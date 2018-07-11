Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, bệnh tình dục còn có thể lây truyền qua những vật dụng ít ai ngờ sau đây.

Khi mắc bệnh tình dục , người bệnh không những xấu hổ mà còn vô cùng khó chịu, mệt mỏi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe . Bệnh tình dục chủ yếu lây truyền qua "chuyện ấy", vì thế để phòng tránh mọi người thường sử dụng bao cao su.

Các loại virus và vi khuẩn này rất khó tiêu diệt bằng những cách thông thường như lau, rửa... Do đó, nếu bạn dùng chung dao cạo, chúng hoàn toàn có thể di chuyển sang da và xâm nhập vào máu nếu không may có vết xước.

Hãy ngừng ngay việc dùng chung dao cạo với bất kỳ ai bởi đây là vật dụng có thể lây lan bệnh tình dục. Nếu người bệnh dùng chung dao cạo của bạn và không may bị xước da, virus, vi khuẩn gây bệnh sẽ di chuyển từ máu sang lưỡi dao.

Son môi

Các chuyên gia cho biết, có hai loại vi khuẩn Herpes: Herpes simplex loại 1 (lây lan qua đường miệng) và Herpes simplex loại 2 (lây lan qua bộ phận sinh dục). Cả hai loại đều có thể lây lan qua tiếp xúc trực tiếp và gây ra những tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe. Đặc biệt, nếu phụ nữ bị nhiễm Herpes có thể gây ra viêm vùng chậu, ung thư cổ tử cung hay vô sinh...

Sử dụng chung son môi là một trong những con đường lây lan bệnh tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Nếu một người bị nhiễm Herpes vô tình làm dính nước bọt lên son môi rồi bạn lại sử dụng cây son đó, rất có thể bạn sẽ bị lây bệnh. Vì mối nguy hiểm này, chị em phụ nữ tốt nhất nên thay đổi thói quen dùng chung son với người khác để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Khăn tắm

Trichomonas là một trong những vi khuẩn gây bệnh tình dục, phổ biến nhất là nhiễm trùng âm đạo. Loại vi khuẩn này thường lây lan chủ yếu bằng con đường quan hệ tình dục. Chuyên gia sức khỏe phụ nữ, tiến sĩ Jennifer Wider (Mỹ) cho biết vi khuẩn Trichomonas đáng sợ ở chỗ chúng có thể sống rất lâu trong môi trường ẩm ướt, điển hình là khăn tắm.

Do đó, nếu bạn dùng chung khăn với người bị bệnh, bạn vẫn có nguy cơ lây bệnh từ họ. Vấn đề là bạn không thể biết ai là người có bệnh, bởi vậy tốt nhất đừng nên dùng chung khăn tắm với người khác.

Khăn tắm là môi trường lý tưởng cho Trichomonas sinh sôi và phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp bạn bắt buộc phải dùng chung bất cứ sản phẩm nào, hãy khử trùng trước. Mặc dù những hành động này có thể khiến bạn mất điểm trong mắt người khác nhưng giúp bạn tránh xa bệnh tật.

Chúc các bạn luôn vui và khỏe mạnh nhé!