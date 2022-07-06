Mùa du lịch đang nóng, chị em "lận lưng" tips chọn mực tươi ngon, không lo hóa chất

Chọn thực phẩm 06/07/2022 12:43

Cũng giống như các loại hải sản khác, mực rất dễ bị tẩm hóa chất để kéo dài thời gian bảo quản. Nếu muốn chọn những con mực tươi ngon, bạn đừng bỏ qua những bí quyết dưới đây.

Mùa du lịch đang nóng, chị em 'lận lưng' tips chọn mực tươi ngon, không lo hóa chất - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Mực là loại hải sản có giá trị dinh dưỡng cao, có thể chế biến được thành nhiều món ăn thơm ngon. Mực xào, hấp, chiên rán,... đều có hương vị hấp dẫn riêng. Tuy nhiên, để có món mực ngon, chất lượng, khâu chọn mực hết sức quan trọng.

Kiểm tra mắt mực

Cách kiểm ta mắt mực rất hiệu quả. Những con mực có mắt sáng trong thì đó là mực tươi con. Những con mực có mắt mờ đục thường là mực để lâu.

Kiểm tra mùi

Hải sản thường sẽ có mùi tanh và mùi mặn của nước biển đặc trưng. Khi đi mua mực, bạn nên kiểm tra mùi của chúng. Mực đã ngâm hóa chất thường không giữ được mùi tanh tự nhiên mà có mùi lạ như mùi của clo hoặc oxy già.

Xem râu mực

Để biết mực tươi hay không, bạn hãy kiểm tra râu mực. Râu mực tươi phải gắn chặt với thân. Trong khi đó, mực để lâu thì các râu dễ bị rơi rụng. Râu mực tươi sẽ có độ săn chắc nhất định. Trong khi đó, râu mực kém chất lượng sẽ mềm nhũn.

Ngâm nước để kiểm tra

Để kiểm tra xem mực có tươi ngon hay không, bạn hãy rửa sạch con mực rồi ngâm trong nước lã khoảng 10 phút. Nếu là mực tươi, sau khi ngâm thân mực vẫn có độ bóng và săn chắc.

Trong khi đó, mực ngâm hóa chất vớt lên khỏi nước sẽ bị nhũn, nhão nhoét.

 

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