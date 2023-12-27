Đừng vứt vỏ bưởi nữa, áp dụng ngay những cách này giúp thu hút tài lộc, tốt cho sức khỏe và tiết kiệm khoản tiền to

Tưởng chừng như vỏ bưởi vô công dụng nhưng thực sự nó có rất nhiều công dụng, đặc biệt dịp cuối năm chúng lại càng phát huy công dụng giúp bạn tiết kiệm khối tiền

Bưởi là một loại trái cây quen thuộc rất tốt cho da và đường tiêu hóa. Bưởi cũng là loại trái cây dễ trồng, dễ mua, bạn có thể mua bưởi bất cứ thời gian nào trong năm. Loại trái cây này không chỉ giàu vitamin chất xơ tốt cho sức khỏe nhưng đoán chắc rằng mỗi khi ăn bưởi thì bạn chỉ ăn phần thịt bưởi xong lại vứt vỏ đi?

Cuối năm là lúc mà mọi gia đình đều muốn thanh tẩy không gian sống để chào đón năm mới tài lộc may mắn. Hơn nữa, cuối năm là lúc mà thời tiết âm u lạnh giá nên rất cần sự ấm áp. Vỏ bưởi kết hợp với vỏ cam quýt phơi khô, mang đi xông trong lư xông cùng các thảo mộc khác như bồ kết, lá xô thơm, hoặc dùng riêng vỏ bưởi cam quýt cũng được, sẽ giúp tạo không gian nhà cửa rất thơm.

Ảnh minh họa: Internet

Tinh dầu bưởi cam quýt còn là thứ tinh dầu quý giúp xua đuổi tà khí và côn trùng. Để những trái bưởi trong nhà đã thấy thơm giúp thư giãn tinh thần. Khi xông lên còn giúp xua đuổi tà khí, đây là một trong những phương pháp xông nhà thanh tẩy theo phong thủy rất tốt. Ngoài ra bạn có thể cho vỏ bưởi cam quýt vào nấu nước xông thơm bằng hơi nước tỏa ra khắp ra sau đó dùng nước đó tắm rất thư thái và thanh tẩy cơ thể.

Dùng vỏ bưởi làm chất tẩy rửa tự nhiên

Có thể bạn chưa biết vỏ bưởi là một chất tẩy rửa tự nhiên, giàu tinh dầu cam quýt, có tác dụng loại bỏ vết dầu, mùi hôi, vi khuẩn,… một cách hiệu quả. Cách làm cụ thể rất đơn giản, chỉ cần cắt vỏ bưởi thành từng miếng nhỏ rồi đun sôi trong nước, bạn có thể dùng nước bưởi này để lau các bề mặt khác nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, điều này còn thân thiện với môi trường, tiết kiệm tiền và an toàn, tốt cho sức khỏe hơn so với sử dụng chất tẩy rửa hóa học. Chúng ta có thể dùng nước bưởi để làm sạch nồi, chảo dính dầu mỡ, chỉ cần ngâm trong nước bưởi một lúc là các vết dầu, bụi bẩn sẽ dễ dàng được loại bỏ. Bạn cũng có thể dùng nước bưởi để lau các thiết bị nhà bếp như bếp nấu, máy hút mùi, lò vi sóng để chúng sạch sẽ và sáng bóng.

Dùng vỏ bưởi để tẩy da chết

Vỏ bưởi chứa vitamin C, carotene và các chất dinh dưỡng khác có thể tẩy tế bào chết ở một mức độ nhất định. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần cắt vỏ bưởi thành từng miếng nhỏ rồi cho vào nước.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó chà vỏ bưởi và lau trực tiếp lên những phần cơ thể cần tẩy da chết để loại bỏ da chết và bụi bẩn, giúp da mịn màng và thanh tú hơn. Điều này giúp bạn tiết kiệm tiền mua các sản phẩm tẩy tế bào chết.

Dùng vỏ bưởi để dưỡng tóc, trị gàu và trị rụng tóc, hói đầu

Tinh dầu bưởi chứa vitamin A, C và các thành phần kháng khuẩn, chống viêm giúp mái tóc giảm gãy rụng, giảm gàu, không còn nấm và mọc dày khoẻ hơn rất nhiều. Bạn có thể trị rụng tóc với nước vỏ bưởi và bồ kết, còn nếu muốn tóc mượt và mọc dày khoẻ thì hãy kết hợp bưởi và sả tươi.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng tinh dầu bưởi sau mỗi lần gội đầu, bạn chỉ cần thoa đều chúng lên tóc là có thể có được mái tóc chắc khỏe, mềm mượt và còn trị hói rất hiệu quả.

Vỏ bưởi dùng làm mứt chiêu đãi khách cuối năm

Ảnh minh họa: Internet

Mứt vỏ bưởi nhâm nhi hương vị cay the the, thơm miệng, ngọt ngọt, ngăm ngăm đắng ăn rất ngon vào dịp Tết. Mứt vỏ bưởi lại khá dễ làm. Bạn chỉ cần làm sạch vỏ bưởi, chà vào rổ cho ra bớt tinh dầu, bóp sạch với nước muối, luộc xong rồi ngâm với đường, sau đó sên lại trên bếp là được món mứt vỏ bưởi. Tự làm mứt vỏ bưởi vừa không tốn kém lại đảm bảo không có đường và phụ gia hóa chất đãi khách.