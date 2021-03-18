5 loại thực phẩm rất quen thuộc nhưng lại là 'tội phạm' khiến cơ thể 'sướng miệng hại thân'

Chuyên gia nói gì 18/03/2021 17:03

Lựa chọn thực phẩm tốt cho chế độ dinh dưỡng hàng ngày là điều vô cùng quan trọng. Nếu ăn không đúng cách sẽ khiến cho sức khỏe người tiêu dùng bị "tụt dốc" mà không rõ nguyên do.

Theo Eat This Not That, dưới đây là 5 loại thực phẩm mà bạn không nên ăn quá nhiều, kẻo "sướng miệng hại thân", đặc biệt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến dạ dày của bạn. 

Sữa

Trong sữa có nhiều chất dinh dưỡng, giúp bù đắp lại những dưỡng chất bị mất đi trong cơ thể, đồng thời giúp chắc răng và xương. Theo các nhà nghiên cứu, uống 3 ly sữa mỗi ngày là đủ những nếu uống nhiều hơn sẽ gây hại cho cơ thể.

Theo nghiên cứu của tờ báo này cho hay: "Sữa và các sản phẩm từ sữa có chứa đường lactose carbohydrate, những người không dung nạp lactose có thể bị đau dạ dày, đầy hơi và tiêu chảy".

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Uống nhiều sữa sẽ gây hại cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Bạn vẫn có thể dùng sữa với một lượng nhỏ hoặc chọn loại không chứa lactose có chứa enzyme phân hủy lactose. Tuy nhiên vẫn nên hạn chế uống sữa quá nhiều để tránh xảy ra các cơn đau dạ dày.

Nước uống có ga

Nước và đồ uống có ga giải phóng carbon dioxide, có thể gây đầy hơi và làm cho cơn đau bụng tồi tệ hơn nếu bạn tiêu thụ quá nhiều. Ngoài ra, khi uống nhiều nước ngọt có ga sẽ khiến người tiêu dùng bị nghiện, tăng cân không kiểm soát và đẩy nhanh tốc độ lão hóa cơ thể. 

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Nước có ga có thể gây đầy hơi và làm cho cơn đau bụng tồi tệ hơn khi tiêu thụ nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Vậy nên, thay vì dùng thức uống có ga quá nhiều, bạn có thể thay thế bằng việc uống nước lọc để cải thiện sức khỏe.

Rượu

Việc lạm dụng trong thời gian dài bia rượu có thể gây ra những tổn hại lâu dài đến sức khỏe của người sử dụng. Theo nghiên cứu từ tờ báo cho biết, rượu gây kích ứng niêm mạc dạ dày, nếu bạn đang có vấn đề về dạ dày thì việc uống rượu sẽ làm hệ tiêu hóa của bạn trở nên trầm trọng hơn.

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Việc lạm dụng kéo dài bia rượu có thể gây ra những tổn hại lâu dài đến sức khỏe của người sử dụng - Ảnh minh họa: Internet 

Bạn nên thay thế đồ uống có cồn bằng nước hoặc các loại sinh tố, nước ép trái cây để cải thiện hệ tiêu hóa, tránh làm tổn thương dạ dày.

Súp lơ trắng

Súp lơ có chứa raffinose, một carbohydrate tiêu hóa. Chất này có thể gây ra những cơn đau cho những người có vấn đề về tiêu hóa. Súp lơ dễ sinh ra nhiều khí khiến bạn bị đầy hơi, khó chịu và đầy bụng khi bạn ăn sống loại rau này. Vì vậy, cách tốt nhất đối với người đau dạ dày là phải nấu chín súp lơ để ăn.

Ngoài ra trong súp lơ còn chứa hàm lượng vitamin C rất cao, tuy tốt cho sức khỏe nhưng quá nhiều vitamin C lại không tốt cho phụ nữ mang thai. 

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 Súp lơ dễ sinh ra nhiều khí gây đầy bụng khi bạn ăn sống loại rau này - Ảnh minh họa: Internet

Thịt đỏ

So với thịt trắng (chẳng hạn như thịt gia cầm, ếch…), thịt đỏ (ví dụ như thịt bò) cần nhiều thời gian để tiêu hóa hơn do chứa hàm lượng lớn protein và chất béo bão hòa. 

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So với thịt trắng (chẳng hạn như thịt gia cầm, ếch…), thịt đỏ (ví dụ như thịt bò) cần nhiều thời gian để tiêu hóa hơn - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, để phân giải hoàn toàn nhóm thực phẩm này, dạ dày phải tăng lượng axit trong dịch bao tử tiết ra. Sự gia tăng nồng độ axit sẽ không có lợi đối với những người gặp những vấn đề bao tử nói chung và đau dạ dày nói riêng. Vậy nên, hãy có kế hoạch ăn uống phù hợp với loại thịt có màu đỏ này nhé!

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