Rau cải mầm đá: Đắt ngang thịt nhưng nhiều người vẫn đổ xô đi mua vì những tác dụng thần kỳ này

Không chỉ là món ăn đặc sản giàu dưỡng chất, rau cải mầm đá còn là vị thuốc có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, an thần, chữa đau xương khớp, ngăn ngừa cảm cúm, giảm lượng cholesterol trong máu…

Cải mầm đá là loại rau quý hiếm thường mọc trên đỉnh núi cao, chủ yếu vào mùa lạnh ở Sapa. Loại rau này có hình dáng giống như cải ngồng nhưng có thêm nhiều nhánh mọc xung quanh như hình tháp nhọn, có màu xanh tươi non. Mặc dù có mức giá đắt ngang thịt nhưng rau cải mầm đá vẫn được rất nhiều chị em “săn lùng”.

Rau cải mầm đá chứa hàm lượng lớn amino axit, chất chống oxy hóa cùng nhiều loại vitamin cần thiết cho cơ thể như vitamin B, C, E, A… Ngoài ra, hàm lượng các khoáng chất, enzyme tiêu hóa và men kích thích trong cải mầm đá sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, ổn định cholesterol trong cơ thể, ngăn ngừa loãng xương, giúp giải rượu hiệu quả…

Theo các nghiên cứu, hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào có trong rau cải mầm đá cao gấp 5 lần các loại rau bình thường khác.

Bên cạnh những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, cải mầm đá còn là thực phẩm được nhiều chị em yêu thích nhờ khả năng ngăn ngừa lão hóa và làm đẹp da hiệu quả. Nguồn vitamin E và vitamin C dồi dào trong loại rau này sẽ góp phần làm chậm quá trình lão hóa, cải thiện các vấn đề về da như nám, sạm… đồng thời giúp an thần và mang đến cho bạn vẻ tươi trẻ, đầy sức sống.

Cải mầm đá vừa tốt cho sức khỏe vừa giúp làm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Cách chế biến cải mầm đá

Luộc chính là cách chế biến rau cải mầm đá phổ biến nhất và cũng là phương pháp giúp bảo toàn toàn bộ dưỡng chất quý giá có trong loại thực phẩm này. Trên thực tế, bạn chỉ cần nhúng rau sơ qua nước nóng là đã có thể dùng được. Để món ăn thêm phần hấp dẫn, bạn có thể chấm rau cải mầm đá với nước mắm trứng hoặc vừng lạc.

Một cách chế biến rau cải mầm đá khác bạn có thể áp dụng là muối chua cay. Cải mầm đá đem rửa sạch, sau đó thái miếng vừa ăn (nếu muốn ăn sớm thì thái mỏng, còn nếu muốn muối chua vài ngày thì thái dày hơn). Tiếp đến, bạn cho phần cải mầm đá đã thái lát vào hũ thủy tinh lớn, đổ hỗn hợp nước muối, giấm, đường và tỏi ớt đã đun sôi vào. Đậy kín nắp, ngâm dưa khoảng một ngày là có thể dùng được.

Bạn có thể muối chua cải mầm đá để dùng dần - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn có thể xào rau cải mầm đá với thịt bò hoặc chế biến theo công thức riêng của bạn.

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời của rau cải mầm đá đối với sức khỏe, còn chần chừ gì nữa mà không mua rau cải mầm đá về ăn thôi nào!