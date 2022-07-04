Đều có nhiều công dụng và giúp cơ thể tỉnh táo - Giữa trà và cà phê, bạn nên chọn thức uống nào?

Trong một phát triển gần đây của WHO, cơ quan này đã loại bỏ cà phê khỏi danh sách nghi ngờ thủ phạm gây ung thư. Không chỉ vậy, cà phê dường như đóng một vai trò lớn trong việc giảm nguy cơ ung thư ruột kết tái phát sau khi điều trị xong. Trà cũng đã được chứng minh giá trị của nó trong các nghiên cứu khác nhau. Cũng có rất nhiều bằng chứng cho thấy tác động tích cực của trà đối với ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú hoặc ung thư da. Các chuyên gia vẫn chưa biết lý do chính xác đằng sau hiện tượng này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về ưu và nhược điểm của hai loại đồ uống nóng này.

Đa số chúng ta không thể bắt đầu ngày mới mà không có một tách đồ uống nóng, tức là cà phê hoặc trà. Nói chung, cà phê có tác dụng giúp bạn tăng cường năng lượng tức thì, trong khi trà được ưa thích khi bạn hoàn toàn mệt mỏi và muốn dành một chút thời gian tận hưởng bình yên. Mỗi loại đồ uống này đều có những lợi ích và nguy hiểm riêng. Mặc dù hầu hết nó thuộc loại lành mạnh, nhưng bạn phải biết các yếu tố có hại đi kèm với nó. Trong số các trường hợp nghiên cứu khác nhau, chỉ ra rằng việc sử dụng vừa phải hai loại đồ uống này sẽ giúp bạn có cơ hội ngăn ngừa bệnh Parkinson hoặc bệnh Alzheimer.

Nếu bạn cảm thấy mình đang bối rối, chúng tôi tin rằng sự so sánh giữa ưu và nhược điểm này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.

Ưu điểm:

1. Cơ thể chúng ta cần nước, và đa số chúng ta thiếu để đáp ứng đủ lượng cần thiết. Trà là thức uống hoàn hảo mà bạn có thể dùng để bù đắp lượng nước thiếu hụt.

2. Chỉ với đúng loại trà, bạn sẽ tăng cường mức năng lượng trong nháy mắt. Nếu bạn muốn có được cảm giác thư thái, bạn nên chọn một loại khác.

3. Chất theine có trong trà sẽ giúp bạn bắt đầu hoạt động sớm hơn sau khi thức dậy.

Nhược điểm:

1. Nếu bạn không chú ý, một số loại trà có sẵn sẽ khiến đầu óc tỉnh táo vào ban đêm.

2. Đối với phụ nữ mang thai, cần phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống trà.

Cà phê

Rất nhiều người thích đồ uống này, và bạn có thể đoán được điều đó bằng thực tế rằng nó được gọi là 'món quà từ thiên đường'. Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về ưu và nhược điểm của cà phê.

Ưu điểm:

1. Hiệu suất thể chất của một cá nhân sẽ ngay lập tức được thúc đẩy bởi caffeine. Nó sẽ giúp ích đáng kể trong quá trình tập luyện.

2. Do chứa kali và magiê, cà phê cũng sẽ giúp một số người giảm cân. Nó chủ yếu sẽ được thực hiện bằng cách giảm cảm giác thèm ăn đường.

3. Nó cũng sẽ cải thiện tinh thần tỉnh táo, và bạn có thể nhanh chóng có thói quen tiêu thụ từ 1 đến 6 cốc mỗi ngày.

4. Cũng giống như trà, nó cũng có các đặc tính chịu trách nhiệm làm giảm nguy cơ phát triển ung thư.

Nhược điểm:

1. Chất lượng cà phê vẫn phải là trọng tâm. Chất lượng kém sẽ rất độc hại cho cơ thể của bạn.

2. Trong một số trường hợp nghiên cứu, người ta thấy cà phê là thủ phạm chính gây ra tình trạng bồn chồn và mất ngủ.

Cà phê

Lời kết

Mặc dù cả hai loại đồ uống này đều được coi là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa và caffein tốt nhất, nhưng cà phê sẽ có gấp đôi số lượng. Sau khi so sánh cả hai, người ta có thể dễ dàng nói rằng không thể chọn trà hơn cà phê hoặc ngược lại. Nếu bạn đang đấu tranh để chọn một loại, cách tốt nhất để làm điều đó là chỉ cần xem xét tác động của cả hai loại đồ uống và chọn một trong các lựa chọn của bạn.