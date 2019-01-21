Phụ nữ buồn ngủ sau khi quan hệ, vì sao?

Phụ nữ cũng như đàn ông khi “yêu” đều mất khá nhiều năng lượng, chính điều này đã gây ra tình trạng mệt mỏi và thèm ngủ sau khi quan hệ.

Vì sao phụ nữ buồn ngủ sau khi quan hệ? Phụ nữ buồn ngủ sau khi quan hệ là điều hoàn toàn bình thường. Bởi theo các nhà nghiên cứu tình dục học, sau khi quan hệ, người phụ nữ mà đạt được hưng phấn đầy đủ và đạt được cực khoái thì bản thân sẽ phát ra một dạng năng lượng đặc biệt. Nguồn năng lượng này thậm chí còn lớn hơn nguồn năng lượng các ông chồng tiêu hao trong quá trình làm tình. Nhưng thú vị ở chỗ, nguồn năng lượng sinh ra của phụ nữ lại thấm vào cơ thể người chồng theo một sức hút kì lạ. Do đó, khi “xuất binh” xong, phái mạnh chỉ cần để nguyên “súng” và vuốt ve, âu yếm đối tác thì năng lượng sẽ được chuyển giao bù lại nguồn năng lượng đã mất vì vận cơ. Chính vì vậy, khi quan hệ xong, cánh mày râu được “no đủ” về tình dục thì mặt mũi hớn hở và hồng hào, trông trẻ hẳn ra. Phụ nữ buồn ngủ sau khi quan hệ là do bị tiêu hao năng lượng khi "yêu" Khi bị mất năng lượng vì quan hệ, nhất là khi quan hệ 2 hoặc 3 hiệp liên tiếp thì cơ thể các chị em sẽ dễ bị suy kiệt, mệt mỏi nên buồn ngủ là điều hiển nhiển. Ngủ để các chị em có thể lấy lại năng lượng giúp cơ thể khỏe khoắn, đảm bảo mọi hoạt động sinh hoạt hàng ngày vẫn có thể diễn ra một cách bình thường.

Quan hệ tình dục và giấc ngủ có mối quan hệ mật thiết với nhau? Khi con người chúng ta “yêu” càng nhiều thì càng buồn ngủ. Bởi có nhiều bằng chứng cho thấy rằng khi quan hệ, cơ thể người phụ nữ sẽ tiết ra chất oxytocin – là một loại hormone tình yêu được giải phóng sau cực khoái, không chỉ làm tăng cảm giác kết nối với bạn đời mà còn giúp ngủ ngon hơn. Phụ nữ ngủ để nghỉ ngơi, phục hồi lại số năng lượng đã mất Bên cạnh đó, khi quan hệ tình dục cũng có những tác động đặc trưng đối với giấc ngủ. Ở nam giới, sau khi đạt cực khoái, hormone prolactin được tiết ra dẫn đến buồn ngủ. Còn ở nữ giới, đạt cực khoái sẽ làm tăng estrogen, dẫn đến ngủ sâu hơn. Khi càng được ngủ được nhiều thì phụ nữ càng hứng thú với tình dục vào ngày hôm sau. Bởi chỉ cần được ngủ thêm 1 giời cũng làm tăng hưng phấn tình dục đồng thời tăng 14% cơ hội có một cuộc “yêu” vào ngày hôm sau.

Chính vì vậy, chúng ta dễ dàng thấy rằng với phụ nữ mãn kinh họ thường gặp trục trặc về giấc ngủ điều này dẫn đến đời sống tình dục không được viên mãn. Bởi khi gặp tình trạng rối loạn giấc ngủ sẽ làm cho cơ thể uể oải, mệt mỏi khiến cho cơ thể không có tâm trí để suy nghĩ đến chuyện ấy. Điều này cũng tương tự đối với những chị em đang nuôi con nhỏ. Bởi khi mới sinh, phụ nữ khó có giấc ngủ ngon vào ban đêm nhất vì phải chăm sóc cho em bé, thay tã, cho bú đêm. Đối với đàn ông, dù có khỏe mạnh nhưng mà luôn thiếu ngủ thì sẽ gây ra hiện tượng làm giảm nồng độ testosteron - hormone chịu trách nhiệm về ham muốn tình dục, thậm chí gây rối loạn chức năng cương dương dẫn đến giảm chức năng tình dục nói chung. Khi lượng hormone testosterone bị giảm liên tục phái mạnh sẽ phải đối mặt với một số hậu quả tiêu cực như hệ thống sinh sản kém, hoạt động thể chất kém, không có cơ bắp và mật độ xương giảm. Bên cạnh đó, hàm lượng testosterone thấp cũng có thể gây ra những nguy cơ của hội chứng chuyển hóa dẫn đến các bệnh về tim mạch, đột quỵ và bệnh tiểu đường… Giấc ngủ có liên quan mật thiết đến quan hệ vợ chồng Qua đây, chúng ta có thấy rằng quan hệ tình dục có mối quan hệ mật thiết với giấc ngủ. Sau quan hệ xong lượng calo hao hụt đáng kể, vậy nên các cặp đôi hãy cùng nhau chìm vào giấc ngủ để kéo dài cảm giác thăng hoa cũng như giúp cơ thể thư giãn, phụ hồi năng lượng sau khi hoạt động mạnh.

Yết hầu của đàn ông và mối liên quan đến khả năng tình dục Yếu hầu của đàn ông có mối hệ chặt chẽ với chuyện quan hệ tình dục, vậy nên chỉ cần nhìn vào yếu hầu các chuyên gia có thể phán đoán được khả năng “giường chiếu” của đàn ông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-buon-ngu-sau-khi-quan-he-vi-sao-312434.html