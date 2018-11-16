Nhiều người vứt đi phần này của thịt heo mà không biết rằng đó chính là ‘thần dược’ trị bệnh

Chọn thực phẩm 16/11/2018 11:51

Thịt heo là thực phẩm quen thuộc trong mỗi bữa ăn và rất dễ chế biến. Hầu hết mọi người thường có thói quen lựa chọn những phần như thịt thăn, sườn non… nhưng lại không hề biết rằng da heo cũng chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng, những người thường xuyên ăn da heo có quá trình lão hóa chậm hơn, đồng thời hạn chế được các nguy cơ mắc bệnh ung thư nguy hiểm. Nguyên nhân là do trong da heo chứa hàm lượng collagen dồi dào có tác dụng trẻ hóa các tế bào trong cơ thể.

Nhiều người vứt đi phần này của thịt heo mà không biết rằng đó chính là ‘thần dược’ trị bệnh - Ảnh 1
Da heo chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, những dưỡng chất khác trong thực phẩm này còn rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là với phụ nữ.

Những tác dụng tuyệt vời của da heo đối với cơ thể

Tăng cường miễn dịch

Không chỉ chứa hàm lượng lớn protein mà da heo còn rất giàu carbohydrate, chúng đều là những dưỡng chất có tác dụng bổ sung năng lượng, chất dinh dưỡng cho cơ thể, đồng thời giúp hỗ trợ cải thiện hệ miễn dịch.

Bảo vệ xương chắc khỏe

Da heo chứa nhiều collagen - thành phần quan trọng quyết định sự chắc khỏe của xương, vẻ đẹp của mái tóc và phần móng. Chính vì vậy, việc bổ sung những món ăn làm từ da heo vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp bảo vệ xương và ngăn ngừa nguy cơ loãng xương.

Nhiều người vứt đi phần này của thịt heo mà không biết rằng đó chính là ‘thần dược’ trị bệnh - Ảnh 2
Da heo chứa nhiều collagen, thành phần quan trọng quyết định sự chắc khỏe của xương - Ảnh minh họa: Internet

Bổ máu

Theo Đông y, da heo có tính mát, vị ngọt dễ ăn, có lợi ích giúp hoạt huyết, bổ máu, cầm máu… Vì vậy, đây là thực phẩm vô cùng phù hợp với những người thường xuyên gặp tình trạng hoa mắt, chóng mặt. Nếu sử dụng da heo đúng liều lượng trong các bữa ăn hàng ngày sẽ giúp tăng cường quá trình tuần hoàn máu.

Bổ sung vitamin thiếu hụt

Cơ thể nếu thiếu hụt vitamin sẽ dần đến nhiều căn bệnh khác nhau. Da heo là nguồn thực phẩm cung cấp vitamin B12 dồi dào, giúp ngăn ngừa các vấn đề về tinh thần và tâm lý như phản ứng chậm, trí nhớ suy giảm cùng các triệu chứng khác.

Nhiều người vứt đi phần này của thịt heo mà không biết rằng đó chính là ‘thần dược’ trị bệnh - Ảnh 3
Da heo là nguồn thực phẩm cung cấp vitamin B12 dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da

Bên cạnh những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, lợi ích tuyệt vời khác mà da heo có thể mang lại chính là làm đẹp da. Thực phẩm này chứa hàm lượng lớn collagen giúp thúc đẩy các tế bào trên da tăng cường hấp thụ và lưu giữ nước, nhờ đó da luôn đủ độ ẩm.

Nếu muốn khắc phục các vấn đề về da như khô da, nếp nhăn… thì chị em nên ăn da heo thường xuyên để ngăn ngừa lão hóa, giúp làn da luôn căng bóng và mịn màng bất chấp tuổi tác.

Với những tác dụng tuyệt vời kể trên, chắc hẳn bạn sẽ thường xuyên bổ sung da heo vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày. Tuy nhiên, bạn chỉ nên ăn với lượng vừa phải, không nên ăn quá nhiều nhé!

Những thực phẩm dù có ăn ‘thả ga’ cũng chẳng lo mất dáng, chị em tha hồ nhâm nhi cả ngày

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Nếu không thể ăn kiêng, hãy bổ sung những thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày, bạn tha hồ ăn no “tét bụng” mà chẳng sợ tăng cân. Thậm chí chúng còn giúp thúc đẩy loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng và mang lại cho bạn vóc dáng thon gọn.

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