Mặt nạ trắng da từ mật ong tăng cường dưỡng da sáng khỏe 

Mật ong tự nhiên có chứa khoảng 200 chất bao gồm các axit amin, vitamin, khoáng chất và enzyme, cùng các hoạt tính sinh học giúp bảo vệ da khỏi bị tổn hại từ bức xạ tia cực tím khắc nghiệt. Với những công dụng chống lão hóa, dưỡng ẩm tự nhiên, làn da của bạn sẽ mịn màng, tươi tắn, mướt mát và căng mịn khi dùng mật ong.

Mật ong là sản phẩm mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Nó được coi là “thần dược” dưỡng da, mang đến sắc vóc mỹ miều cho phái đẹp. Mỗi thành phần dinh dưỡng từ mật ong đều giúp trẻ hóa tế bào, bảo vệ và nuôi dưỡng làn da. Điển hình như carbohydrate, các vitamin, chất khoáng và các chất chống oxy hóa như chrysin, pinobanksin, vitamin C, catalase, các pinocembrin… Có rất nhiều tác động vừa chống lão hóa, dưỡng ẩm, nuôi dưỡng làn da, tẩy tế bào chết, trị mụn trứng cá… Vì vậy mà mặt nạ trắng da từ mật ong có thể bảo vệ da toàn diện, khỏe mạnh từ sâu bên trong, giúp phái đẹp tự tin tỏa sáng.

Cách đơn giản nhất để làm trắng da chính là sử dụng mật ong nguyên chất. Mỗi tối trước khi ngủ, vệ sinh làn da sạch sẽ rồi thoa đều mật ong nguyên chất lên. Massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong. Khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm và rửa lại một lần nữa bằng nước mát. Không chỉ có tác dụng với làn da, mật ong nguyên chất còn giúp bạn có đôi môi hồng hào, loại bỏ vết thâm ở môi. Bạn chỉ cần thấm mật ong vào miếng bông gòn rồi bôi lên môi trước khi đi ngủ, để qua đêm. Đến sáng mai bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra, môi hồng hào và tươi tắn hơn rất nhiều.

Hiện nay, có rất nhiều loại mặt nạ trắng da từ mật ong. Tùy thuộc vào nhu cầu mà bạn có thể sử dụng mật ong để rửa mặt, làm toner, đắp mặt nạ hoặc kết hợp với nhiều thành phần khác.

Ngoài ra để dưỡng trắng da, bạn cũng có thể sử dụng một số công thức mặt nạ sau đây:

Mặt nạ mật ong và chanh

Đây là một công thức chăm sóc sắc đẹp tự nhiên có thể áp dụng cho mọi loại da, bao gồm cả da nhạy cảm. Với tính dịu nhẹ của mật ong, đồng thời cấp ẩm hiệu quả kết hợp với tác dụng trắng da của chanh sẽ tạo thành một mặt nạ chăm sóc da hoàn hảo. Tinh chất axit nhẹ và vitamin C sẽ giúp da trắng lên từng ngày và ngăn ngừa được những dấu hiệu lão hóa trên da. Hơn nữa, chanh còn chứa nhiều AHA và BHA, có tác dụng tẩy da chết và giúp loại bỏ mụn đầu đen nhanh chóng mang đến làn da đẹp không tỳ vết.

Nguyên liệu cần có:

1 thìa mật ong.

½ thìa nước cốt chanh.

Mặt nạ mật ong và chanh giúp làm trắng da an toàn tự nhiên

Đầu tiên bạn hãy lấy 1 thìa mật ong nguyên chất trộn cùng với ½ thìa nước cốt chanh tạo thành hỗn hợp hòa quyện. Sau đó, rửa mặt rồi dùng khăn bông lau khô. Tiếp theo thoa đều hỗn hợp lên da mặt. Nằm thư giãn khoảng 15-20 phút rồi rửa mặt thật sạch bằng nước lạnh.

Bạn sẽ thấy làn da có sự thay đổi đáng kể, da sạch, mịn, láng, mát và tươi tắn hơn rất nhiều. Kiên trì thực hiện từ 2-3 lần/tuần, bạn sẽ sớm sở hữu được làn da đẹp như mong muốn.

Mặt nạ trắng da từ mật ong và trứng gà

Nếu bạn muốn sớm sở hữu được làn da đẹp, khỏe mạnh thì hãy sử dụng ngay mặt nạ mật ong trứng gà. Loại mặt nạ này rất nhiều dưỡng chất, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ sâu bên trong, đồng thời chống lại các tác nhân gây hại ở bên ngoài môi trường, sớm mang đến làn da đẹp không tỳ vết cho các chị em.

Trứng gà, nhất là lòng trắng trứng gà chứa nhiều protein, làm tăng sức sống cho tế bào da. Còn mật ong tăng cường dưỡng ẩm và cung cấp nhiều chất chống oxy hóa, giúp trẻ hóa làn da nhanh chóng. Vì thế, loại mặt nạ này vô cùng thích hợp cho các nàng sở hữu làn da khô.

Mật ong và trứng gà cấp ẩm, nuôi dưỡng da trắng hồng từ bên trong

Nguyên liệu cần có:

1 lòng trắng trứng gà

2 thìa mật ong nguyên chất.

Đầu tiên bạn hãy tách đôi quả trứng gà, chỉ lấy phần lòng trắng, sau đó trộn đều cùng với 2 thìa mật ong nguyên chất thành hỗn hợp đồng nhất. Tiếp theo dùng nước ấm xông hơi cho da mặt, làn giãn nở lỗ chân lông. Thoa đều hỗn hợp mặt nạ lên da. Massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong. Nằm thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.

Sau khi đắp mặt nạ xong bạn sẽ thấy làn da mình mọng, mát và tươi hơn. Làn da cũng đều màu và dần trở nên sáng hơn. Kiên trì thực hiện 2-3 lần/tuần, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra. Làn da trắng hồng, mịn màng tươi tắn sắp thuộc quyền sở hữu của bạn.

Mặt nạ mật ong nha đam phù hợp với nhiều loại da

Ngoài những loại mặt nạ trên, bạn cũng có thể sử dụng mặt nạ trắng da từ mật ong và nha đam. Nha đam chứa tinh chất chống khuẩn và chữa lành tổn thương, giúp điều trị mụn, làm giảm viêm và giảm tấy đỏ, làm mềm da, cân bằng độ pH. Do đó, nó cũng có tác dụng vô cùng tốt trong việc dưỡng trắng da, cung cấp độ ẩm tối ưu cho da, ngăn chặn nếp nhăn da, làm sáng da, giúp da căng mịn hơn.

Một số lưu ý khi dùng mặt nạ trắng da từ mật ong

Để mặt nạ mật ong đạt được hiệu quả tốt nhất, trước tiên bạn phải quan tâm đến chất lượng. Bởi hiệu quả chăm sóc da chỉ nhận thấy được nếu bạn dùng loại mật ong chất lượng tốt. Bạn tuyệt đối không nên dùng mật ong đã để lâu ngày, có xuất hiện bọt khí, mật ong đựng trong đồ kim loại, vì chúng rất nguy hiểm khi sử dụng, có thể xảy ra một số tác dụng phụ nguy hiểm.

Hiện nay, mật ong bán tại ở các cửa hàng tạp hóa thường thuộc loại đã qua xử lý và không còn nhiều lợi ích của mật ong nguyên chất nữa. Do đó, bạn nên nghiên cứu kỹ các cửa hàng cũng như sản phẩm trước khi quyết định mua để đảm bảo lợi ích cho mình.

Sau khi tìm và chọn mua được sản phẩm mật ong tốt thì bạn hãy thử trước lên vùng da tay rồi mới thoa cho da mặt. Bởi mật ong có nguồn gốc tự nhiên nên có thể sử dụng cho hầu hết loại da mà không gây kích ứng. Tuy nhiên, ở một số người có cơ địa đặc biệt, mật ong vẫn có thể gây tình trạng dị ứng. Do đó, bạn vẫn nên thử mật ong trước khi dưỡng da. Khi thấy không có bất kỳ tác dụng phụ nào xảy ra, bạn mới dùng cho da mặt. Bởi da mặt chính là “mặt tiền” của bạn, nếu da bị dị ứng sẽ rất kém sắc, trông bạn xấu xí và già nua.

Sử dụng mật ong nguyên chất mang lại hiệu quả dưỡng trắng da tốt nhất

Mật ong có tác dụng tẩy tế bào chết, thúc đẩy quá trình tái tạo da. Vì vậy, sau khi sử dụng làn da rất dễ bị ánh nắng mặt trời và các yếu tố có hại khác tấn công. Do đó, sau mỗi lần chăm sóc da mặt bằng mật ong, bạn cần bảo vệ làn da của mình. Đầu tiên, sau khi đắp mặt nạ mật ong xong, bạn hãy thoa kem dưỡng ẩm nhằm khóa lại toàn bộ độ ẩm cùng dưỡng chất nằm sâu bên trong da. Trước khi đi ra ngoài, cần thoa kem chống nắng trước 30 phút và che chắn da cẩn thận, để tránh những tác động từ bên ngoài, nhất là tia cực tím.

Qua đây có thể thấy được, mặt nạ trắng da từ mật ong là một phương pháp hiệu quả, rất đáng để bạn trải nghiệm. Vừa có thể kháng khuẩn và dưỡng trắng da, ngăn chặn tình trạng lão hóa da hữu ích và cực kỳ an toàn đối với làn da. Vì vậy, bạn còn ngại gì mà không thử.