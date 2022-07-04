Tại sao ăn thành các khẩu phần nhỏ và ăn 4-5 bữa trong một ngày tốt hơn? Câu trả lời khiến chị em tiếc nuối "giá như biết sớm hơn"

Chọn thực phẩm 04/07/2022 05:13

Bữa ăn nhỏ có thể giúp kiềm chế cơn đói, ổn định lượng đường trong máu và cung cấp vitamin suốt cả ngày. So với quá trình trao đổi chất chậm hơn khi thiếu bữa ăn, các bữa ăn nhỏ hơn, thường xuyên hơn trong cách ăn uống hàng ngày của bạn cũng có thể hỗ trợ quá trình trao đổi chất hiệu quả hơn.

Bữa ăn nhỏ có thể giúp kiềm chế cơn đói, ổn định lượng đường trong máu và cung cấp vitamin suốt cả ngày. So với quá trình trao đổi chất chậm hơn khi thiếu bữa ăn, các bữa ăn nhỏ hơn, thường xuyên hơn trong cách ăn uống hàng ngày của bạn cũng có thể hỗ trợ quá trình trao đổi chất hiệu quả hơn. Cơ thể bạn có thể sử dụng carbohydrate, protein và chất béo để tự cung cấp năng lượng nếu quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả. Hãy xem xét một số lợi ích của việc ăn các bữa ăn nhỏ hơn, thường xuyên hơn.

Tại sao ăn thành các khẩu phần nhỏ và ăn 4-5 bữa trong một ngày tốt hơn? Câu trả lời khiến chị em tiếc nuối 'giá như biết sớm hơn' - Ảnh 1
Tại sao ăn thành các khẩu phần nhỏ và ăn 4-5 bữa trong một ngày tốt hơn?

Giảm cân

Các bữa ăn nhỏ hơn, thường xuyên hơn sẽ hiệu quả hơn cho việc giảm cân so với ba bữa ăn lớn. Đó là một phương pháp đảm bảo rằng bạn tiêu thụ ít calo hơn, thức ăn ngọt và thức ăn béo trong mỗi bữa ăn. Điều này giúp bạn no lâu và giảm khả năng ăn quá nhiều, có khả năng thúc đẩy bạn ăn một cách tỉnh táo hơn.

Tăng mức năng lượng của bạn

Lượng đường trong máu có thể tăng nếu bạn ăn một chế độ ăn uống thất thường trong khi ăn thành nhiều bữa nhỏ năm lần một ngày giúp giữ lượng đường trong máu được kiểm soát. Điều này giúp bạn tránh xa cảm giác thèm ăn đường bằng cách điều chỉnh mức năng lượng của bạn trong suốt cả ngày.

Tăng cường trao đổi chất

Ăn thường xuyên và đều đặn sẽ kích thích quá trình trao đổi chất và ngăn nó đi vào chế độ đói kém. Khi bạn không ăn trong vài giờ, phản ứng đầu tiên của cơ thể làm giảm tỷ lệ trao đổi chất để tiết kiệm năng lượng. Về lâu dài, ít khi ăn sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất của bạn. Để giữ cho quá trình trao đổi chất của bạn không rơi vào chế độ đói, bạn phải ăn cả trước đêm và khi thức dậy.

Kiểm soát sự thèm ăn của bạn

Tại sao ăn thành các khẩu phần nhỏ và ăn 4-5 bữa trong một ngày tốt hơn? Câu trả lời khiến chị em tiếc nuối 'giá như biết sớm hơn' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên ăn 5-6 bữa nhỏ mỗi ngày cách nhau 3 giờ để kiểm soát cơn đói. Thay vì carbohydrate tinh chế, bạn nên tiêu thụ các loại thực phẩm lành mạnh như protein nạc, thịt, sữa, các loại đậu, chất xơ, trái cây và rau quả, và ngũ cốc nguyên hạt. Điều này giúp bạn no lâu và giảm khả năng thèm ăn carb. Thay vì ăn ba bữa một ngày, bạn có thể thấy mình ăn quá nhiều và tăng thêm cân.

Khuyến khích tiêu hóa

Tiêu hóa được hỗ trợ bằng cách ăn các bữa ăn nhỏ, thường xuyên trong khoảng thời gian đều đặn. Khi chúng ta ăn nhiều bữa nhỏ, thường xuyên, nó sẽ làm cho công việc tiêu hóa và hấp thụ vitamin và khoáng chất từ ​​thức ăn của ruột trở nên dễ dàng hơn. Các bác sĩ thậm chí còn khuyên bạn nên điều trị các vấn đề tiêu hóa như trào ngược axit, viêm dạ dày và ợ chua.

Ổn định mức đường huyết trong máu

Các bữa ăn nhỏ hơn hoặc thường xuyên có thể giúp kiểm soát lượng đường huyết. Bữa ăn nhỏ chứa ít glucose hơn bữa ăn lớn, khiến lượng đường trong máu tăng chậm hơn. Các bữa ăn nhỏ đặc biệt có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc hạ đường huyết.

Tại sao ăn thành các khẩu phần nhỏ và ăn 4-5 bữa trong một ngày tốt hơn? Câu trả lời khiến chị em tiếc nuối 'giá như biết sớm hơn' - Ảnh 3
Ổn định mức đường huyết trong máu

Tốt cho các điều kiện y tế

Giảm cân có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường. Nó cũng có thể giúp giảm huyết áp và cholesterol. Ăn các bữa ăn nhỏ hơn, thường xuyên hơn có thể cung cấp thêm lợi ích cho sức khỏe. Các bữa ăn nhỏ hơn ít có khả năng làm tăng đột biến lượng đường trong máu so với một bữa ăn lớn. Mức cholesterol cũng thấp hơn ở những người này. Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi chế độ ăn uống nào, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng nếu bạn bị tiểu đường.

Mục tiêu của việc ăn bốn bữa trở lên mỗi ngày là cung cấp đầy đủ năng lượng cho cơ thể để làm việc cho đến bữa ăn tiếp theo. Để có thói quen ăn này thường xuyên, bạn cần có nhiều kế hoạch, chuẩn bị và kiên trì. Điều này giúp bạn no lâu và giảm khả năng ăn quá nhiều, có khả năng thúc đẩy bạn ăn một cách tỉnh táo hơn.

Một số lợi ích khi thêm quả óc chó vào khẩu phần ăn của bạn

Một số lợi ích khi thêm quả óc chó vào khẩu phần ăn của bạn

Quả óc chó là một trong những loại hạt bổ dưỡng nhất mà bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống của mình vì chúng sở hữu một số chất dinh dưỡng có lợi nhất mà cơ thể bạn cần. Quả óc chó chứa tỷ lệ chất xơ, chất béo, khoáng chất và vitamin phù hợp và thực sự hỗ trợ tốt cho sức khỏe và sức khỏe chung của bạn.

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