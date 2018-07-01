Trên thực tế, ung thư có thể được ngăn ngừa khi bạn áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học và lành mạnh. Những món súp bổ dưỡng, thơm ngon dưới đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để bạn bổ sung vào thực đơn hàng ngày nhằm tăng cường sức khỏe , phòng ngừa ung thư.

Ung thư là căn bệnh nguy hiểm, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến nguy cơ tử vong cao. Chính vì vậy, điều bạn có thể làm là giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư đến mức thấp nhất.

Chính vì vậy, thường xuyên ăn súp gà sẽ giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, súp gà có khả năng ức chế sự di chuyển của bạch cầu trung tính – tế bào máu trắng chứa vi khuẩn và virut gây bệnh truyền nhiễm. Những người mắc bệnh ung thư có số lượng bạch cầu trung tính trong mỗi ml máu là khoảng 3.000 và 6.000 tế bào.

Súp gà rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Súp bông cải xanh

Nếu bạn ăn bông cải xanh 3 ngày một lần sẽ làm giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, đồng thời giảm thiểu sự tích tụ các hợp chất có hại trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa hiệu quả bệnh hen suyễn, tiểu đường loại 2 và tim mạch.

Bên cạnh đó, súp bông cải xanh còn giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất dễ dàng hơn. Hàm lượng chất chống oxy hóa có trong loại súp này sẽ giúp ức chế sự hình thành và phát triển các tế bào ung thư.

Súp táo và hành tây

Táo và hành tây đều là thực phẩm giàu quercetin - một chất chống ôxy hóa mạnh có đặc tính chống ung thư tuyệt vời. Sự kết hợp của táo và hành tây trong cùng một món súp sẽ giúp tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa hiệu quả nhiều loại ung thư.

Thường xuyên ăn loại súp này sẽ giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Súp củ cải đường và cà rốt

Củ cải đường chứa hàm lượng lớn betacyanin - một phytochemical hoạt chất sinh học từ tự nhiên có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa ung thư. Trong khi đó, cà rốt lại chứa nhiều falcarinol, giúp ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư.

Thường xuyên ăn món súp bổ dưỡng này sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh.

Súp lúa mạch với đậu và húng quế

Theo nhiều nghiên cứu, súp lúa mạch với đậu và húng quế có thể giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh ung thư như ung thư vú, tuyến tiền liệt và ung thư ruột kết. Loại súp này không chỉ giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe mà còn chứa hàm lượng dồi dào chất chống ôxy hóa mạnh giúp ức chế hoạt động của các gốc tự do – nguyên nhân gây ung thư.

Bạn có thể dùng súp lúa mạch vào mỗi buổi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những loại súp giúp ngăn ngừa ung thư, bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.