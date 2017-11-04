Chưa già đã loãng xương vì thường xuyên sử dụng những loại thực phẩm này

Chuyên gia nói gì 04/11/2017 15:56

Chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Một số loại thực phẩm thường xuyên sử dụng có thể phá hủy xương khớp khiến bạn mắc nhiều căn bệnh về xương, đặc biệt là loãng xương.

Loãng xương là hiện tượng suy giảm về mật độ xương khiến xương trở nên giòn và dễ gãy. Hiện nay, tỷ lệ người trẻ mắc bệnh loãng xương ngày càng tăng. Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này là do chế độ ăn uống thiếu khoa học và lành mạnh.

Dưới đây là những thực phẩm làm tăng nguy cơ loãng xương bạn nên tránh:

Nước ngọt có ga

Các nghiên cứu dinh dưỡng tại trung tâm nghiên cứu ung thư thuộc trường Đại học Hawaii (Mỹ) đã chứng minh nước ngọt có ga có thể làm giảm khả năng hấp thụ canxi.

Các loại nước ngọt có ga đều chứa nhiều axit phosphoric. Đây là chất khiến canxi bị bài tiết qua đường nước tiểu, từ đó làm giảm mật độ xương, loãng xương và mất cơ. Bên cạnh đó, sử dụng quá nhiều thức uống có ga sẽ khiến bạn dễ mắc các bệnh về tim mạch, nhanh bị lão hóa và làm tăng nguy cơ béo phì.

Chưa già đã loãng xương vì thường xuyên sử dụng những loại thực phẩm này - Ảnh 1
Thường xuyên sử dụng nước ngọt có ga sẽ gây hại cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Đồ uống có cồn

Những loại đồ uống chứa cồn như bia, rượu… đều sẽ ảnh hưởng không tốt đến xương. Đó là do các chất kích thích có trong loại đồ uống này sẽ làm giảm khả năng hấp thụ canxi và vitamin D trong thực phẩm, cản trở quá trình phát triển của xương.

Uống rượu quá nhiều còn ngăn cản chức năng hoạt động của nguyên bào xương - loại tế bào giúp nuôi dưỡng, tái tạo xương. Chính vì vậy, việc sử dụng các loại đồ uống chứa cồn không chỉ khiến xương yếu đi mà còn khó lành nếu bị gãy.

Thịt đỏ

Những loại thịt có màu đỏ thường chứa hàm lượng protein rất cao. Bạn cần bổ sung chất này để xương chắc khỏe nhưng nếu ăn quá nhiều thì sẽ gây phản tác dụng. Nguyên nhân là khi hấp thụ quá nhiều protein, cơ thể sẽ sản sinh ra chất hóa học có tên là sunfat. Đây là chất làm thất thoát canxi trong xương.

Trường Đại học Harvard (Mỹ) đã tiến hành một cuộc khảo sát trên 116.686 phụ nữ trong 10 năm. Kết quả cho thấy những phụ nữ ăn thịt màu đỏ ít nhất 5 lần/tuần có nguy cơ bị loãng xương cao hơn những người ăn 1 lần/tuần.

Chưa già đã loãng xương vì thường xuyên sử dụng những loại thực phẩm này - Ảnh 2
Ăn quá nhiều thịt đỏ có thể gây loãng xương - Ảnh: Internet

Muối

Sử dụng quá nhiều muối sẽ khiến xương yếu đi do bị phá hủy khung xương. Cứ 2.300 miligram muối được nạp vào cơ thể, xương sẽ mất đi 40 miligram canxi. Chính vì vậy, bạn không nên cho quá nhiều muối khi chế biến món ăn. 

Phụ nữ 50 tuổi vẫn trẻ đẹp, xương chắc khỏe nhờ uống hỗn hợp này mỗi ngày

Phụ nữ 50 tuổi vẫn trẻ đẹp, xương chắc khỏe nhờ uống hỗn hợp này mỗi ngày

Loãng xương là bệnh thường gặp ở phụ nữ sau mãn kinh. Để phòng ngừa loãng xương, chị em hãy uống hỗn hợp này mỗi ngày để xương luôn chắc khỏe, tràn đầy năng lượng.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh loãng xương cách ngăn ngừa bệnh loãng xương thực phẩm gây loãng xương

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 52 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp