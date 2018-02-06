Hỏi sao 'chuyện ấy' không nhạt khi nàng cứ phạm phải những điều nam giới cực ghét khi quan hệ này

Để màn ân ái diễn ra thật hoàn hảo và ngọt ngào, các nàng hãy tránh những điều nam giới ghét khi quan hệ này nhé!

Phụ nữ đều cho rằng nam giới luôn dễ tính trong chuyện phòng the. Tuy nhiên, suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm bởi có một số điều nam giới cực ghét khi quan hệ mà các nàng thường xuyên phạm phải.

Do đó, những lời hướng dẫn hay chỉ đạo của nàng như: "Đừng làm như vậy", "Anh phải làm thế này"... sẽ khiến chàng vô cùng khó chịu và mất hứng.

Đàn ông thường có xu hướng lãnh đạo, vì thế họ không thích bị người khác chỉ đạo hay làm theo lệnh. Đặc biệt, trong chuyện chăn gối, nam giới lại càng muốn thể hiện bản lĩnh của mình với "nửa kia".

Nàng nói quá nhiều

Việc nàng nói huyên thuyên trên giường có thể khiến đàn ông thấy khó chịu. Bởi khi chàng đang hết sức tập trung cho "cuộc yêu", tâm trí của anh ấy chỉ nghĩ đến việc làm sao để đạt cực khoái và giúp "nửa kia" thăng hoa.

Chính vì thế, việc các nàng cứ nói mãi về những chuyện không liên quan khi "yêu" khiến chàng cảm thấy rất bực bội cũng như dần mất hứng trong các lần ân ái sau.

Ánh mắt vô hồn

Nhiều nhà tâm lý học trên thế giới cho biết, đàn ông đặc biệt ghét bạn gái cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà hay né tránh ánh mắt của mình trong khi ân ái. Bởi điều này khiến các quý ông có suy nghĩ là đối phương đang lo sợ hay cảm thấy không hứng thú với "chuyện ấy".

Phải hoạt động một mình trên giường

Luôn là người chủ động trên giường sẽ khiến chàng ngày mất hứng và chán 'yêu' - Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết phụ nữ đều cho rằng nam giới luôn là người phải chủ động trong chuyện chăn gối. Tuy nhiên đây là một suy nghĩ sai lầm. Bởi nếu nàng cứ nằm im và để chàng một mình làm tất cả mọi chuyện, anh ấy sẽ cảm thấy chán và cho rằng đối phương không hề hứng thú.

Đặt ra giới hạn thời gian "yêu"

Nếu không muốn hoặc có việc bận, bạn nên từ chối lời mời gọi của chàng một cách nhẹ nhàng để tránh tình trạng "yêu" một cách hờ hững, vội vàng.

Nếu các nàng vẫn nhận lời gần gũi khi tâm trạng không thoải mái và đặt ra giới hạn cho "cuộc yêu", đối phương sẽ cảm thấy không được tôn trọng và mất hứng.

Chị em hãy nắm rõ những điều nam giới cực ghét khi quan hệ này để có đời sống chăn gối thăng hoa nhé.