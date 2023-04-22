Top 6 vị trí thịt ngon nhất trên con heo chỉ đầu bếp dày dặn kinh nghiệm mới biết!

Khi đi mua thịt các bà nội trợ sành sỏi thường thích chọn những miếng thịt thăn gần với thịt vai ở trên lưng lợn. Trong một con lợn 1 miếng thăn dài, cũng là miếng thịt được xem là đắt nhất trên thân con lợn. Vùng thịt lợn này đứng thứ hai trên bảng xếp hạng.

Phần thịt thăn thuần nạc, thớ nhỏ, đặc thịt, có độ kết dính cao, mùi thịt thơm ngon, khô ráo. Bạn có thể chế biến thịt thăn thành các món luộc, hấp, xào, nấu kiểu ninh nhừ, cắt lát mỏng để cuốn đều vô cùng hấp dẫn.

Đúng như tên gọi thịt chân trước là thịt của phần chân trước của con heo. Thịt chân trước và thịt chân sau của heo trông giống nhau, nhưng hương vị rất khác nhau. Hoạt động của heo chủ yếu phụ thuộc vào sức mạnh của chân trước. Vì thường vận động mạnh nên phần thịt chân trước rất chắc và nhiều nạc, giá cũng đắt hơn phần chân sau. Hơn nữa, nó còn có vị béo rất ngon.

Thịt nạc vai

Thịt nạc vai có 90% là nạc và chỉ 10% mỡ, không nhiều mỡ ba chỉ, ăn có vị thơm, mềm, nấu lâu không bị bở.

Các món ăn có thể chế biến được nạc vai gồm thịt chiên, rán, quay… Cách ăn ngon nhất là nướng. Nhược điểm của loại thịt này là số lượng ít, giá cao, một con lợn chỉ có 5-6 lạng.

Ảnh minh họa: Internet

Thịt vùng hông

Khi mua thịt lợn thì bạn đừng quên chọn những miếng thịt nạc bám vào xương sườn, xương sống, được xem là miếng thịt ngon nhất trên thân lợn. Bởi đây còn được gọi là miếng thịt hoàng đế, khi ăn thịt vùng này rất mệm, đậm vị và ngọt thịt. Bạn có thể chế biến vùng thịt hông thành nhiều món ăn khác nhau như thịt nướng, thịt luộc đều vô cùng ngon miệng.

Thịt ba chỉ

Thịt ba chỉ là phần thịt trên bao tử heo, nó có nhiều mỡ xen lẫn với mô cơ. Thịt ba chỉ mềm, nấu lâu không bị bở, thích hợp làm các món ăn cổ điển như thịt lợn kho tàu, thịt lợn kho tộ, thịt lợn hấp. Nhược điểm là thịt ba chỉ quá nhiều mỡ, nếu ăn thường xuyên sẽ dễ tăng cân.

Ảnh minh họa: Internet

Thịt nạc thăn

Thịt thăn chủ yếu nằm ở lưng heo (nghĩa là bên dưới cột sống), được nối với xương sườn lớn. Đây là một loại thịt nạc ít chất béo, không có xương và gân. Phần thịt này mềm, hàm lượng chất béo thấp nên rất phù hợp với trẻ em và người già. Thịt nạc thăn có thể được luộc, chiên, món ăn phổ biến nhất là thịt heo sốt chua ngọt.