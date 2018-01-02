Để 'chuyện ấy' luôn nồng nàn, các cặp đôi cần biết những điều nên tránh khi quan hệ vợ chồng

Bạn nên yêu cầu chàng vệ sinh thật sạch sẽ khu vực nhạy cảm trước khi cho phép anh ấy lên giường. Bởi các vi khuẩn gây nên bệnh UTI (nhiễm trùng đường tiết niệu) có thể tích tụ ở đó và được truyền cho bạn qua đường tình dục.

Quan hệ tình dục là nhu cầu tất yếu của đời sống vợ chồng. Để tăng cường sự lãng mạn trong phòng ngủ và duy trì tình cảm vợ chồng, có những điều mà cả hai nên tránh trước và sau khi quan hệ tình dục.

Thông thường sau khi ăn, một lượng thức ăn lớn được đổ về dạ dày. Lúc đó, trung khu thần kinh sẽ phải tập trung điều khiển máu dồn về dạ dày để thúc đẩy việc co bóp thức ăn ở đây.

Tuy nhiên, nếu chàng giữ gìn cơ thể quá sạch sẽ hay lạm dụng nhiều nước hoa có thể khiến cơ thể nồng nặc mùi hương làm các nàng khó chịu và ảnh hưởng đến "cuộc yêu".

Nếu sinh hoạt vợ chồng vào lúc này, một lượng máu phải được cung cấp cho cơ quan sinh dục. Vì thế lượng máu đang cung cấp cho dạ dày bị "điều động" đi nơi khác.

Điều này làm dạ dày không được cung cấp đủ máu, ức chế tiêu hóa, hấp thụ dinh dưỡng. Ngoài ra, trong lúc quan hệ nếu hoạt động quá mạnh có thể gây ra những cơn đau dạ dày làm gián đoạn "cuộc vui".

3. Say xỉn

Say xỉn trước khi quan hệ có thể khiến bạn hối hận về những gì xảy ra khi ân ái - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông đang say rượu sẽ mất đi sự tỉnh táo và không kiềm chế được bản thân. Điều này sẽ khiến họ dễ có những hành động thô bạo có thể gây thương tích cho đối tác.

4. "Yêu" khi bị bệnh

Khi bị bệnh, chức năng điều tiết sinh lý của các cơ quan không được ổn định. Đặc biệt, đối với những người bị cao huyết áp, tim mạch vành, việc sinh hoạt vợ chồng không hợp lý sẽ tác động đến hệ thống thần kinh trung ương dẫn đến huyết áp tăng cao, co thắt mạch máu, dễ gây ra nhồi máu cơ tim hoặc xuất huyết não.

Những điều nên tránh sau khi "yêu"

1. Chạy vội vào nhà vệ sinh

Sau khi quan hệ tình dục, nhiều người muốn tắm hoặc vệ sinh sạch sẽ cơ thể ngay lập tức. Hành động này là tối kỵ sau khi "yêu", bởi lúc này cơ thể đang ấm nên việc xối nước vào cơ thể có thể gây nguy hiểm do sốc nhiệt.

2. Ngủ ngay sau khi "yêu"

Việc ngủ ngay lập tức sau khi ân ái sẽ khiến các cơ quan trên cơ thể phải đột ngột chuyển từ trạng thái động sang tĩnh, càng tăng thêm cảm giác mệt mỏi.

Ngoài ra, việc một trong hai lăn ra ngủ ngay như vậy sẽ làm người còn lại cảm thấy hụt hẫng, cô đơn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm của cặp đôi.

Những điều nên tránh trước và sau khi quan hệ này sẽ giúp đời sống chăn gối của vợ chồng bạn ngày càng mặn nồng.