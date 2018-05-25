Vòng 1 tăng size nhanh chóng, khe ngực hiện rõ nhờ uống nước đu đủ xanh mỗi ngày theo cách này

Vòng 1 “phẳng lì” kém gợi cảm khiến nhiều cô nàng tự ti khi diện những bộ trang phục ôm sát. Để tăng size nhanh chóng, chị em hãy uống mỗi ngày 1 ly nước đu đủ xanh làm theo cách này.

Vòng 1 căng tròn và đầy đặn luôn là niềm ao ước của hầu hết các cô nàng. Thế nhưng nhiều chị em lại chẳng may sở hữu vòng ngực xẹp lép vì chế độ dinh dưỡng thiếu khoa học. Thay vì nhờ đến sự can thiệp của dao kéo, bạn có thể sử dụng nguyên liệu tự nhiên để giúp vòng 1 nảy nở tự nhiên. Trên thực tế, nhiều loại thực phẩm có thể giúp bổ sung estrogen cho cơ thể, từ đó giúp tăng kích thước vòng 1 nhanh chóng.

Đu đủ xanh là một trong những loại thực phẩm rất giàu estrogen, có khả năng giúp vòng 1 nở nang và quyến rũ hơn. Thường xuyên dùng sinh tố sữa đu đủ xanh sẽ giúp chị em thoát khỏi nỗi ám ảnh vòng ngực phẳng lì, kém hấp dẫn. Vòng 1 tăng size tự nhiên nhờ những thực phẩm giàu estrogen - Ảnh minh họa: Internet Đu đủ xanh giúp thay đổi kích thước vòng 1 như thế nào? Đu đủ xanh rất giàu dưỡng chất, đặc biệt là các loại enzyme giúp phân giải protein trong cơ thể. Việc cơ thể hấp thụ đủ protein sẽ giúp vòng ngực săn chắc và nở nang hơn.

Hàm lượng lớn enzyme và vitamin A trong đu đủ xanh có khả năng kích thích cơ thể giải phóng nhiều estrogen và prolactin, giúp tăng size vòng 1 nhanh chóng. Bạn có thể kết hợp đu đủ xanh với sữa và các loại hạt để đạt hiệu quả cao nhất. Đu đủ xanh giúp vòng ngực săn chắc và nở nang hơn - Ảnh minh họa: Internet Dưới đây là cách làm sinh tố đu đủ xanh với sữa giúp tăng size ngực tự nhiên chỉ trong 2 tuần: Cách làm sinh tố đu đủ xanh giúp tăng size vòng 1 Nguyên liệu: - 1/2 quả đu đủ xanh - 1/2 ly sữa tươi không đường (có thể thay thế bằng sữa chua hoặc sữa đặc theo sở thích) - 1 thìa cà phê đường - 1-2 viên đá lạnh - Máy xay sinh tố Hướng dẫn thực hiện: Đu đủ gọt sạch vỏ, bỏ hạt, rửa sạch với nước muối loãng rồi thái thành từng miếng nhỏ. Cho các nguyên liệu gồm đu đủ, sữa tươi, đường, đá viên vào máy xay, xay nhuyễn đến khi thu được hỗn hợp sánh mịn là được. Đổ hỗn hợp ra ly là có thể thưởng thức ngay món sinh tố đu đủ xanh bổ dưỡng, thơm ngon. Cho các nguyên liệu vào máy xay xay nhuyễn - Ảnh minh họa: Internet Lưu ý, bạn nên uống hỗn hợp ngay sau khi làm xong để tránh mất dưỡng chất. Tốt nhất nên sử dụng sinh tố đu đủ xanh vào buổi tối để đạt hiệu quả cao hơn. Nếu muốn vòng 1 tăng kích thước nhanh hơn, trong quá trình sử dụng hỗn hợp, bạn nên kết hợp với mát xa ngực nhẹ nhàng vào mỗi buổi sáng và tối. Thường xuyên uống sinh tố đu đủ sẽ giúp vòng 1 từ 'phẳng lì' trở nên đầy nóng bỏng - Ảnh minh họa: Internet Kiên trì áp dụng phương pháp này, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu vòng 1 đầy quyến rũ với khe ngực nóng bỏng. Chúc các bạn thành công!

Vòng 1 ngày càng chảy xệ chỉ vì những thói quen mà hội con gái thường hay mắc phải Một số thói quen đơn giản trong cuộc sống hàng ngày cũng có thể là nguyên nhân khiến vòng 1 của bạn ngày càng "lép kẹp".

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