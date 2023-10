Theo Eat This Not That, dưới đây là 5 loại thực phẩm mà bạn không nên ăn quá nhiều, kẻo "sướng miệng hại thân", đặc biệt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến dạ dày của bạn.

Sữa

Trong sữa có nhiều chất dinh dưỡng, giúp bù đắp lại những dưỡng chất bị mất đi trong cơ thể, đồng thời giúp chắc răng và xương. Theo các nhà nghiên cứu, uống 3 ly sữa mỗi ngày là đủ những nếu uống nhiều hơn sẽ gây hại cho cơ thể.