Cặp đồng tính nam gây 'bão mạng': Quen nhau hơn nửa năm nhưng vẫn chưa một lần 'đi sâu', chỉ dám hôn lén

Chuyện thầm kín 09/04/2021 12:46

Cặp đôi đồng tính Nguyễn Văn Trí - Trần Hoàng Nam đã tiết lộ chuyện tình yêu bắt đầu bằng một ly trà khuyến mãi khiến cư dân mạng trầm trồ không ngớt.

Tại số mới nhất của chương trình Love Wins - Vì Yêu Mà Cưới, cặp đôi Nguyễn Văn Trí (26 tuổi) - Trần Hoàng Nam (26 tuổi) khiến nhiều người, đặc biệt là cộng đồng LGBT ngưỡng mộ bởi mối duyên đầy bất ngờ nhưng cũng không kém phần lãng mạn. 

Cặp đồng tính nam gây 'bão mạng': Quen nhau hơn nửa năm nhưng vẫn chưa một lần 'đi sâu', chỉ dám hôn lén - Ảnh 1
Cặp đôi Nguyễn Văn Trí và Trần Hoàng Nam

Được biết, cặp đôi đồng tính đều là người miền Nam nhưng bắt đầu tình yêu Thủ đô Hà Nội - nơi Văn Trí "dừng chân" lập nghiệp để cân bằng cuộc sống sau khi come-out với gia đình; và là nơi Hoàng Nam đến du lịch. Tại đây, Văn Trí và Hoàng Nam thường xuyên chạm mặt tại homestay nhưng không để ý nhau nhiều, cho đến khi Hoàng Nam bất ngờ tặng Văn Trí một ly trà. "Em có mua trà trái cây cho ảnh để trong tủ lạnh, anh lên lấy uống đi" - Hoàng Nam nhắn tin. Đến lúc này, Văn Trí bắt đầu cảm thấy rung động vì sự quan tâm của "người lạ" và bắt đầu có tình cảm với Hoàng Nam; nhưng đến sau này mới "vỡ mộng" khi biết món quà này chỉ là hàng "mua 1 tặng 1".

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Cặp đôi bắt đầu tình yêu ở Thủ đô Hà Nội

Dù vậy, dấu mốc đó đã khiến Văn Trí kiên trì theo đuổi Hoàng Nam, bất chấp khoảng cách người ở Bắc, kẻ nơi Nam. “Hơn nửa năm tán tỉnh bạn này, mình cứ nhắn tin thì bạn chỉ xem, hoặc trả lời một câu cụt ngủn. Ngày nào mình cũng nhắn, giờ nào cũng nhắn. Sau biết bạn làm ở quán bar, mình canh chừng lúc sáng bạn ngủ dậy là gọi đồ ăn gửi qua nhà sẵn. Có thời gian, mình kiếm cớ cứ 10 ngày bay vô Sài Gòn một lần, tìm cách để tiếp cận với bạn nhiều hơn” - Văn Trí chia sẻ quá trình tán tỉnh bạn trai.

Về phần Hoàng Nam, vì từng trải qua đổ vỡ tình cảm nên giai đoạn đó không đặt nặng vấn đề yêu đương, thành ra vô tâm với tình cảm của Văn Trí. "Bạn cứ đặt hoa, nước mỗi ngày nhiều đến độ em đưa cho người nhà ăn vì sợ mập. Những ngày lễ bạn cũng gửi hoa và quà" - Hoàng Nam cho biết. Sự theo đuổi nhiệt tình của Văn Trí, bắt nguồn từ lytrà vô tình khiến anh cảm động, sau đó là biết đến hoàn cảnh đặc biệt của Hoàng Nam khiến anh càng thương và muốn bảo vệ "chàng vợ" hơn. Còn Hoàng Nam, phải đến khi cãi nhau và đuổi Văn Trí đi, anh nghe một câu từ Trí "Ngu gì đi, đi mất người yêu rồi sao" thì mới cảm nhận rõ ràng tình yêu thương bạn trai dành cho mình, để rồi quyết định đáp lại tình cảm.

Chuyện tình yêu của cặp đôi Văn Trí - Hoàng Nam khiến MC Minh Tuân và Lộ Lộ rất bất ngờ, vì tình cảm "mưa dầm thấm lâu" thực sự rất hiếm trong cộng đồng LGBT rất hiếm hoi. "Khi thấy một người mình thích họ, nhưng họ không đáp lại và hoàn cảnh của họ không tốt, mình sẽ dễ tìm cách dứt liền. Nhưng tình cảm Văn Trí dành cho Hoàng Nam nhiều đến mức chấp nhận tất cả điểm yếu để bù đắp mới thật sự đáng khâm phục" - Minh Tuân chia sẻ.

Cặp đôi tiếp tục gây bất ngờ khi tiết lộ, dù đã quen nhau hơn nửa năm nhưng vẫn chưa một lần "đi sâu" mà chỉ có những lần hôn lén khi Hoàng Nam say xỉn. "Tụi mình chỉ mới dừng lại ở hôn môi. Mấy lần mà bạn xỉn, mình lấy khăn lau mặt rồi lợi dụng hôn bạn lúc bạn nằm im. Nhiều lúc mình nghĩ hay cứ để bạn xỉn vậy luôn hôn cho dễ, chứ bạn mà tỉnh là tôi hết hôn được rồi" - Văn Trí tâm sự.

Hoàng Nam cũng lập tức giãi bày: Chưa đi sâu nhưng mà có đi 'cạn' rồi! Hôm đó em tính để cho bạn 'ăn' em rồi nhưng mà em sợ, em rất là sợ. Vì nó như lần đầu của em vậy. Trước đó em có quen bạn gái, xong giờ em quen Trí còn làm vợ của Trí nữa. Nói chung cảm giác khó nói lắm".

Cặp đồng tính nam gây 'bão mạng': Quen nhau hơn nửa năm nhưng vẫn chưa một lần 'đi sâu', chỉ dám hôn lén - Ảnh 3
Chia sẻ của cặp đôi tại chương trình chương trình Vì Yêu Mà Cưới khiến MC trầm trồ không ngớt

Chưa chịu dừng lại, Văn Trí tiếp tục “bóc phốt” chàng vợ của mình khi liên tục để chồng ngủ trong tình trạng “cám treo, heo nhịn đói” khiến MC cười ngã ngửa. Cặp đôi cũng không ngừng tiết lộ những tật xấu của nhau sau một thời gian sống chung một nhà như "vợ" mê ngủ hay "chồng" dối lòng không bao giờ khen vợ nấu ăn ngon. Từ đó, hai MC cũng lắng nghe và đưa ra những lời khuyên để cặp đôi cùng sửa đổi cho "cuộc sống hôn nhân" hạnh phúc hơn nữa.

Hiện tại, mối quan hệ của Văn Trí – Hoàng Nam đã được gia đình chấp nhận, thậm chí, Hoàng Nam còn được gia đình Văn Trí xem yêu thương như con ruột. 

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