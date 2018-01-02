Mách nhỏ chị em dấu hiệu chứng tỏ chàng giỏi 'chuyện ấy' chuẩn không cần chỉnh

Chuyện vợ chồng 02/01/2018 15:46

Chỉ cần nhìn những dấu hiệu này, chị em có thể biết được ngay chàng có phải là người giỏi về "chuyện ấy" hay không.

Sau một thời gian tiếp xúc, nếu chàng có những dấu hiệu như: lịch sự, có khả năng giao tiếp bằng mắt hay thắt cà vạt chỉ mất 5 giây... chứng tỏ chắc chắn anh ấy là một bậc thầy trong chuyện phòng the đấy.

Mách nhỏ chị em dấu hiệu chứng tỏ chàng giỏi 'chuyện ấy' chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 1
Chị em chỉ cần chú ý những dấu hiệu này sẽ nhận biết được chàng có phải là người giỏi trong "chuyện ấy" hay không - Ảnh minh họa: Internet

Những dấu hiệu chứng tỏ chàng giỏi "chuyện ấy"

Quan tâm đến cảm xúc của bạn

Trong lúc trò chuyện, anh ấy rất chú ý đến từng cử chỉ, lời nói của bạn để xem đối phương vui, buồn hay có đang tức giận không. Đặc biệt, khi bạn vui, anh ấy cũng vui và ngược lại. Điều này chứng tỏ cảm xúc của bạn rất có ảnh hưởng đến chàng.

Một chàng trai vô cùng quan tâm đến cảm xúc của người khác như thế chắc chắn sẽ là đối tác hoàn hảo dành cho các chị em trên giường.

Người đàn ông lịch sự

Anh ấy tự nguyện xách đồ, mở cửa hay kéo ghế cho bạn mỗi khi ăn cùng nhau. Điều nay không chỉ thể hiện chàng một người đàn ông tâm lý, lịch thiệp mà còn chứng tỏ anh ấy rất biết cách làm hài lòng đối phương trong chuyện chăn gối.

Tuy nhiên, nếu đang ở giai đoạn mới hẹn hò, chị em cần phải chú ý xem sự ga lăng của chàng có phải là giả tạo hay không. Nếu anh ấy không thay đổi, bạn có thể tin rằng mối quan hệ này sẽ tiến xa hơn nữa.

Thắt cà vạt chỉ trong 5 giây

Nếu chỉ cần 5 giây để thắt cà vạt, điều này chứng tỏ chàng rất giỏi chuyện chăn gối. Bởi vì với một đôi tay nhanh nhẹn và điêu luyện như thế chắc chắn anh ấy sẽ đưa bạn vào một "cuộc yêu" nồng nhiệt đầy bất ngờ.

Khả năng giao tiếp bằng ánh mắt

Mách nhỏ chị em dấu hiệu chứng tỏ chàng giỏi 'chuyện ấy' chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 2
Chàng trai có ánh mắt cuốn hút sẽ giúp chị em dễ thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Khi cả hai nói chuyện với nhau, anh ấy luôn nhìn thẳng vào bạn một cách chăm chú. Đặc biệt khi nhìn vào đôi mắt của chàng, bạn sẽ cảm nhận được sự cuồng nhiệt, đam mê ở đấy. Đây chính là biểu hiện chứng tỏ anh ấy biết cách dùng ánh mắt để khiến bạn tan chảy và khó từ chối chàng khi trên giường.

Thích sử dụng ngôn ngữ cơ thể

Chàng ít nói và hay sử dụng ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt mỗi khi gần bạn là một dấu hiệu thường thấy ở những chàng trai điêu luyện trong chuyện phòng the. 

Cách anh ấy đứng, ngồi, di chuyển... đều thể hiện sự hưng phấn, tích cực. Tuy nhiên, nếu cả hai chỉ mới hẹn hò, bạn chắc chắn không thể dựa vào điểm này để đánh giá khả năng "chuyện ấy" chàng. 

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Có không ít người lại né tránh "chuyện ấy" vì nhiều lý do mà không biết rằng sex là một phần của cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Còn bạn thì sao?

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