máu. Đồng thời, polysaccharide còn có tác dụng chống đông máu, có thể ngăn chặn sự hình thành của các cục máu đông trong mạch máu.