Top 5 thực phẩm đại kỵ không nên ăn cùng thịt vịt để đảm bảo sức khỏe

Chọn thực phẩm 24/03/2023 02:50

Thịt vịt là một loại thực phẩm dễ chế biến thành những món ăn ngon tuy nhiên có một số thực phẩm không nên sử dụng chung với thịt vịt.

 

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) chỉ ra rằng thịt vịt trong Đông y có tính hàn, vị ngọt, hơi mặn, dùng để tư âm, dưỡng vị, cho nên không được ăn cùng với các món có đặc tính ngược lại, các món có tính nóng hoặc các loại thực phẩm đồ bổ không cùng đặc tính với thịt vịt.

Top 5 thực phẩm đại kỵ không nên ăn cùng thịt vịt để đảm bảo sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thịt vịt sẽ kiêng kỵ một số loại thực phẩm sau: Các loại quả có tính nóng (mận,xoài, mít, ,..), tỏi, thịt rùa, thịt ba ba,..

1. Kỵ các loại hoa quả có tính nóng

Thịt vịt có tính hàn, có tác dụng giải nhiệt không nên ăn chung với các loại trái cây có tính nóng. Tiêu thụ 2 loại thực phẩm có đặc tính trái ngược nhau sẽ gây rối loạn tiêu hóa, dẫn đến đầy bụng, đầy hơi, khó tiêu, buồn nôn. Ăn thịt vịt với các loại trái cây có tính nóng thường xuyên có thể gây hại đến sức khỏe đường ruột.

Top 5 thực phẩm đại kỵ không nên ăn cùng thịt vịt để đảm bảo sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Vậy thịt vịt kỵ hoa quả gì? Thịt vịt kỵ với các loại hoa quả có tính nóng như:

• Sầu riêng

• Mít

• Nhãn

• Chôm chôm

• Xoài

• Mận hậu

2. Trứng gà

Lương y Sáng cho hay, dù bạn có yêu thích trứng gà và thịt vịt đến mấy thì cũng không nên dùng đồng thời cả hai loại thực phẩm này để tránh làm tổn hại nguyên khí trong cơ thể.

Thịt vịt và trứng gà đều có tính hàn. Ăn thịt vịt chung với trứng gà sẽ tổn hại đến nguyên khí, ảnh hưởng đến hô hấp và sức khỏe tổng thể.

3. Thịt ba ba

Thịt ba ba không được dùng chung với thịt vịt

Top 5 thực phẩm đại kỵ không nên ăn cùng thịt vịt để đảm bảo sức khỏe - Ảnh 3
Không nên dùng thịt rùa và thịt vịt chung với nhau.

Trong thịt vịt và ba ba có chứa các chất kỵ nhau. Mặc dù thịt vịt và thịt ba ba đều là những loại thực phẩm chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, thế nhưng nếu bạn ăn cùng hai loại này với nhau sẽ làm giảm khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng trong cơ thể, gây ra các bệnh phù nề và tiêu chảy.

4. Thịt vịt kỵ với tỏi

Tỏi là gia vị phổ biến giúp tăng thêm hương vị cho món ăn. Tuy nhiên, tỏi có tính nóng. Trong khi đó, thịt vịt có tính hàn. Thịt vịt nấu chung với tỏi là đại kỵ. Ăn thịt vịt với tỏi sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gây đau bụng, khó tiêu. Nếu ăn với số lượng nhiều có thể dẫn đến tiêu chảy, ngộ độc.

Top 5 thực phẩm đại kỵ không nên ăn cùng thịt vịt để đảm bảo sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nhiều người thắc mắc thịt vịt kỵ với rau củ gì? Thực tế, thịt vịt không kỵ với rau củ nào cả. Khi chế biến, bạn có thể thoải mái kết hợp với các loại rau củ. Đặc biệt, thịt vịt còn hợp với những thực phẩm sau

Tất tần tật những đại kỵ khi ăn tỏi, biết mà tránh kẻo 'hối không kịp'

Tất tần tật những đại kỵ khi ăn tỏi, biết mà tránh kẻo 'hối không kịp'

Tỏi có tác dụng tốt trong điều trị bệnh, xua đuổi độc khí. Tuy nhiên, nếu dùng tỏi không đúng cách sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe.

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