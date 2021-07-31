Tóm được con rắn dài dọc, các bạn sinh viên đã 'tọng' nó vào nồi thay vì chế biến kỹ càng khiến lúc mở nắp ra thì thật là "trời ơi đất hỡi".

Thiên hạ hay hát "Đời sinh viên có cây đàn ghi ta" nhưng khổ nỗi sinh viên nghèo một xu dính túi còn không có lấy đâu ra đàn với hát. Khi quá khổ thì cũng sẽ ra đồng bắt tôm, bắt tép, hái mùng tơi ăn qua ngày nhưng sinh viên thành thị thì kiếm đâu ra. Rất may, theo như chia sẻ trên diễn đàn thì nhóm bạn này đã tóm được một con rắn sống để làm bữa cơm đạm bạc qua ngày. Thế nhưng do không biết cách chế biến nên cả nhóm đã "tọng" nguyên con rắn vô nồi. Sau khi uốn éo vẫy vùng trong làn nước sôi thì con rắn cũng "ngủm củ tỏi".

Anh T.H có mặt trong nhóm bắt rắn thần sầu chia sẻ: "Tụi em sinh viên, cuối tháng đói mốc meo, gạo không còn, mỳ tôm cũng bẻ đôi chia nhau, nói chung là đói khát. Nay mấy anh em đang ngồi phơi mõm ngoài cửa thì từ đâu thòi ra con rắn này. Nghĩ trời thương, ban ẻm xuống cho anh em cải thiện nên cứ thế mà bem thôi, không nề hà gì. Ngặt nỗi toàn mấy ông nói mồm, thể hiện thế thôi chứ biết gì về ẩm thực đâu. Lúi húi dưới bếp thấy cũng thơm nức đấy, lúc cho lên mâm, vừa mở vung ra thì gặp quả này..."

Sau khi nghe tâm sự của anh bạn này, nhiều dân mạng "tức cái mình" vì bắt được con rắn to "tổ bà chảng" mà lại không biết cách nấu nướng khiến món ăn trở nên dị hợm, nhìn thôi đã nuốt không trôi. Khi mở nắp nồi, nguyên con rắn cong quéo nằm ườn ra đó, khiến ai gan dạ lắm cũng không dám ăn. Ai dám ăn giơ tay lên nào? - Ảnh: Internet Nhiều "thánh luận" đã tràn vào góp ý: "Uổng con rắn hết sức, vô tay mình là có món rắn xào xả ớt", "Sao không băm nó ra, ăn ngon hơn", "Đúng là vô tay đàn ông có khác"... Một số món rắn ngon mời quý vị tham khảo - Ảnh: Internet Rắn là loài cực kỳ nguy hiểm, nếu không có kỹ năng thì chớ nên tay không bắt chúng vì dễ gặp tình huống đáng tiếc - Ảnh: Internet Sau màn khoe món rắn thần sầu này, hội sinh viên lại kháo nhau rằng nếu lỡ có bắt được rắn thì nên lên YouTube tìm cách chế biến, biết đâu sẽ có món ngon trong những ngày cạn túi thì sao?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-phoi-mom-chet-doi-nhom-sinh-vien-gan-hum-tom-ran-song-to-to-chang-bo-vo-noi-mo-nap-tai-mat-415071.html