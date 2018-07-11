Thân đến mấy cũng không nên dùng chung những vật này để tránh bị lây bệnh tình dục nguy hiểm

Chuyện vợ chồng 11/07/2018 17:23

Son môi, khăn tắm hay dao cạo... là những đồ vật dù thân đến mấy bạn tuyệt đối cũng không được dùng chung vì chúng có thể lây bệnh tình dục nguy hiểm.

Khi mắc bệnh tình dục, người bệnh không những xấu hổ mà còn vô cùng khó chịu, mệt mỏi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Bệnh tình dục chủ yếu lây truyền qua "chuyện ấy", vì thế để phòng tránh mọi người thường sử dụng bao cao su.

Thân đến mấy cũng không nên dùng chung những vật này để tránh bị lây bệnh tình dục nguy hiểm - Ảnh 1
Ngoài 'chuyện ấy', bệnh tình dục có thể lây truyền qua một số vật dụng quen thuộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, bệnh tình dục còn có thể lây truyền qua những vật dụng ít ai ngờ sau đây.

Những vật dụng quen thuộc có thể lây lan bệnh tình dục

Dao cạo

Hãy ngừng ngay việc dùng chung dao cạo với bất kỳ ai bởi đây là vật dụng có thể lây lan bệnh tình dục. Nếu người bệnh dùng chung dao cạo của bạn và không may bị xước da, virus, vi khuẩn gây bệnh sẽ di chuyển từ máu sang lưỡi dao.

Thân đến mấy cũng không nên dùng chung những vật này để tránh bị lây bệnh tình dục nguy hiểm - Ảnh 2
Dao cạo là một trong những vật dụng lây truyền bệnh tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Các loại virus và vi khuẩn này rất khó tiêu diệt bằng những cách thông thường như lau, rửa... Do đó, nếu bạn dùng chung dao cạo, chúng hoàn toàn có thể di chuyển sang da và xâm nhập vào máu nếu không may có vết xước.

Son môi

Các chuyên gia cho biết, có hai loại vi khuẩn Herpes: Herpes simplex loại 1 (lây lan qua đường miệng) và Herpes simplex loại 2 (lây lan qua bộ phận sinh dục). Cả hai loại đều có thể lây lan qua tiếp xúc trực tiếp và gây ra những tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe. Đặc biệt, nếu phụ nữ bị nhiễm Herpes có thể gây ra viêm vùng chậu, ung thư cổ tử cung hay vô sinh...

Thân đến mấy cũng không nên dùng chung những vật này để tránh bị lây bệnh tình dục nguy hiểm - Ảnh 3
Sử dụng chung son môi là một trong những con đường lây lan bệnh tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Nếu một người bị nhiễm Herpes vô tình làm dính nước bọt lên son môi rồi bạn lại sử dụng cây son đó, rất có thể bạn sẽ bị lây bệnh. Vì mối nguy hiểm này, chị em phụ nữ tốt nhất nên thay đổi thói quen dùng chung son với người khác để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Khăn tắm

Trichomonas là một trong những vi khuẩn gây bệnh tình dục, phổ biến nhất là nhiễm trùng âm đạo. Loại vi khuẩn này thường lây lan chủ yếu bằng con đường quan hệ tình dục. Chuyên gia sức khỏe phụ nữ, tiến sĩ Jennifer Wider (Mỹ) cho biết vi khuẩn Trichomonas đáng sợ ở chỗ chúng có thể sống rất lâu trong môi trường ẩm ướt, điển hình là khăn tắm.

Do đó, nếu bạn dùng chung khăn với người bị bệnh, bạn vẫn có nguy cơ lây bệnh từ họ. Vấn đề là bạn không thể biết ai là người có bệnh, bởi vậy tốt nhất đừng nên dùng chung khăn tắm với người khác.

Thân đến mấy cũng không nên dùng chung những vật này để tránh bị lây bệnh tình dục nguy hiểm - Ảnh 4
Khăn tắm là môi trường lý tưởng cho Trichomonas sinh sôi và phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp bạn bắt buộc phải dùng chung bất cứ sản phẩm nào, hãy khử trùng trước. Mặc dù những hành động này có thể khiến bạn mất điểm trong mắt người khác nhưng giúp bạn tránh xa bệnh tật.

Chúc các bạn luôn vui và khỏe mạnh nhé!

 

11 quan niệm sai lầm về bệnh tình dục của bạn trẻ

11 quan niệm sai lầm về bệnh tình dục của bạn trẻ

Đừng nghĩ có nhiều bạn tình mới mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, thực tế chỉ cần một lần quan hệ không an toàn cũng đã nhiễm bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   những vật dụng lây bệnh tình dục bệnh tình dục

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 46 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?