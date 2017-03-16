Bật mí cách "yêu" khiến chàng luôn khao khát không thôi

Chuyện vợ chồng 16/03/2017 14:38

Với những cách "yêu" dưới đây, chắc chắn bạn sẽ làm anh ấy luôn hừng hực mỗi khi vợ chồng "gần" nhau.

Hôn vào đầu ngực

Đừng nghĩ rằng chỉ phụ nữ mới thích được hôn vào ngực nhé, đàn ông cũng vậy đấy, mặc dù nó không phải là điểm nổi bật của các chàng nhưng đầu ngực có khá nhiều dây thần kinh cảm giác tụ tập ở đây, chàng sẽ thích thú mà rên lên khi bạn hôn, mút đầu ngực và thỉnh thoảng lại cắn nhè nhẹ lên nó đấy.

Hôn chàng thật nồng nàn

Nàng hãy hôn chàng thật vũ bão, rồi liếm vòng quanh môi chàng như liếm một cây kem ngon lành. Điều này tạo cho chàng có cảm giác bao trùm, khoái cảm dâng tới tột bực.

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Nụ hôn nồng nàn sẽ khiến chàng dâng tràn khoái cảm (Ảnh minh họa)

Chiều chồng tư thế mà anh ấy thích

Hãy chiều chồng với các tư thế quan hệ mà chồng bạn thích: như đã nói phụ nữ cần phải thật sự hoang dã và mãnh liệt mỗi khi quan hệ với chồng để chồng cảm thấy thích thú và hưng phấn. Không nên bị động làm cho chàng tuột hứng để rồi chồng bạn sẽ " chán cơm thèm phở ". Vì thế cần phải chủ động gợi ý cho chồng những tư thế quan hệ để chồng làm theo.

Ôm hôn chàng khi vừa đi làm về

Khi nàng đi làm về, mừng rỡ ôm chàng và hôn chàng một cách thắm thiết. Đồng thời có thể đưa tay vào những chỗ nhạy cảm nhất của chàng. Làm vậy sẽ tạo cho chàng có sự ... "mừng quýnh" đột ngột. Rất có thể chàng sẽ bồng nàng ngay vào giường để bày tỏ "lòng đáp ơn".

Cởi áo hay cà vạt cho chàng

Giúp chàng cởi áo hoặc chỉnh lại cà vạt cho chàng trước kiếng. Khi nàng chỉnh tề cho chàng như thế, chàng sẽ thấy mình được chăm sóc, được "cưng", và chàng chỉ muốn cởi hết áo quần ra ngay lúc ấy.

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