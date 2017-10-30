Bạn dùng vài củ hành ta rửa sạch rồi đem giã nát lấy nước, sau đó dùng tay chấm nước này quệt lên vùng giữa môi và mũi để cải thiện tình trạng ngạt mũi của mình.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đem hành cắt nhỏ, cho vào nước nóng để xông mũi. Nhưng cách này sẽ không mang lại hiệu quả nhanh như cách trên.

2. Trị bệnh tả

100g củ hành ta sắc cùng 20 quả táo tàu, ngâm trong khoảng 3 lít nước. Đun cho đến khi cạn còn khoảng 2 lít thì tắt bếp. Cuối cùng chỉ việc gạn lấy nước đó để uống ngay trong ngày là bệnh sẽ giảm.

3. Trị bệnh dạ dày, ợ chua

Dùng 4 gốc hành ta còn tươi giã nát, đổ 500ml nước vào đun làm nước uống. Có thể thêm một chút đường đỏ hoặc vài hạt muối cho dễ uống. Mỗi ngày chỉ cần uống 3 lần trước khi ăn. Kiên trì thực hiện trong một thời gian sẽ thấy bệnh tình chuyển biến tốt.

4. Trị cảm sốt và đau đầu

Cho một nhúm gạo vào nấu cháo cùng vài ba lát gừng và ăn nóng. Chú ý trước khi ăn thái thêm một hai củ hành vào để ăn cùng đảm bảo hiệu quả trị cảm sẽ cực kỳ tốt. Và đặc biệt bạn sẽ nhanh khỏi bệnh hơn nếu có chế độ ăn nghỉ phù hợp.

5. Giảm đau cho vết thương bị sưng

Cách này khá đơn giản: bạn chỉ cần giã nát thân hành còn rễ ra để đắp vào chỗ đau trước khi đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ không còn thấy đau nữa, lại còn tiêu sưng, giảm phù và tán ứ.

6. Trị mụn

Đem rửa sạch hành, để ráo nước, sau đó giã nát rồi trộn cùng một thìa mật ong để làm hỗn hợp đắp mặt.

Tiếp đó, vệ sinh da mặt thật sạch, và đắp hỗn hợp trên lên vùng da bị mụn, giữ 15 phút rồi rửa sạch với nước. Mỗi tuần thực hiện từ 2-3 lần, những nốt mụn xấu xí sẽ giảm đi rõ rệt.

7. Trị phong hàn, cảm lạnh

Đem 100g củ hành ta, tươi càng tốt, rửa sạch, cắt miếng mỏng rồi đem sắc cùng nước sôi và vài ba lát gừng tươi để lấy nước uống. Loại nước này sẽ phát huy tác dụng nếu bạn uống khi còn nóng.

Hoặc bạn có thể nghiền nát hành lá lấy nước, chia ra nhiều lần để uống trong ngày cũng sẽ đạt được hiệu quả tương tự. Tuy nhiên, cách này sẽ tốn khá nhiều nguyên liệu đấy!

8. Trị bệnh trĩ

Nhổ nắm hành lá rửa sạch rồi cho vào nấu sôi, sau đó gạn lấy nước đổ ra chậu và ngồi vào ngâm 1 – 2 lần trong ngày.

Riêng với trĩ ngoại, bạn lấy lá hành nghiền nát rồi vắt lấy nước. Cho thêm một thìa mật ong vào quấy đều rồi nấu nóng lên. Sau đó, dùng tăm bông bôi vào trĩ, còn bã hành thì để đắp hằng ngày.

9. Trị đái dầm cho trẻ nhỏ

Lấy 1 nắm hành lá tươi để cả rễ và rửa sạch giã cùng với 30g lưu hoàng rồi đắp lên rốn. Dùng băng gạc cố định cho trẻ trong 8 giờ rồi tháo bỏ. Đây là cách giúp ôn kinh, tán hàn, thông khí bàng quang, nhờ đó mà có thể trị đái dầm ở trẻ nhỏ rất hiệu quả.

10. Trị bệnh lạnh chân tay và đau bụng

Lấy 3 củ hành ta tươi, rửa sạch bỏ rễ, rồi hơ nóng trên lửa và ấp lên rốn. Chuẩn bị thêm một chai nước nóng chườm lên củ hành cho đến khi thấy hành đã mềm nhũn thì thay củ hành khác. Cứ làm vậy cho đến khi cảm thấy chân tay ấm dần và ra dâm dấp mồ hôi thì dừng lại.

Để đảm bảo hiệu quả của phương pháp này, hãy dùng 2 lát gừng đun cùng 2 cốc nước uống sau khi chườm.

* Thông tin mang tính tham khảo.