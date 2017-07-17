Những kiểu 'yêu' đàn ông cực thích nhưng phụ nữ lại ‘ghét cay ghét đắng’

Chuyện vợ chồng 17/07/2017 20:30

Đàn ông hãy quên ngay những tư thế này khi ‘lên giường’ nếu không muốn người phụ nữ của mình chán ngán, thậm chí mất cảm hứng ‘yêu’.

Đây là những điều phụ nữ cực ghét khi ‘yêu’, đàn ông hãy đọc để biết và thay đổi ngay lập tức.

Những kiểu 'yêu' đàn ông cực thích nhưng phụ nữ lại ‘ghét cay ghét đắng’ - Ảnh 1
Những điều phụ nữ ghét cay ghét đắng khi ‘yêu’, đàn ông chớ dại phạm phải - Ảnh: Internet

Tư thế 69

Phái mạnh khá phấn khích và dễ dàng đạt được khoái cảm khi được yêu bằng tư thế 69, tuy nhiên, phụ nữ lại không mấy hào hứng. Nàng sẽ mãi bận đáp ứng nhu cầu của đối phương mà không thể tập trung tận hưởng những khoái cảm mà tư thế này mang lại.

Ngoài ra, phụ nữ vốn thích được âu yếm vuốt ve và mơn trớn khi ‘yêu’. Tư thế này sẽ khiến cảm xúc của nàng không được đẩy lên cao trào. Tốt nhất, phái mạnh chỉ nên thực hiện kiểu 'yêu' này cho những màn dạo đầu.

Tư thế nữ cao bồi ngược

Nếu ở tư thế nữ cao bồi, phụ nữ dễ dàng điều khiển và kiểm soát cuộc yêu thì nữ cao bồi ngược lại có những hạn chế nhất định. Không chỉ khiến nữ giới khó đạt được cực khoái, tư thế này còn gây đau rát, mất sức và mệt mỏi khi phải giữ thăng bằng và nhịp điệu.

Tư thế tựa lưng vào tường

Những kiểu 'yêu' đàn ông cực thích nhưng phụ nữ lại ‘ghét cay ghét đắng’ - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Bạn có thể bắt gặp tư thế này trên những cảnh quay lãng mạn của các bộ phim tình cảm. Cảm giác người phụ nữ dựa sát vào tường, treo lơ lửng trên không và bám chắc vào eo của nam giới có vẻ mãnh liệt và hấp dẫn.

Tuy nhiên, chỉ những người đàn ông đủ sự dẻo dai mới có thể nâng đỡ được bạn tình trong lúc lâm trận. Những lúc nam giới đuối sức, nữ giới rất dễ bị ngã vì mất thăng bằng. Đây là lý do vì sao phụ nữ không mấy hào hứng khi ‘yêu’ tựa lưng vào tường.

Tư thế truyền giáo

Đây là kiểu 'yêu' giúp cả hai gần gũi, da tiếp da nhiều nhất. Chưa kể, nó còn tăng khả năng thụ thai cho các cặp đôi mong muốn có con. Ở tư thế này, đàn ông không cần mất quá nhiều kỹ thuật, sức lực những vẫn dễ dàng đạt được cực khoái.

Tuy nhiên, với một số phụ nữ đây là tư thế nhàm chán nhất mà họ phải thử. Thậm chí, một số phụ nữ cảm thấy mình đang phải ‘chịu trận’ khi thực hiện tư thế truyền giáo.

Thực chất, trong tình dục tư thế không hoàn toàn quyết định chất lượng cuộc yêu. Sự hòa hợp mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần các cặp đôi hiểu đối phương cần gì, muốn gì và cuồng nhiệt hết mức sẽ giúp bạn có đời sống lứa đôi viên mãn.

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