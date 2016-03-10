2. Bạn lập tức trở về hình ảnh già nua luộm thuộm ngay lập tức sau khi chuyện ấy xảy ra. Trước khi sex bạn chăm chút bao nhiêu thì vừa xong chuyện bạn lập tức vứt ngay bộ nội y gợi cảm để trở về xì tai bà già trong bộ pyjama thùng thình. Thoải mái là một lựa chọn, nhưng luộm thuộm thì không nên, đây là ý kiến của các chàng nhé.

1. “Cắn” cậu bé của chàng . Đây là sai lầm “đau đớn” nhất cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng , của các nàng. Khi quan hệ bằng miệng, bạn hãy nhớ, “cậu bé” của chàng nên được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nhé, vì phần da ở khu vực này rất mỏng và nhạy cảm. Bạn nên dùng lưỡi để trêu đùa chứ đùng dùng răng và phải mơn trớn thật nhẹ nhàng chứ không phải cắn.

3. Mùi của đồ lót và vùng kín kém hấp dẫn. Một anh chàng đã tả “tôi ước gì lúc đó đã có một cơn gió thật mạnh có thể thổi bay sự nhức nhối đó”. Hãy giữ vùng kín và đồ lót thật sạch sẽ và tuyệt đối phải vệ sinh khu vực này trước khi diễn ra chuyện ấy nhé.

4. Cấm vận tôi sau khi tôi bị kích thích bởi xem hình ảnh nóng. Một hôm chúng tôi cùng nhau xem một bộ phim nóng, thế rồi cô ấy đột ngột dập cảm hứng của tôi bằngt? việc tức giận vì tôi bỗng hứng sau khi xem phim”. Đây là điều bình thường, nam giới yêu bằng mắt, liệu bạn có quá khắt khe với chàng không nhỉ.

5. Khi cô ấy xem ti vi hoặc điện thoại qua vai của chúng tôi. Bạn hiểu ý tôi không? Giờ sex không phải là giờ xem ti vi, kiểm tra tin nhắn hay đọc báo.

6. “Khô hạn”, chỉ hai từ.

7. Những gì nàng nghe cô bạn thân nói, hay tin tức giật gân về nghệ sĩ trên mạng, nên được nói trước chứ chứ không phải trong khi đang dạo đầu. Chúng tôi không đánh giá cao điều đó. Chúng tôi biết phụ nữ cấu tạo não khác chúng tôi, có thể quản đôi ba việc cùng lúc, nhưng nam giới thì khác, không thể làm cùng lúc dù chỉ là hai việc.

8. Vỗ, siết vào mặt tôi khi đang âu yếm. Trời ơi nàng định bẻ quai hàm tôi sao?

9. Lâu lắm rồi nàng không còn cuốn hút tôi bằng nội y gợi cảm nữa. Đừng bắt tôi phải cố hình dung nàng rất gợi cảm trong cái quần rộng như đi bắt gà hay bộ đồ vừa bước ra từ phòng bếp.

10. Ôm ấp. Chúng tôi rất thích được ôm, nhưng đôi khi nàng đi quá xa trong vấn đề ôm ấp thì phải. Đâu cần xà nẹo mọi lúc mọi nơi, nhất là khi chúng tôi đang chơi game, xem thể thao hay phim hành động. Thật không gợi cảm chút nào khi lãnh hẳn một cái cùi chỏ của tôi, và tôi thì bị kẹt cứng không thể làm gì vì bị ôm.

11. Kích thích tôi bằng ngôn từ khêu gợi sau rồi nằm sẵn đó như “cái xác” bất động, phó thác mọi việc sau đó cho tôi.

12. Rên rỉ quá ồn ào. Tôi có lần quá xấu hổ vì hàng xóm hỏi rằng tối qua tôi đánh vợ à, trong khi thật ra tôi chỉ làm cho cô ấy “lên đỉnh” thôi.

13. Ích kỉ. Sau khi tôi đưa cô ấy lên đỉnh, nàng bỏ mặc tôi lại mà không có thêm bất cứ sự hợp tác nào để tôi cũng thỏa mãn như cô ấy.

14. Khi tôi nói muốn nhưng cô ấy nói rất mệt rồi dành cả nửa đêm để lướt web mua sắm online.

15. Khi đang dạo đầu thì cô ấy lờ đờ buồn ngủ, ngưng lại thì cô ấy tỉnh táo ngay. Đã nhiều lần như thế.

16. Khi nàng “quay tay” cho tôi và bất ngờ dừng lại khi chúng tôi vừa chạm đích. Làm ơn, hãy “quay” thêm một chút nữa, nàng không biết việc đó lại tuyệt đến thế nào đâu.

17. Đôi lúc sau khi vừa lên đỉnh, tôi lập tức buồn ngủ. Hãy cố gắng giữ yên lặng cho chúng tôi trong ít phút. Tôi không muốn nói về các hóa đơn hay mụ trưởng phòng đáng ghét ở công ty cô ấy.

18. Sau khi tôi lên đỉnh và nàng hỏi đi hỏi lại “Thật à, em có thấy “sản phẩm” gì đâu, có thật anh đã.. không?”. Trời ơi.

19. Khi nàng thể hiện sự thái quá sau khi cả hai cùng không thỏa mãn. Còn nhiều cơ hội mà, sao em bực mình quá mức vậy.

20. Khi nàng đi vào nhà vệ sinh với cánh cửa mở toang và tôi chứng kiến cách nàng vệ sinh như thế nào. Thật ra nó không đẹp mắt cho lắm. Hãy nhó luôn khép hoặc đóng cửa cẩn thận khi đi vệ sinh.