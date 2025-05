5 loại trái cây nhiệt đới cứ ra chợ là thấy, ăn mỗi ngày cực tốt cho sức khỏe

Thanh long tốt cho sức khỏe

Thanh long, với vẻ ngoài bắt mắt và hương vị thanh mát, không chỉ là món tráng miệng hấp dẫn mà còn là nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Các chất chống oxy hóa trong thanh long giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa.

Thanh long có thể giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Hàm lượng chất xơ cao trong thanh long giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. Vitamin C và các dưỡng chất khác trong thanh long góp phần củng cố hệ miễn dịch của cơ thể.

Quả xoài nguồn cung cấp vitamin A dồi dào

Xoài là loại trái cây nhiệt đới rất phổ biến tại Việt Nam không chỉ bởi hương vị ngon ngọt tự nhiên mà còn nhờ thành phần dồi dào chất chống oxy hóa như axit gallic, quercetin và axit ellagic. Đây cũng là loại quả được khuyến nghị ăn thường xuyên để bổ sung chất xơ cho hệ tiêu hóa trơn tru, khỏe mạnh, giảm thiểu tình trạng táo bón mãn tính và bệnh viêm ruột.

Ảnh minh họa: Internet

Cam và quýt

Cam và quýt là những loại trái cây có múi phổ biến, nổi tiếng với hàm lượng vitamin C dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C giúp kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Vitamin C còn tham gia vào quá trình sản xuất collagen, giúp da khỏe mạnh và tươi trẻ, giúp cơ thể hấp thụ sắt từ thực phẩm tốt hơn.

Một số lưu ý khi ăn trái cây để tránh gây hại cho cơ thể

Trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng, chất xơ và vitamin có thể giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh. Tuy nhiên, nếu ăn trái cây thiếu khoa học sẽ gây hại cho sức khỏe như:

Ăn trái cây khi bụng đói: Không phải loại trái cây nào cũng có thể ăn được khi bụng đói. Ăn hồng, chuối, cam, quýt, táo,… khi bụng đói có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dạ dày, gây đau bụng và chướng bụng.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn trái cây ngay sau bữa ăn chính: Thói quen ăn trái cây tráng miệng ngay sau bữa ăn chính cũng có tác động không tốt đến dạ dày. Trái cây là loại thực phẩm tiêu hóa nhanh nên nếu bạn ăn ngay sau bữa ăn sẽ bị tiêu hóa trước, gây ra các phản ứng, lên men sẽ cản trở quá trình tiêu hóa của thức ăn trước đó. Ngoài ra, một số loại trái cây có thể sinh ra độc tố có hại cho cơ thể khi kết hợp với thực phẩm. Thời điểm ăn trái cây tốt nhất sau bữa ăn chính là 30-60 phút.

Uống nước ép trái cây thay vì ăn: Mặc dù nước ép trái cây có thể làm dịu cơn khát nhưng nó không mang lại giá trị dinh dưỡng như khi ăn trực tiếp. Tùy thuộc vào loại trái cây, nhiều chất dinh dưỡng bị mất đi khi ép. Bạn có thể thay đổi khẩu vị bằng cách ép nhiều loại trái cây lại với nhau, nhưng tốt hơn hết bạn nên ăn trực tiếp trái cây đó.

Ăn trái cây thay thực phẩm chủ yếu để giảm cân: Chỉ ăn trái cây thì cơ thể sẽ thiếu protein làm suy yếu khả năng phục hồi và tái tạo cơ bắp. Thiếu axit béo thiết yếu có thể cản trở sự hấp thụ chất dinh dưỡng, gây suy dinh dưỡng và làm suy giảm chức năng tim mạch.