Chế biến kiểu gì cũng được nhưng chớ đem đi luộc những loại rau này kẻo mất hết dưỡng chất, ăn toàn bã

Chuyên gia nói gì 17/11/2018 09:52

Rau luộc vốn rất tốt cho sức khỏe và thường được nhiều chị em lựa chọn bổ sung vào thực đơn hàng ngày. Tuy nhiên, không phải loại rau nào cũng thích hợp để luộc vì có thể bạn sẽ làm mất đi dưỡng chất vốn có trong rau.

Rau luộc rất tốt cho sức khỏe vì nó không chứa nhiều dầu mỡ và giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên theo các chuyên gia dinh dưỡng, một số loại rau khi chế biến bằng phương pháp luộc sẽ dễ mất đi dưỡng chất, vì thế khi sử dụng cơ thể không được bổ sung đủ lượng vitamin và khoáng chất cần thiết.

Để bảo toàn dưỡng chất vốn có trong những loại rau này, bạn nên chế biến theo phương pháp hấp, xào hoặc trộn salad.

Những loại rau không nên luộc khi chế biến

Cải bó xôi (rau chân vịt)

Cải bó xôi chứa hàm lượng cao chất carotenoid, vitamin C, vitamin K, axit folic, sắt và canxi giúp tăng cường sức khỏe, bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa loãng xương… Tuy nhiên, lượng dưỡng chất này có thể bị thất thoát nếu bạn áp dụng phương pháp luộc để ăn.

Chế biến kiểu gì cũng được nhưng chớ đem đi luộc những loại rau này kẻo mất hết dưỡng chất, ăn toàn bã - Ảnh 1
Bạn nên tránh luộc cải bó xôi mà thay vào đó nên hấp hoặc xào - Ảnh minh họa: Internet

Bắp cải

Hàm lượng vitamin có trong bắp cải cao hơn rất nhiều so với các loại rau củ khác như cà rốt, khoai tây, hành tây... Đặc biệt, thực phẩm này rất giàu vitamin A và vitamin P có khả năng giúp mạch máu bền vững hơn. Thường xuyên ăn bắp cải còn giúp ngăn ngừa ung thư vì nó chứa rất nhiều chất chống oxy hóa như sulforaphane, phenethyl isothiocyanate và Indol -33 carbinol…

Để bảo toàn những dưỡng chất vốn có, bạn không nên luộc bắp cải vì phương pháp chế biến này sẽ làm mất đi lượng vitamin và các chất chống oxy hóa.

Chế biến kiểu gì cũng được nhưng chớ đem đi luộc những loại rau này kẻo mất hết dưỡng chất, ăn toàn bã - Ảnh 2
Những dưỡng chất trong bắp cải có thể tan trong nước - Ảnh minh họa: Internet

Cải xoăn

Cải xoăn chứa nhiều vitamin và khoáng chất có tác dụng tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa nhiều căn bệnh nên được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng hàng ngày. Nếu như bạn có thói quen luộc loại rau này để ăn thì nên bỏ ngay vì như thế sẽ làm mất đi lượng vitamin chứa trong rau đấy!

Súp lơ xanh

Súp lơ xanh là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng nhờ chứa nhiều sắt, protein, canxi, crom, carbohydrate, vitamin A và vitamin C. Nhiều người có thói quen luộc cải xoăn nhưng không hề biết rằng họ đang vô tình khiến những dưỡng chất có trong thực phẩm này “bốc hơi”.

Chế biến kiểu gì cũng được nhưng chớ đem đi luộc những loại rau này kẻo mất hết dưỡng chất, ăn toàn bã - Ảnh 3
Chế biến rau đúng cách sẽ giúp bảo toàn dưỡng chất vốn có - Ảnh minh họa: Internet

Đậu Hà Lan

Hàm lượng lớn coumestrol trong đậu Hà Lan có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và ngăn ngừa hiệu quả căn bệnh nguy hiểm này. Việc bổ sung đậu Hà Lan vào thực đơn hàng ngày có thể giảm thiểu nguy cơ bị ung thư dạ dày.

Để cơ thể hấp thụ toàn bộ dưỡng chất quý giá này, bạn nên tránh luộc đậu Hà Lan khi chế biến để không làm mất đi hàm lượng chất dinh dưỡng có trong thực phẩm.

Bên cạnh đó, khi luộc bất kỳ loại rau nào, bạn cũng nên tuân thủ những nguyên tắc sau:

- Chỉ nên luộc ít nước

- Rút ngắn thời gian đun nấu

- Tận dụng nước để uống, làm món hầm hoặc nấu súp

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