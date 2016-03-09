3 "chiêu" đơn giản khiến chàng phát cuồng vì bạn

Nếu chuyện chăn gối của bạn trở nên nhàm chán thì nên thử 3 "chiêu" đơn giản sau, chắc chắn "chuyện ấy" của vợ chồng bạn sẽ nồng ấm trở lại, chàng sẽ lại cuồng si bạn hơn.

Chủ động "cuộc yêu"

Thường ngày bạn thường dành cho anh ấy quyền chủ động trong mỗi cuộc yêu, điều đó cứ lặp đi lặp lại khiến "chuyện ấy" nhàm chán. Tại sao bạn không thử làm cho chồng bạn bất ngờ khi đã nắm bắt được nhu cầu tình dục của chồng bạn, hãy chủ động trong mọi thứ từ màn dạo đầu nóng bỏng bảo đảm sẽ làm chồng bạn mê đắm và đáp trả lại bạn nồng nhiệt không kém, cuộc sống vợ chồng bạn sẽ trở nên thú vị và tạo sự ngạc nhiên, hứng thú cho anh xã nhà bạn đấy.

Thì thầm vào tai chàng

Thì thầm khi yêu đóng một vai trò vô cùng quan trọng giúp cho cuộc yêu thăng hoa. Trước khi "lâm trận", bạn nên thì thầm những lời có cánh với chàng chắc chắn khi nghe được những lời "đường mật" chồng bạn sẽ bị kích thích đấy. Khi trong màn dạo đầu, hãy nói cho chàng biết bạn muốn được chàng yêu như thế nào, đó là cách chỉ dẫn tốt nhất để hai người có một cuộc mây mưa hoàn hảo. Ngoài ra, bạn đừng quên thể hiện cảm xúc của mình, hãy biết cách rên, thì thầm vào tai người tình những câu nói khen ngợi khả năng ân ái, kĩ năng giường chiếu hay đơn giản chỉ là những lời khen về thân hình nam tính, quyến rũ của chàng.

Khiêu khích bằng lưỡi

Bên cạnh những ngón tay mơn trớn và làn da ẩm mượt của bạn, bạn nên kích thích chàng bằng ma lực của lưỡi. Chiếc lưỡi của bạn chính là vũ khí khiến chàng bị "hạ gục" nhanh chóng và giúp cả hai hưng phấn nhanh nhất. Bất cứ người chồng nào cũng cảm thấy thỏa mãn khi người vợ chiều chồng bằng chiếc lưỡi ẩm ướt. Hôn chàng cuồng nhiệt, sử dụng lưỡi để kích thích những vùng nhạy cảm "chết người" của chàng, chắc chắn chàng sẽ “chết ngất”, đê mê với chiếc lưỡi ẩm ướt, điêu luyện của bạn đấy. Dùng chiếc lưỡi lả lướt trên toàn bộ cơ thể chính là cách nhanh nhất khơi dậy đam mê mãnh liệt từ anh ấy đấy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-chieu-don-gian-khien-chang-phat-cuong-vi-ban-46225.html