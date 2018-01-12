Bác sĩ tiết lộ những nguyên nhân không ngờ khiến chị em đau rát vùng kín khi quan hệ

Chuyện vợ chồng 12/01/2018 11:23

Không thoải mái, thậm chí phải chịu nhiều đau đớn trong mỗi lần gần gũi cùng chồng chính là vấn đề nhiều chị em hiện nay đang phải đối mặt.

Cảm giác đau rát vùng kín mỗi khi quan hệ là nỗi ám ảnh của không ít chị em. Tuy nhiên vì là vấn đề nhạy cảm nên nhiều người chọn cách im lặng chịu đựng. Tình trạng này kéo dài không chỉ làm chị em ngày càng sợ hãi chuyện ân ái, giảm ham muốn mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm của hai vợ chồng.

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Đau rát vùng kín ở phụ nữ mỗi khi quan hệ khiến tình cảm vợ chồng ngày càng lạnh nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Hiểu được sự lo lắng này của các chị em, bài viết dưới xin đây chia sẻ những nguyên nhân dẫn đến việc đau rát vùng kín khi quan hệ, từ đó giúp bạn tìm được cách khắc phục hiệu quả nhất.

Những nguyên nhân làm phụ nữ đau rát vùng kín khi quan hệ 

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, bác sĩ Bùi Thị Phương Loan (Khoa Phụ sản - Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM) cho biết đau khi quan hệ là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của các vấn đề rối loạn chức năng tình dục. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau rát trên:

- "Cô bé" khô hạn: Theo bác sĩ Loan, việc cơ thể bị thiếu nội tiết tố estrogen là nguyên nhân khiến cho "cô bé" bị khô hạn dẫn đến sự đau rát vùng kín mỗi khi gần gũi. Sự thiếu hụt estrogen thường xảy ra ở phụ nữ sau khi sinh, đang cho con bú hoặc đang ở độ tuổi mãn kinh.

Bác sĩ tiết lộ những nguyên nhân không ngờ khiến chị em đau rát vùng kín khi quan hệ - Ảnh 2
Khô hạn âm đạo là nguyên nhân phổ biến làm chị em đau rát khi quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cũng có một số loại thuốc làm khô âm đạo như: thuốc chống trầm cảm, thuốc hạ huyết áp, thuốc an thần, thuốc kháng histamine và một số loại thuốc ngừa thai.

- Thiếu thời gian dạo đầu: Việc lướt qua màn dạo đầu khiến "cô bé" chưa kịp thích ứng và tiết đủ chất bôi trơn tự nhiên cũng là nguyên nhân làm những "cuộc yêu" trở nên thật đau đớn với phái nữ.

- Stress: Cuộc sống ngày càng có nhiều vấn đề phải lo toan, suy nghĩ, khiến người phụ nữ chịu nhiều áp lực từ đó dẫn đến stress. Khi mắc phải vấn đề này, các cơ sàn chậu của phụ nữ có xu hướng co thắt lại, gây đau suốt quá trình giao hợp. Điều này càng làm cho người phụ nữ cảm thấy sợ hãi khi gần gũi.

Bác sĩ tiết lộ những nguyên nhân không ngờ khiến chị em đau rát vùng kín khi quan hệ - Ảnh 3
Stress khiến phụ nữ cảm thấy đau rát vùng kín mỗi khi "yêu" - Ảnh minh họa: Internet

- Viêm nhiễm đường tiết niệu, viêm nhiễm đường sinh dục.

- Những cơn co thắt không tự chủ của các cơ thành âm đạo.

- Thiếu dinh dưỡng: Ăn uống không đủ chất cũng sẽ ảnh hưởng đến niêm mạc âm đạo.

Chuyên gia tiết lộ cách khắc phục tình trạng này

Theo bác sĩ Loan, dựa vào những nguyên nhân gây đau rát vùng kín khi quan hệ ở trên, chị em có thể tự mình tìm ra cách khắc phục vấn đề như kiểm tra xem bản thân có đang dùng thuốc hay trong cuộc sống có gặp áp lực, khó khăn gì dẫn đến stress không.

Bên cạnh đó, bác sĩ cũng khẳng định vai trò của màn dạo đầu. Điều này rất quan trọng đối với việc khắc phục tình trạng chị em bị đau trong khi quan hệ.

Bác sĩ tiết lộ những nguyên nhân không ngờ khiến chị em đau rát vùng kín khi quan hệ - Ảnh 4
Biết được nguyên nhân sẽ giúp chị em tìm được cách khắc phục tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đối với trường hợp phụ nữ sau sinh, đang cho con bú hay mãn kinh, bạn có thể sử dụng chất bôi trơn trước khi "yêu" để giảm tình trạng khô hạn âm đạo.

Cuối cùng, nếu vẫn không tìm ra nguyên nhân hay cách khắc phục, các chị em nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và điều trị tốt nhất.

Hy vọng với những chia sẻ trên, chị em sẽ sớm thoát khỏi nỗi ám ảnh đau rát mỗi khi "yêu" cũng như tìm lại được cảm giác hạnh phúc cùng "nửa kia" nhé!

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Từ khóa:   chuyện vợ chồng nguyên nhân đau rát vùng kín khi quan hệ

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