Màng mề gà có tác dụng gì mà được ví như đông trùng hạ thảo, chớ dại vứt đi khi chế biến

Theo Đông y, màng mề gà có tính bình, vị ngọt, tốt cho lá lách, dạ dày, ruột non và bàng quang. Bạn có thể chế biến nó thành các bài thuốc giúp trị tiêu chảy, giảm nôn mửa, bảo vệ dạ dày, cải thiện tiêu hóa.

Trong quá trình làm gà, bên trong mề gà có một lớp vỏ màu vàng, đừng vội vứt đi vì lớp màng này chính là vị thuốc quý giúp phòng và chữa nhiều loại bệnh.

Màng mề gà sau khi làm sạch đem sấy hoặc phơi khô rồi nghiền thành bột. Bạn cũng có thể chiên giòn màng mề gà rồi nghiền nát, sau đó bảo quản trong lọ thủy tinh để dùng dần.

Màng mề gà còn rất tốt cho trẻ bị suy dinh dưỡng , người đái tháo đường và suy nhược cơ thể, ăn uống khó tiêu.

Màng mề gà sau khi làm chín là có thể ăn được. Tuy nhiên, đây là bộ phận tiếp xúc với phân gà nên bạn phải rửa sạch với nước muối trước khi chế biến.

Phơi khô màng mề gà rồi nghiền thành bột - Ảnh: Internet

Bài thuốc chữa bệnh với màng mề gà

- Đau dạ dày: Dùng khoảng 40g màng mề gà rửa sạch, sau đó sao phồng với 40g vỏ quýt khô (trần bì). Cho hỗn hợp đã sao vào cối, ghiền nát thành bột. Mỗi ngày lấy 10g hòa với mật ong hoặc nước cơm, cháo để ăn, bệnh sẽ được cải thiện đáng kể.

- Tiêu tích bài sỏi: Chuẩn bị 30g bột màng mề gà, 200g măng, 30g mộc nhĩ đen và mề vịt thái mỏng. Cho tất cả nguyên liệu vào chảo, xào cùng 10g gừng, 20g hành và một chút rượu, đến khi chín đều thì cho ra đĩa, ăn cùng cơm.

- Kinh ít do huyết hư: Nấu canh với 15g bột màng mề gà, 150g thịt gà và 100g mướp, thêm vào một chút muối và gừng tươi, đun với lửa vừa. Sau đó đổ canh ra tô ăn với cơm. Áp dụng bài thuốc này trong nhiều ngày sẽ giúp điều hòa kinh nguyệt.

- Trẻ bị tiêu chảy, suy dinh dưỡng (dùng cho trẻ trên 1 tuổi): Màng mề gà 1 cái, hoài sơn (khoai mài) 30g, cho hai nguyên liệu này vào chảo, sao vàng rồi tán thành bột. Cho vào nồi 50g gạo nếp nấu thành cháo. Đổ cháo ra rô, cho vào 5g bột màng mề gà và hoài sơn, cho trẻ ăn 1 – 2 lần/ngày.

Cháo màng mề gà giúp trị suy dinh dưỡng cho trẻ nhỏ - Ảnh: Internet

Đối với trẻ suy dinh dưỡng, nên kiên trì áp dụng bài thuốc này liên tục trong 1 tuần để mang lại hiệu quả tốt nhất.

- Trẻ biếng ăn (dùng cho trẻ trên 1 tuổi): Màng mề gà 1 cái, lươn 1 con. Lươn làm sạch, luộc chín rồi tách lấy phần thịt, bỏ xương. Màng mề gà làm sạch rồi cho vào nồi nấu cùng thịt lươn. Khi canh chín, cho trẻ ăn cùng cháo ấm sẽ giúp trị biếng ăn, còi cọc.

Với những tác dụng tuyệt vời này của màng mề gà, bạn nên giữ để làm thuốc thay vì vứt đi khi chế biến nhé!

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.