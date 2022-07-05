Nếu muốn ăn no mà không lo tăng cân, hãy thêm các thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngàycủa bạn

Chọn thực phẩm 05/07/2022 05:08

Để có được sức khỏe hoàn hảo, bạn sẽ phải tối ưu hóa chế độ ăn uống của mình. Bạn sẽ phải loại bỏ tất cả các chất không lành mạnh và có hại khỏi thói quen thường ngày.

Bạn không cần phải là một vận động viên hoặc một người đam mê thể dục để giữ được thân hình cân đối và khỏe mạnh. Vai trò chính trong cuộc hành trình này được thể hiện bởi chế độ ăn uống và lựa chọn bữa ăn của chúng ta. Bạn có thể đã nghe nói về thuật ngữ 'siêu thực phẩm' trong quá khứ và hãy để chúng tôi cho bạn biết rằng nó được đặt ra cho mục đích tiếp thị. Ý tưởng đằng sau điều này là thuyết phục mọi người rằng các lựa chọn thuộc danh mục này sẽ có nhiều giá trị dinh dưỡng và đó là loại tốt nhất mà họ có thể nhận được.

Tuy nhiên, trước khi mắc vào cái bẫy này, bạn phải biết rằng không có lựa chọn thực phẩm nào mà bạn sẽ phải tiêu thụ để ngăn chặn tất cả các bệnh tật. Để có được sức khỏe hoàn hảo, bạn sẽ phải tối ưu hóa chế độ ăn uống của mình. Bạn sẽ phải loại bỏ tất cả các chất không lành mạnh và có hại khỏi thói quen thường này. Việc chạy hàng tuần đến siêu thị để mua đồ ăn nhẹ yêu thích của bạn và vô số đồ đông lạnh cần phải dừng lại. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến một số tùy chọn mà bạn nên tra cứu khi chọn 'siêu thực phẩm'.

Nếu muốn ăn no mà không lo tăng cân, hãy thêm các thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngàycủa bạn - Ảnh 1
Hãy thêm các thực phẩm này vào chế độ ăn uống của bạn

Quả mọng

Nếu có một mặt hàng thực phẩm trên hành tinh này với số lượng giá trị dinh dưỡng tối đa, thì đó là quả mọng. Bạn sẽ tìm thấy vô số chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Sự hiện diện của chất chống oxy hóa sẽ giúp bạn giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và một số bệnh ung thư. Nó cũng sẽ giúp bạn ngăn ngừa tất cả các tình trạng viêm nhiễm của cơ thể. Quả mọng cũng là sự lựa chọn hoàn hảo để bạn thoát khỏi mọi vấn đề về tiêu hóa và miễn dịch.

Cây họ đậu

Có rất nhiều chất dinh dưỡng có sẵn trong nó, đó là lý do tại sao các loại đậu được đưa vào danh sách siêu thực phẩm. Cùng với việc cung cấp một lượng vitamin B, các cây họ đậu cũng sẽ chiết xuất một số lượng lớn protein, khoáng chất và chất xơ. Một số nghiên cứu cho thấy tác dụng tích cực của nó trong việc chữa bệnh tiểu đường loại 2. Các loại đậu cũng khá hữu ích trong việc duy trì lượng cholesterol và huyết áp.

Trà xanh

Thức uống này sẽ có một lượng rất nhỏ caffein trong đó. Sự hiện diện của các hợp chất polyphenolic sẽ giúp bạn ngăn ngừa tất cả các bệnh viêm nhiễm. Nó cũng chứa chất chống oxy hóa có tên là EGCG, chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc kiểm soát một số bệnh ung thư, tim mạch và một số loại bệnh tiểu đường.

Tỏi

Có thể nói nó thuộc họ hành và tỏi tây. Đây là một chất bổ sung hoàn hảo cho chế độ ăn uống của bạn để cung cấp vitamin B6, mangan, vitamin C, selen và chất xơ. Ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, nó được sử dụng như một thành phần trong một số món ăn với mục đích chính là tăng thêm hương vị và mùi thơm. Nó cũng đã chứng minh giá trị của nó trong việc duy trì huyết áp và mức cholesterol.

Nếu muốn ăn no mà không lo tăng cân, hãy thêm các thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngàycủa bạn - Ảnh 2
Tỏi

Trái bơ

Mặc dù bạn có thể coi nó như một loại rau, nhưng nó là một loại trái cây có giá trị dinh dưỡng cao. Nó cung cấp một lượng chất béo lành mạnh, vitamin, chất xơ và khoáng chất. Trái cây chứa rất nhiều MUFAs được chứng minh là hữu ích đáng kể trong việc ngăn ngừa các tình trạng viêm nhiễm. Nó cũng hữu ích trong việc giảm thiểu nguy cơ mắc phần lớn các bệnh mãn tính như tiểu đường và bệnh tim. Đây là một vài lựa chọn thực phẩm mà chúng tôi tin rằng hữu ích đáng kể trong việc xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh. Kết hợp nó với thói quen tập thể dục hàng ngày và bạn sẽ thấy sức khỏe và vóc dáng được cải thiện đáng kể.

Tiêu thụ những thực phẩm này làn da của bạn sẽ sáng lên

Tiêu thụ những thực phẩm này làn da của bạn sẽ sáng lên

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm ra, với những thực phẩm bạn có được làn da phát sáng!

Xem thêm
Từ khóa:   chế đô ăn uống lành mạnh thói quen ăn uống hằng ngày cung cấp chất chống oxy hóa ngăn ngừa các bệnh viêm nhiễm duy trì huyết áp

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 5 giờ 48 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 5 giờ 52 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục