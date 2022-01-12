Bé gái 12 tuổi người Nga quật ngã cây với những cú đấm “chết người”

Chuyện lạ 12/01/2022 15:20

Trong một video xuất hiện lại trên mạng xã hội, Evnika Saadvakass 12 tuổi, đến từ Voosystemh ở Nga đã đập một cái cây thành nhiều mảnh chỉ bằng cách đấm vào nó.

Bé gái 12 tuổi người Nga quật ngã cây với những cú đấm “chết người” - Ảnh 1
Một video cũ về một cô gái đập cây bằng sức mạnh phi thường của mình đã xuất hiện trên mạng.

Trong một video nổi lên trên mạng, một cô bé 12 tuổi đến từ Voosystemh ở Nga đã đập một cái cây thành nhiều mảnh chỉ bằng cách đấm vào nó. Đoạn clip có từ năm 2017 và có thể thấy cô gái tên Evnika Saadvakass đấm mạnh vào cây và phá hủy nó chỉ tích tắc trong vài giây.

Theo một thông báo vào năm 2018 trên tờ Daily Mail, kỹ năng của Evnika được ghi nhận bởi cha cô - ông Rustram Saadvakass, người cũng là một huấn luyện viên quyền anh chuyên nghiệp. Ông chia sẻ rằng ông đã huấn luyện Evnika và bảy anh chị em của cô ấy từ khi họ còn nhỏ. "Evnika tập luyện mỗi ngày, hai lần một ngày. Cô ấy rất thích đấm bốc. Cô ấy luôn tìm kiếm những mục tiêu mới cho bản thân, như bạn có thể đã thấy từ video Evnika phá cửa hoặc đập cây thành những mảnh vụn", ông Rustram nói .

Trong đoạn video ngắn, có thể thấy Evnika đang đấm vào cây một cách thích thú. Cô ấy đã phá hủy gần như toàn bộ cái cây chỉ trong tích tắc. Những cú đấm của cô ấy cực kỳ nhanh và sức mạnh kinh hoàng từ những cú đấm ấy của cô nàng chắc chắn sẽ khiến bạn, cũng như chúng tôi phải kinh ngạc.

"Lúc đầu, ý tưởng đơn giản cho việc luyện tập là đập về phía cây, không chạm vào nó. Bài tập rất chính xác nên không có xác xuất cao đánh vào cây. Không ai phá cây cả. Nhưng Evnika luôn cố gắng đánh cây mạnh hơn, dần dần có hứng thú và tăng sức mạnh hơn trong các cú đấm ” Rustram nói thêm.

Đoạn video được chia sẻ lại bởi một trang Twitter có tên là Quarantine Traders vào ngày 8 tháng 1. Cư dân mạng chỉ đơn giản là choáng váng trước khả năng của cô bé 12 tuổi và viết nên những nhận xét của họ trong phần bình luận.

Một người dùng cho biết: “Cô ấy thật tài giỏi.”

Một người dùng khác bình luận rằng "Thật tuyệt vời."

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