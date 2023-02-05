Ngày Rằm làm món bánh trôi này sung túc, may mắn cả năm

Với cách làm đơn giản, chị em có thể vào bếp thực hiện ngay.

Trong ngày Rằm đầu tiên của năm mới, người Việt thường dâng cúng mâm lễ mặn lên Gia tiên và mâm lễ chay để cúng Phật. Ngoài xôi gấc và bánh chưng thuần Việt, các món chay như bánh bao hình đào tiên, hình hoa sen được nhiều người yêu thích.

Ngày Rằm tháng Giêng đầu tiên của năm mới là một ngày lễ quan trọng trong văn hóa người Á Đông. Nếu như với nước ta, đây là ngày Rằm đầu tiên của một năm mới thì các nước như Trung Quốc, Philipines, Hàn Quốc lại là Tết Nguyên tiêu được tổ chức long trọng. Trong những ngày lễ ấy, ngoài việc tổ chức các hoạt động mang tính cổ truyền, người dân còn làm những món ăn đặc sắc để cầu mong năm mới bình an, may mắn.

Bánh trôi nước ngũ sắc. Ảnh: Internet

Ngoài ra, người Việt mình cũng thường làm bánh trôi nước để dâng cúng. Bánh trôi thường nhân đường mía hoặc đậu xanh, đậu đỏ, ý tượng trưng cho một năm mới trôi chảy, bình an. Bánh trôi nước được ăn với nước đường gừng, rất tốt cho cơ thể những ngày giao mùa đầu xuân.

Cách làm bánh trôi cực kì đơn giản

Nguyên liệu

- Bột gạo nếp: 500 g

- Bột gạo tẻ: 80-100 g

- Đường phèn cắt nhỏ hạt lựu.

- Vừng trắng rang vàng.

- Một chút muối tinh.

Các bước thực hiện:

Xay rau, củ, quả để lấy nước màu

Bạn rửa sạch phần lá nếp và hoa atiso. Nếu dùng củ dền thay cho hoa atiso, bạn hãy nạo vỏ, rửa sạch và thái củ dền thành miếng nhỏ. Vét lấy nước cốt của 1 quả chanh leo, lọc bỏ hạt nha.

Lá nếp dùng để tạo màu xanh lá, hoa atiso hoặc củ dền để tạo màu đỏ, chanh leo để tạo màu vàng, hoa đậu biếc tạo màu tím.

Bạn ngâm hoa đậu biếc với khoảng 10ml nước. Các nguyên liệu còn lại, cho riêng từng thứ vào máy xay và xay cùng 100ml nước. Sau đó, lọc bỏ bã.

Nguyên liệu làm món ăn. Ảnh: Internet

Cho các nguyên liệu (trừ hoa đậu biếc) vào máy xay, xay cùng 100ml nước rồi lọc lấy nước cốt và bỏ bã nha

Trộn bột và nặn bánh trôi

Bạn chia 100gr bột nếp làm 5 phần bằng nhau, mỗi phần khoảng 20gr bột. Một phần trộn cùng nước lọc, 4 phần còn lại trộn cùng với 4 phần nước màu đã lọc ở bước 1. Bạn nhào bột đến khi mịn, không bị dính tay nữa là đạt nha.

Với 5 phần bột vừa trộn, bạn dùng thìa cà phê, lấy khoảng 2 thìa bột mỗi lần và ấn dẹt trong lòng bàn tay. Đặt 1 viên đường mật vào giữa, khéo léo nặn thành hình tròn là được.

Bánh trôi nước đủ màu sắc. Ảnh: Dân Việt

Luộc bánh trôi

Bạn đun sôi khoảng 1 lít nước. Đợi nước sôi sùng sục rồi thả phần bánh trôi đã nặn vào. Chị em cứ mở vung trong quá trình luộc, khi nào thấy bánh nổi lên mặt nước thì vớt ra, thả ngay vào bát nước lạnh. Ngâm nước lạnh khoảng 1 phút thì bạn vớt bánh ra đĩa.

Ngâm nước lạnh để bánh không bị dính vào nhau khi bày ra đĩa. Ảnh: Internet

Giờ thì rắc thêm hạt vừng trắng lên bề mặt bánh cho đẹp mắt nữa là có thể bày vào mâm cúng được rồi!