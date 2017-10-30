Hành lá: Vị thuốc quý trong bếp trị 10 căn bệnh bà nội trợ nào cũng phải biết

Chuyên gia nói gì 30/10/2017 20:14

Là một loại gia vị quen thuộc nhưng ít ai biết được rằng hành lá, còn gọi là hành hoa, hành ta là một loại siêu thực phẩm có khả năng chống lại 10 căn bệnh.

1. Trị nghẹt mũi, sổ mũi

Bạn dùng vài củ hành ta rửa sạch rồi đem giã nát lấy nước, sau đó dùng tay chấm nước này quệt lên vùng giữa môi và mũi để cải thiện tình trạng ngạt mũi của mình.

Hành lá: Vị thuốc quý trong bếp trị 10 căn bệnh bà nội trợ nào cũng phải biết - Ảnh 1
Hành có khả năng trị nghẹt mũi - Ảnh Internet

Ngoài ra, bạn cũng có thể đem hành cắt nhỏ, cho vào nước nóng để xông mũi. Nhưng cách này sẽ không mang lại hiệu quả nhanh như cách trên.

2. Trị bệnh tả

Hành lá: Vị thuốc quý trong bếp trị 10 căn bệnh bà nội trợ nào cũng phải biết - Ảnh 2
Hành có thể trị bệnh tả - Ảnh: Internet

100g củ hành ta sắc cùng 20 quả táo tàu, ngâm trong khoảng 3 lít nước. Đun cho đến khi cạn còn khoảng 2 lít thì tắt bếp. Cuối cùng chỉ việc gạn lấy nước đó để uống ngay trong ngày là bệnh sẽ giảm.

3. Trị bệnh dạ dày, ợ chua

Dùng 4 gốc hành ta còn tươi giã nát, đổ 500ml nước vào đun làm nước uống. Có thể thêm một chút đường đỏ hoặc vài hạt muối cho dễ uống. Mỗi ngày chỉ cần uống 3 lần trước khi ăn. Kiên trì thực hiện trong một thời gian sẽ thấy bệnh tình chuyển biến tốt.

4. Trị cảm sốt và đau đầu

Hành lá: Vị thuốc quý trong bếp trị 10 căn bệnh bà nội trợ nào cũng phải biết - Ảnh 3
Hành có thể trị cảm sốt và đau đầu - Ảnh: Internet

Cho một nhúm gạo vào nấu cháo cùng vài ba lát gừng và ăn nóng. Chú ý trước khi ăn thái thêm một hai củ hành vào để ăn cùng đảm bảo hiệu quả trị cảm sẽ cực kỳ tốt. Và đặc biệt bạn sẽ nhanh khỏi bệnh hơn nếu có chế độ ăn nghỉ phù hợp.

5. Giảm đau cho vết thương bị sưng

Cách này khá đơn giản: bạn chỉ cần giã nát thân hành còn rễ ra để đắp vào chỗ đau trước khi đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ không còn thấy đau nữa, lại còn tiêu sưng, giảm phù và tán ứ.

6. Trị mụn

Đem rửa sạch hành, để ráo nước, sau đó giã nát rồi trộn cùng một thìa mật ong để làm hỗn hợp đắp mặt.

Tiếp đó, vệ sinh da mặt thật sạch, và đắp hỗn hợp trên lên vùng da bị mụn, giữ 15 phút rồi rửa sạch với nước. Mỗi tuần thực hiện từ 2-3 lần, những nốt mụn xấu xí sẽ giảm đi rõ rệt.

7. Trị phong hàn, cảm lạnh

Đem 100g củ hành ta, tươi càng tốt, rửa sạch, cắt miếng mỏng rồi đem sắc cùng nước sôi và vài ba lát gừng tươi để lấy nước uống. Loại nước này sẽ phát huy tác dụng nếu bạn uống khi còn nóng.

Hoặc bạn có thể nghiền nát hành lá lấy nước, chia ra nhiều lần để uống trong ngày cũng sẽ đạt được hiệu quả tương tự. Tuy nhiên, cách này sẽ tốn khá nhiều nguyên liệu đấy!

8. Trị bệnh trĩ 

Hành lá: Vị thuốc quý trong bếp trị 10 căn bệnh bà nội trợ nào cũng phải biết - Ảnh 4
Hành lá có thể trị bệnh trĩ - Ảnh: Internet

Nhổ nắm hành lá rửa sạch rồi cho vào nấu sôi, sau đó gạn lấy nước đổ ra chậu và ngồi vào ngâm 1 – 2 lần trong ngày.

Riêng với trĩ ngoại, bạn lấy lá hành nghiền nát rồi vắt lấy nước. Cho thêm một thìa mật ong vào quấy đều rồi nấu nóng lên. Sau đó, dùng tăm bông bôi vào trĩ, còn bã hành thì để đắp hằng ngày.

9. Trị đái dầm cho trẻ nhỏ

Lấy 1 nắm hành lá tươi để cả rễ và rửa sạch giã cùng với 30g lưu hoàng rồi đắp lên rốn. Dùng băng gạc cố định cho trẻ trong 8 giờ rồi tháo bỏ. Đây là cách giúp ôn kinh, tán hàn, thông khí bàng quang, nhờ đó mà có thể trị đái dầm ở trẻ nhỏ rất hiệu quả.

10. Trị bệnh lạnh chân tay và đau bụng

Lấy 3 củ hành ta tươi, rửa sạch bỏ rễ, rồi hơ nóng trên lửa và ấp lên rốn. Chuẩn bị thêm một chai nước nóng chườm lên củ hành cho đến khi thấy hành đã mềm nhũn thì thay củ hành khác. Cứ làm vậy cho đến khi cảm thấy chân tay ấm dần và ra dâm dấp mồ hôi thì dừng lại.

Để đảm bảo hiệu quả của phương pháp này, hãy dùng 2 lát gừng đun cùng 2 cốc nước uống sau khi chườm.

* Thông tin mang tính tham khảo.

Hành lá - "tiên dược" cho sức khỏe vàng mà quá nhiều người không hay biết

Hành lá - "tiên dược" cho sức khỏe vàng mà quá nhiều người không hay biết

Hành lá - "tiên dược" cho sức khỏe vàng mà quá nhiều người không hay biết hãy tìm hiểu để tận dụng công năng chữa bệnh tuyệt vời của thực phẩm này.

Xem thêm
Từ khóa:   hành lá công dụng của hành lá mẹo chữa bệnh

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 6 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp