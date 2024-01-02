Tết đến Xuân về, muốn chọn bưởi Diễn ngon ngọt, vàng đẹp để thắp hương tuyệt đối đừng bỏ qua bí quyết này!

Chọn thực phẩm 02/01/2024 05:00

Bưởi Diễn là một trong những đặc sản nổi tiếng mà nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết, các bà nội trợ có thể tham khảo cách chọn bưởi Diễn ngon ngọt, vàng đẹp để thắp hương ngày Tết sau đây nhé!

Mặc dù hơn 1 tháng nữa mới đến Tết âm lịch nhưng bưởi Diễn cũng đã được bày bán rất nhiều. Bưởi Diễn nổi tiếng cả nước từ xưa với câu nói "cam Canh, bưởi Diễn". Nhiều người tiêu dùng ưa chuộng bưởi Diễn bởi vị ngọt mát thanh khiết, mùi hương thơm đặc trưng. Đất Diễn là tên gọi của vùng đất thuộc xã Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Mâm cúng ngày Tết không thể  thiếu bưởi. Sau những bữa ăn đủ đầy với thịt gà, giò chả, nem rán, bánh chưng,... muốn giải ngây, cứ ăn bưởi là nhất, vừa thanh mát, vừa hỗ trợ tiêu hóa chẳng lo đầy bụng.  Có lẽ chính vì lẽ đó mà nhiều gia đình thường mua cả trăm quả bưởi để ăn dần hoặc đi biếu dịp Tết. Đừng quên lưu lại bộ bí kíp này  để chọn được bưởi ngon!

Hình dáng, màu sắc

Bưởi Diễn có quả tròn, vỏ quả nhẵn, khi chín màu vàng cam, cầm nặng tay. Khối lượng trung bình từ 0,8 - 1kg. Quả bưởi ngon, chuẩn là những quả bóng, có màu vàng sậm, hoặc màu chín đỏ vàng.

Tết đến Xuân về, muốn chọn bưởi Diễn ngon ngọt, vàng đẹp để thắp hương tuyệt đối đừng bỏ qua bí quyết này! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vỏ, mùi thơm

Lưu ý chọn quả chắc nặng, cuống nhỏ, vỏ mỏng, có rám nắng sẽ ngon và ngọt hơn nhiều so với quả vàng tươi và bưởi Diễn có mùi thơm rất đặc trưng.

Cách bảo quản để bưởi không bị mốc

Bảo quản bằng cách lau sạch, cho bưởi vào túi lưới, hoặc xếp bưởi trên một lớp cát đặt ở góc nhà khô thoáng. Không cho bưởi vào túi lưới khi thời tiết nồm. Đặc biệt, tuyệt đối không để bưởi vào tủ lạnh, tránh hư hỏng nhanh.

Tết đến Xuân về, muốn chọn bưởi Diễn ngon ngọt, vàng đẹp để thắp hương tuyệt đối đừng bỏ qua bí quyết này! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách để bưởi cúng vàng bóng, căng tròn không héo

Mâm ngũ quả ngày Tết phải có bưởi là điều tất cả chúng ta đều đã rõ, nhưng không phải ai cũng biết cách để trái bưởi trên mâm ngũ quả luôn có màu vàng bóng, vỏ không bị héo hoặc thâm.

Tết đến Xuân về, muốn chọn bưởi Diễn ngon ngọt, vàng đẹp để thắp hương tuyệt đối đừng bỏ qua bí quyết này! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Để bưởi trên mâm ngũ quả, mâm cúng hoặc ban thờ luôn vàng bóng, không héo, bạn hãy nhớ: Tuyệt đối không rửa bưởi với nước, chỉ nên dùng khăn ẩm lau quả bưởi nhẹ nhàng. Sau đó, thấm ướt khăn bằng rượu trắng và lau bưởi 3-4 lần, mỗi lần cách nhau 1-2 phút.

Làm như vậy, đảm bảo đến hết ngày rằm tháng Giêng, bưởi trên mâm cúng vẫn căng tròn, vàng bóng.

Cùng khám phá tác dụng của hạt đu đủ vô cùng tuyệt vời trong bài viết này nhé

Cùng khám phá tác dụng của hạt đu đủ vô cùng tuyệt vời trong bài viết này nhé

Hầu hết mọi người ném chúng đi mà không hề biết đến tác dụng của hạt đu đủ, rằng chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ trong chế độ ăn uống của bạn cũng mang đến một sự cải thiện sức khỏe đáng ngạc nhiên vô cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   chọn mua bưởi Diễn bảo quản bưởi Diễn bưởi Diễn ngon

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 1 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 2 giờ 24 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 3 giờ 24 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 4 giờ 54 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội