2 loại quả thường xuyên xuất hiện trong mâm hoa quả ngày Tết không ngờ cực tốt cho hệ tiêu hóa mà không phải ai cũng biết

Quả bưởi là một trong những loại trái cây lành mạnh, bưởi giàu vitamin, khoáng chất và nhiều chất chống oxy hóa quan trọng như: Vitamin C, Kali, chất xơ,... Có nghiên cứu đã chỉ ra, quả bưởi chứa đến hơn 15 loại Vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe.

Bên cạnh đó, sau khi ăn bưởi, dịch chất tiêu hóa trong đường ruột cũng được đẩy mạnh lưu thông, từ đó giúp tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Nguyên nhân được cho là do hàm lượng chất xơ cao và bột thực vật có trong trái bưởi, ăn thường xuyên cũng hỗ trợ điều hòa chu kỳ bài tiết của cơ thể. Nhờ những lợi ích trên, các nhà khoa học đã nghiên cứu ứng dụng chiết xuất bưởi trong y học hiện đại với mục tiêu cải thiện tiêu hóa, khắc phục chứng đầy hơi khó tiêu.

Một trong những công dụng của quả bưởi đối với sức khỏe đó chính là hỗ trợ tiêu hóa, trị khó tiêu. Khó tiêu là tình trạng rối loạn tiêu hóa thường gặp, nguyên nhân có thể do thực phẩm bạn ăn hoặc thói quen ăn uống không tốt, khi đó bưởi là thực phẩm phù hợp giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Tác dụng trị chứng khó tiêu của bưởi khá nhanh nhờ việc làm dịu cơn nóng và kích ứng của dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày Tết, việc ăn nhiều thực phẩm, nhất là đồ nhiều năng lượng, chiên rán sẽ gây ra tình trạng khó tiêu, rối loạn tiêu hóa. Khí đó bưởi có thể giúp trị chứng khó tiêu, dịu cơn nóng và kích ứng dạ dày.

Quả Cam

Cũng giống như quả bưởi, cam là loại quả thường được dâng lên mâm ngũ quả trong những ngày Tết. Đây là loại quả có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Vitamin C bảo vệ cơ thể bằng rất nhiều cách, chủ yếu qua các chức năng như chống oxy hóa, tổng hợp collagen, hệ tim mạch, hệ miễn dịch… Ai cũng biết cam là loại quả ngon và cung cấp một lượng vitamin C phong phú được các bà nội trợ tin dùng. Tuy nhiên, cam còn là một vị thuốc chữa bệnh tuyệt vời.

Ảnh minh họa: Internet

Theo lương y Bùi Đắc Sáng - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội, cam là loại trái cây ngon, vị chua ngọt dễ uống, chứa nhiều vitamin C, axit citric, glucose… có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản của cơ thể. Cam chứa vitamin C dồi dào giúp kích thích sản xuất collagen, ngăn ngừa nám và tình trạng viêm da, tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, vitamin C trong cam rất giàu chất xơ, có tác dụng hỗ trợ quá trình tiêu hóa rất tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trong ngày Tết, nhiều người gặp phải tình trạng đầy bụng, khó tiêu, khi đó ăn cam hoặc uống nước cam sẽ cải thiện hệ thống tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng. Bài thuốc thường dùng nhất trong đông y trị chứng tiêu hóa kém là dùng cam vắt lấy nước uống, hoặc dùng vỏ cam với lượng vừa đủ, sau đó sắc uống.