Chưa già đã loãng xương vì thường xuyên sử dụng những loại thực phẩm này

Dưới đây là những thực phẩm làm tăng nguy cơ loãng xương bạn nên tránh:

Loãng xương là hiện tượng suy giảm về mật độ xương khiến xương trở nên giòn và dễ gãy. Hiện nay, tỷ lệ người trẻ mắc bệnh loãng xương ngày càng tăng. Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này là do chế độ ăn uống thiếu khoa học và lành mạnh.

Các nghiên cứu dinh dưỡng tại trung tâm nghiên cứu ung thư thuộc trường Đại học Hawaii (Mỹ) đã chứng minh nước ngọt có ga có thể làm giảm khả năng hấp thụ canxi.

Các loại nước ngọt có ga đều chứa nhiều axit phosphoric. Đây là chất khiến canxi bị bài tiết qua đường nước tiểu, từ đó làm giảm mật độ xương, loãng xương và mất cơ. Bên cạnh đó, sử dụng quá nhiều thức uống có ga sẽ khiến bạn dễ mắc các bệnh về tim mạch, nhanh bị lão hóa và làm tăng nguy cơ béo phì.

Đồ uống có cồn

Những loại đồ uống chứa cồn như bia, rượu… đều sẽ ảnh hưởng không tốt đến xương. Đó là do các chất kích thích có trong loại đồ uống này sẽ làm giảm khả năng hấp thụ canxi và vitamin D trong thực phẩm, cản trở quá trình phát triển của xương.

Uống rượu quá nhiều còn ngăn cản chức năng hoạt động của nguyên bào xương - loại tế bào giúp nuôi dưỡng, tái tạo xương. Chính vì vậy, việc sử dụng các loại đồ uống chứa cồn không chỉ khiến xương yếu đi mà còn khó lành nếu bị gãy.

Thịt đỏ

Những loại thịt có màu đỏ thường chứa hàm lượng protein rất cao. Bạn cần bổ sung chất này để xương chắc khỏe nhưng nếu ăn quá nhiều thì sẽ gây phản tác dụng. Nguyên nhân là khi hấp thụ quá nhiều protein, cơ thể sẽ sản sinh ra chất hóa học có tên là sunfat. Đây là chất làm thất thoát canxi trong xương.

Trường Đại học Harvard (Mỹ) đã tiến hành một cuộc khảo sát trên 116.686 phụ nữ trong 10 năm. Kết quả cho thấy những phụ nữ ăn thịt màu đỏ ít nhất 5 lần/tuần có nguy cơ bị loãng xương cao hơn những người ăn 1 lần/tuần.

Muối

Sử dụng quá nhiều muối sẽ khiến xương yếu đi do bị phá hủy khung xương. Cứ 2.300 miligram muối được nạp vào cơ thể, xương sẽ mất đi 40 miligram canxi. Chính vì vậy, bạn không nên cho quá nhiều muối khi chế biến món ăn.