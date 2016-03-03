6 điểm G khiến chàng hưng phấn tột độ

Nếu các nàng biết 6 điểm đặc biệt này trên cơ thể chàng chắc chắn trong mắt chàng, bạn sẽ là “cao thủ” trong “chuyện ấy” đấy.

Cổ, gáy, tai

Đây cũng là vị trí khiến cho chàng ngất ngây. Mỗi khi hôn chàng, bạn nên hôn cả vùng cổ và gáy, tai chàng. Đó là những vị trí khá nhạy cảm khiến người đàn ông không thể kiềm chế được.

Môi, má, mũi

Hãy cho chàng những nụ hôn ngọt ngào với mọi vị trí trên khuôn mặt, lúc thì đặt một nụ hôn cháy bỏng như nụ hôn kiểu Pháp, nhưng có lúc lại phải nhẹ nhàng, mươn trớn…nhưng ngoài những nụ hôn môi thì không thể bỏ qua má và mũi cũng là vị trí nhạy cảm, một kiểu hôn của người eskimo bằng mũi hoặc hôn mân mê di chuyển trên má sẽ khiến chàng đê mê.

Rốn, bụng

Đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên bụng và rốn cũng khiến chàng hưng phấn và thích thú. Tất nhiên, vùng này bạn không thể tập trung hôn lâu như những nơi khác được, nhưng cũng đừng vì thế mà bỏ qua nó. Bắt đầu bằng nụ hôn nhẹ nhàng, liếm xung quanh khắp vùng bụng và rốn, chắc chắn chàng cũng sẽ thích thú lắm đấy, hãy thử xem và bạn sẽ thấy được sự hưng phấn của chàng.

Đầu ngực

Đây chính là vùng tập trung khá nhiều dây thần kinh cảm giác tụ tập ở đây, chàng sẽ thích thú mà rên lên khi bạn hôn, mút đầu ngực và thỉnh thoảng lại cắn nhè nhẹ lên nó đấy. Đầu ngực là điểm kích thích quá trình lên đỉnh cực nhanh nếu, một sỗ ít ở đàn ông yếu sinh lý sẽ lên đỉnh ngay trong quá trình này.

Đùi

Đùi trong hay đùi trên của chàng cũng không thể bỏ qua, nó là nơi khá nhạy cảm và có nhiều dây thần kinh cảm giác, vì vậy, chớ nên coi thường điểm nhạy cảm này. Ngoài hôn, bạn có thể vuốt ve vào đùi trong của chàng, bạn sẽ thấy chàng rên lên vì sung sướng như thế nào.

“Cậu nhỏ”

“cậu nhỏ” luôn là vị trí nhạy cảm mang nhiều khoái cảm nhất cho chàng, tại đây bạn có thể chỉ bằng các động tác mơn trớn vuốt ve, và hôn “cậu nhỏ” một cách điêu luyện cũng có thể khiến chàng “lên đỉnh” tột độ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/6-diem-g-khien-chang-hung-phan-tot-do-38399.html