Những thực phẩm nhà nào cũng ăn ngày Tết nhưng lại tiềm ẩn nhiều hóa chất độc hại, chị em cần chú ý

Chọn thực phẩm 22/01/2018 07:05

Thực phẩm ngày Tết luôn rất đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, nếu không biết cách lựa chọn, bạn có thể mua phải những thực phẩm chứa hóa chất độc hại cho sức khỏe.

Nhiều chị em đã bắt đầu sắm sửa đủ loại thực phẩm để chuẩn bị cho dịp Tết. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng an toàn nên bạn cần hết sức lưu ý. Nếu không biết cách phân biệt, bạn có thể mua nhầm những thực phẩm chứa hóa chất độc hại, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Những thực phẩm có nguy cơ chứa hóa chất độc hại ngày Tết

Bánh chưng

Bánh chưng là món ăn truyền thống không thể thiếu trong những ngày Tết. Tuy nhiên, nếu không biết cách phân biệt thì rất dễ mua nhầm bánh chưng luộc bằng pin độc hại.

Một số cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ đã áp dụng cách luộc bánh chưng bằng pin để bánh nhanh chín, vỏ xanh bắt mắt. Theo các chuyên gia sức khỏe, bánh chưng luộc bằng pin có thể bị nhiễm các hóa chất như thủy ngân, thạch tín, chì… Đây đều là những chất độc nguy hiểm, gây hại cho tim, não và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Nếu nhiễm độc chì ở mức độ nặng có thể dẫn đến sảy thai, vô sinh, ung thư, thậm chí là tử vong.

Những thực phẩm nhà nào cũng ăn ngày Tết nhưng lại tiềm ẩn nhiều hóa chất độc hại, chị em cần chú ý - Ảnh 1
Bánh chưng luộc bằng pin rất có hại cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Giò chả

Để giò chả dai ngon, không bị bở, nhiều cơ sở đã sử dụng hàn the để chế biến. Tuy nhiên, hàn the là chất gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Về lâu dài, chất này tích tụ trong cơ thể sẽ dẫn đến ngộ độc gan hoặc thận. Bên cạnh đó, nếu hấp thụ liều lượng cao có thể gây ngộ độc cấp, rất nguy hiểm.

Hạt dưa

Để tiết kiệm chi phí, nhiều cơ sở đã sử dụng phẩm màu công nghiệp để nhuộm hạt dưa. Bên cạnh đó, loại phẩm màu này còn giúp hạt dưa bền màu và bắt mắt hơn. Tuy nhiên, phẩm màu công nghiệp lại chứa nhiều rhodamine B – đây là hóa chất có thể gây ngộ độc hoặc ung thư nếu dùng với số lượng lớn.

Những thực phẩm nhà nào cũng ăn ngày Tết nhưng lại tiềm ẩn nhiều hóa chất độc hại, chị em cần chú ý - Ảnh 2
Bạn nên mua những loại hạt dưa có màu sắc tự nhiên thay vì đỏ rực bắt mắt - Ảnh: Internet

Măng

Những ngày gần Tết, nhiều chị em đã bắt đầu mua măng để dự trữ. Tuy nhiên, nếu không biết cách lựa chọn, bạn có thể mua nhầm phải măng ngâm hóa chất độc hại. Để chống ẩm mốc và tạo màu sắc bắt mắt, nhiều người đã dùng lưu huỳnh để ngâm măng. Đây là chất rất có hại cho sức khỏe và không được phép dùng cho đồ ăn. Nếu ăn phải măng chứa nhiều lưu huỳnh, bạn có thể bị ngộ độc cấp, trường hợp nặng hơn có thể nhiễm độc máu.

Những thực phẩm nhà nào cũng ăn ngày Tết nhưng lại tiềm ẩn nhiều hóa chất độc hại, chị em cần chú ý - Ảnh 3
Bạn nên mua măng ở những cửa hàng uy tín để đảm bảo chất lượng - Ảnh: Internet

Thịt bò khô

Thịt bò khô là món ăn vặt nhiều người yêu thích và thường được lựa chọn để đãi khách dịp Tết. Loại thực phẩm này trên thị trường được bày bán rất nhiều nên rất dễ mua nhầm thịt bò tẩm ướp hương liệu không rõ xuất xứ hoặc chứa các hóa chất độc hại như monosodium glutamate, sodium nitrite, polysorbate 80, high fructose corn syrup…

Trên đây là những thực phẩm tiềm ẩn nhiều hóa chất độc hại bạn nên lưu ý. Tốt nhất bạn nên mua thực phẩm ở những cơ sở, cửa hàng uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để đảm bảo an toàn sức khỏe ngày Tết nhé!

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