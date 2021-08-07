Hú hồn khi giật dây câu xuất hiện con cá có hàm răng 'trắng nhởn' như phim kinh dị

Chuyện lạ 07/08/2021 18:58

Khi giở dây câu, những người câu cá một phen choáng váng vì hàm răng của con cá y như răng người.

Những người câu tại Jennette's Pier ở Bắc Carolina, Mỹ đã một phen hú hồn khi câu được con cá có răng người vào ngày 3/8. Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Maryland chú cá lạ này được gọi là cá đầu cừu (Archosargus probatocephalus) có các sọc sẫm chạy dọc trên cơ thể màu xám, trông giống như bộ áo liền quần của tù nhân.

 

Những con cá có hàm răng giống con người này được tìm thấy khi bơi dọc theo bờ biển Đại Tây Dương, từ New York đến Brazil, và được đặt tên cho Vịnh Sheepshead, Brooklyn. Loại cá này ăn ăn nhiều loại sò, trai, động vật giáp xác và một số loại thực vật kỳ lạ, khi trưởng thành có thể dài 91cm.

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Hàm răng của con cá - Ảnh: Internet

Theo Scientific American, một con cá đầu cừu trưởng thành sẽ có ba hàng răng hàm ở hàm trên và hai hàng ở hàm dưới và có chế độ ăn tạp giống như con người. Chúng có răng cửa hệt như con người khiến ai trông thấy cũng bất ngờ. Cũng theo báo cáo của Scientific American, trên răng của loài cá này có tráng một lớp men.

Loài cá này không có nguy cơ gì đe dọa con người vì chúng ăn chủ yếu là động vật thân mềm và sau này khi lớn lên thì ăn động vật có vỏ.

Nhân vật tên Catania may mắn câu được con cá này cho hay: “Tôi sẽ không ngần ngại bơi trong vùng nước có những loài cá này sinh sống. Chúng không gây ra mối đe dọa nào đối với con người trừ khi bị quấy rối. Cá đầu cừu là mục tiêu của những người đi câu, vì vậy việc bắt được một con cá có thể sẽ bị nó cắn lại hoặc bị chọc bởi các gai vây lưng sắc nhọn của chúng".

Hiện con cá lạ có hàm răng như người này vẫn gây xôn xao MXH.

 

 

 

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